martes 04 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Graves incidentes en el fútbol femenino Sub 14: la Liga Sampedrina evalúa duras sanciones

    La Liga Deportiva Sampedrina analiza sanciones por los hechos de violencia en el partido Paraná–Las Palmeras. Se reforzarán medidas preventivas y habrá charlas obligatorias para técnicos y dirigentes.

    4 de noviembre de 2025 - 10:13
    Incidentes en el Fútbol femenino sub14: la liga sampedrina evalúa duras sanciones

    Incidentes en el Fútbol femenino sub14: la liga sampedrina evalúa duras sanciones

    La Opinión De San Pedro

    La Liga Deportiva Sampedrina (LDS) mantuvo una extensa reunión para evaluar medidas disciplinarias tras los graves incidentes registrados en un partido de fútbol femenino Sub 14 entre Paraná y Las Palmeras, disputado en el Estadio Municipal. El conflicto, que involucró a técnicos, dirigentes y familiares, terminó con intervención policial y generó fuerte preocupación institucional.

    Lee además
    Racing y Juventud saldrán a la cancha con el objetivo de seguir sumando en el Regional Amateur.

    Racing quiere mantenerse en la punta y Juventud busca dar el golpe en Rojas
    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    Un hecho que empaña el crecimiento del fútbol femenino

    El encuentro, correspondiente a una nueva fecha del campeonato local, se vio interrumpido por una discusión entre integrantes de ambos equipos que rápidamente derivó en una serie de empujones y agresiones verbales. Testigos señalaron que incluso jugadoras menores de 13 años se vieron envueltas en el caos generalizado.

    Empezaron a meterse todos, incluso nenas de 12 y 13 años. Tuvo que intervenir la policía, porque sino podría haber terminado mucho peor”, relató Laura Monfasani, secretaria de la LDS y subsecretaria de Género de la Municipalidad.

    Reunión urgente y posibles sanciones ejemplificadoras

    La reunión de la Liga se extendió por más de tres horas e incluyó la participación de representantes de las áreas de disciplina, género y delegados de los clubes involucrados.

    Monfasani confirmó que se estudian sanciones severas para los responsables directos: “Hay personas que van a ser sancionadas y quizás algunos no van a dirigir más. Este tipo de hechos no pueden repetirse”.

    La funcionaria aclaró que la mayoría de los dirigentes “trabajan de forma comprometida” y que el objetivo es proteger el desarrollo del fútbol femenino, que en los últimos años ha tenido un crecimiento histórico en la ciudad y la región.

    Medidas preventivas y trabajo con los clubes

    Como parte de las decisiones adoptadas, la LDS implementará un plan de prevención con actividades obligatorias de formación y concientización dirigidas a técnicos, delegados, árbitros y familiares.

    El deporte es un espacio de contención, no de agresión. Tenemos que recuperar ese espíritu, y por eso vamos a trabajar con los clubes para que cada categoría tenga acompañamiento institucional”, enfatizó Monfasani.

    Entre las medidas se contempla la presencia activa de representantes de la Liga en partidos de divisiones formativas, charlas sobre convivencia y respeto y mayor coordinación con Aprevide y la Policía en materia de seguridad deportiva.

    Un llamado a preservar los valores del deporte

    Desde la entidad remarcaron que este tipo de episodios dañan la imagen del fútbol local y afectan el trabajo de años en pos de la igualdad y la participación femenina.

    El fútbol femenino venía creciendo con mucho esfuerzo, y estos hechos nos duelen. No podemos naturalizar la violencia en la cancha”, expresaron desde la comisión.

    La Liga Deportiva Sampedrina instó a todos los clubes a reforzar la formación en valores y subrayó que el objetivo principal sigue siendo educar a través del deporte.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/laopinionsp/status/1984790750064755188&partner=&hide_thread=false

    FUENTE: La Opinión De San Pedro

    Temas
    Seguí leyendo

    Racing quiere mantenerse en la punta y Juventud busca dar el golpe en Rojas

    Allanamiento y detención de un delincuente por un robo en San Pedro

    Turista denunció ruidos de autos y motos en Baradero y afirmó: "Realmente no vuelvo más"

    Multas de tránsito más caras: el exceso de velocidad puede costar hasta $1.711.000

    Baradero homenajeará a Sergio "Fino" Mazzochi con una carrera en el circuito Barrancas

    Baradero: Madre denuncia bullying y presunta negligencia de autoridades en la escuela Nº 22 de Santa Coloma

    Dos aprehendidos en San Pedro por violencia de género y desobediencia judicial

    "Sabores del Mundo" llega a Baradero: una feria gastronómica y artesanal con sello local

    Pidieron prisión perpetua para el femicida de Guadalupe Estigarribia en Baradero

    Discriminación a emprendedores locales: denuncian que Baradero no les da prioridad en Sabores del Mundo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Realmente no vuelvo más, comentó el vecino de Mercedes que estuvo de turista en el Camping de Baradero

    Turista denunció ruidos de autos y motos en Baradero y afirmó: "Realmente no vuelvo más"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Desde este jueves. El elenco coordinado por José Neme Carenzo que protagoniza El paraíso es un pudridero.
    Cultura y espectáculos

    Tres únicas funciones de los Talleres de Teatro coordinados por José Neme Carenzo
    Exposición de Fotolibros. La recepción es hasta el 11 de noviembre y la participación no tiene costo.
    Cultura

    Convocatoria abierta a participar de una muestra colectiva de Fotolibros

    Pergamino Básquet comienza a escribir su quinta participación en la Liga Argentina.

    Pergamino Básquet inicia su quinta temporada en la Liga Argentina

    Control en 69 embarcaciones, identificación a 150 personas y secuestro de armas de fuego

    San Nicolás: Operativo náutico en islas: secuestran nueve armas y controlan 69 embarcaciones

    Cámara de Diputados de la Nación

    Diputados: la oposición busca apurar el dictamen del presupuesto, pero el oficialismo intentará postergarlo hasta diciembre