La Sub 16 de Gimnasia se prepara para ir por más en la Copa Argentina de voleibol

El vóleibol de Pergamino vive un momento de orgullo y emoción. El equipo de la categoría Sub 16 femenino de Gimnasia y Esgrima consiguió la clasificación a la Copa Argentina de Clubes , el torneo más importante del país para las categorías formativas, que se disputará del 12 al 17 de noviembre en Chapadmalal .

El conjunto dirigido por Gastón Alvarez logró su plaza tras una sobresaliente actuación en Coronel Vidal, donde se quedó con el primer puesto en una nueva etapa de la Liga Provincial de Clubes (LiProBo). En la final, el Lobo superó con autoridad a Recreativo de Carmen de Areco por 3-0, coronando un camino de crecimiento, esfuerzo y superación.

Con este logro, Gimnasia y Esgrima será uno de los cuatro representantes bonaerenses en la cita nacional que organiza la Feva (Federación de Voleibol Argentino), junto a Once Unidos de Mar del Plata, Club Junín y Mar Chiquita.

El plantel de Gimnasia y Esgrima tuvo un inicio irregular en la fase de grupos en Coronel Vidal, pero logró recomponerse a tiempo para transformarse en el equipo más sólido del torneo. En diálogo con el programa Fuera de Página , del canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1), la capitana María Savignano repasó el recorrido.

“Empezamos medio mal. En la zona de grupos, que era de cinco equipos, ganamos dos partidos y perdimos otros dos. Clasificamos terceras, pero eso no nos desanimó. En los cruces mejoramos mucho y en cuartos de final nos tocó Comunicaciones, que había sido primero en su zona. Fue un partidazo, muy peleado, pero ganamos 3-1 y ese triunfo nos dio una inyección de confianza enorme”.

En semifinales, el rival fue Tiro Federal de Bahía Blanca, que había derrotado a Gimnasia y Esgrima en la fase inicial. La líbero Catalina Muñoz, también presente en Fuera de Página, recordó aquel encuentro: “Nos habíamos cruzado antes y nos habían ganado 3-1, pero en la semifinal entramos concentradas desde el principio, jugamos muy bien en defensa y fuimos contundentes en ataque. Ganamos 3-0 y llegamos a la final con una energía increíble”.

El último paso fue ante un rival conocido, Recreativo de Carmen de Areco, con quien ya se habían enfrentado en una etapa anterior de la LiProBo. El Lobo repitió victoria, esta vez por un contundente 3-0, y desató el festejo.

“Habíamos tenido dos terceros puestos en las etapas anteriores de la LiProBo, así que sabíamos que estábamos cerca. Cuando le ganamos a Comunicaciones (en cuartos de final) sentimos que podíamos lograrlo. Fue un torneo de menos a más, pero con mucho corazón”, resumió la capitana.

Un proceso que da frutos

El entrenador Gastón Alvarez también pasó por el streaming de LA OPINION y destacó el valor del trabajo sostenido en el tiempo y la importancia del sentido de pertenencia dentro del club. “Estas chicas vienen formándose desde las categorías Mini o Sub 12. Muchos años de trabajo, de acompañamiento y de sacrificio. Siempre confiamos en su potencial, pero hacía falta que ellas también se lo creyeran. El partido con Comunicaciones fue bisagra: ahí se dieron cuenta de todo lo que podían dar”, dijo.

Alvarez también puso en contexto el logro dentro del panorama del vóleibol pergaminense: “En Pergamino hay muchos equipos femeninos, lo cual es muy bueno porque hay competencia interna, pero a la vez significa que el talento está repartido. En otras ciudades, como Junín o Mar del Plata, se concentran las mejores jugadoras en uno o dos clubes. En Pergamino tenemos una competencia leal, no tentamos a jugadoras de otro equipo para que vengan a representarnos entonces fomentamos el sentido de pertenencia en sus clubes. Por eso, que Gimnasia haya llegado hasta acá tiene un doble mérito”.

Sueño y campaña de apoyo

El lunes posterior al campeonato fue un día de pura emoción en el club. La clasificación significaba una oportunidad única, pero también un gran desafío económico para poder concretar el viaje a Chapadmalal. “Apenas obtuvimos la plaza, al otro día teníamos que confirmar la participación”, relató “Tonga” Alvarez. “Nos reunimos con los padres y dijimos que sí, sin dudarlo. Después veríamos cómo lo pagábamos. Así es este grupo: comprometido, solidario y con un amor enorme por el club”.

Desde entonces, jugadoras, familias y dirigentes están organizando actividades solidarias para recaudar fondos, como rifas, ventas de pollos y un fogón en el club. Además, habilitaron un alias de colaboración: copaargentina.gep, para que toda la comunidad pueda aportar su granito de arena.

“Nos llena de orgullo representar no solo a Gimnasia, sino también a Pergamino y a la provincia”, expresó Savignano. “Sabemos que el torneo será durísimo, con equipos de gran nivel, pero vamos a disfrutarlo al máximo y a dejar todo”.

El presente del voley en Pergamino

En la entrevista, Alvarez también reflexionó sobre la actualidad del vóleibol local, tanto en la rama femenina como masculina: “Hoy en día hay un crecimiento importante en el vóley de mujeres. Se nota en la cantidad de equipos y en la calidad de las jugadoras. Pergamino tiene potencial, y estos logros lo demuestran. En los varones todavía cuesta más, porque hay pocos equipos de base, aunque estamos trabajando para revertirlo”.

El entrenador, que fue jugador profesional y campeón de la Liga Nacional con Club de Amigos en la temporada 2005/2006, considera que estos procesos formativos son fundamentales para el futuro del deporte: “Más allá de los resultados, lo importante es formar personas. Que aprendan a competir, a trabajar en equipo y a representar valores. Lo que lograron estas chicas es fruto de ese camino”.

Unidos dentro y fuera de la cancha

El plantel del Lobo lo integran: Delfina Bichara, María Savignano, Julieta Pratissoli, Delfina Doyen Mujica, Pilar Acuña, Catalina Muñoz, Marlene Roca Garrote, Gianna Giacopetti, Agustina Marini, Josefina Obregón, Julia Ovelar, Valentina Conti, Juana Fossa y Martina Russo.

La conexión entre jugadoras y cuerpo técnico es uno de los pilares del equipo. Savignano lo resumió así: “Estoy muy contenta de tener a Gastón (Alvarez) como entrenador. Le debo gran parte de mi crecimiento y siento que como grupo nos une mucho. No hubiéramos llegado hasta acá sin él”.

El sentimiento es compartido por todo el plantel, que vive con intensidad este momento. En palabras de la líbero Muñoz: “Cada entrenamiento, cada viaje, cada partido, todo valió la pena. Clasificar a la Copa Argentina es un sueño hecho realidad. Ahora queremos disfrutarlo, aprender y competir con las mejores del país”.

El sueño continúa

Con la clasificación asegurada, Gimnasia y Esgrima se prepara para representar a Pergamino y a la provincia en Chapadmalal. Mientras el grupo entrena y junto a sus familias organizan las actividades para costear el viaje, la ilusión crece día a día.

Porque más allá de los resultados que logren en la Copa Argentina, lo conseguido ya tiene un valor enorme: demostrar que, con trabajo, pasión y compromiso, un club de Pergamino puede codearse con los mejores del país.