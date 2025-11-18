martes 18 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Gimnasia cerró la Copa Argentina Sub 16 de voleibol con un valioso 20º puesto

    El equipo del Lobo dirigido por Gastón Alvarez finalizó este lunes su participación en Chapadmalal, ratificando el crecimiento del voleibol juvenil del club.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    18 de noviembre de 2025 - 13:23
    La Sub 16 de Gimnasia se metió entre los 20 mejores del país en Chapadmalal.

    La Sub 16 de Gimnasia se metió entre los 20 mejores del país en Chapadmalal.

    VOLEIBOL GIMNASIA Y ESGRIMA

    El equipo femenino Sub 16 de Gimnasia y Esgrima de Pergamino concluyó este lunes su participación en la Copa Argentina de Clubes de voleibol, el certamen formativo más importante del país, que se desarrolló en Chapadmalal y reunió a 35 equipos de todo el territorio nacional. En “El Templo del Voleibol”, el conjunto dirigido por Gastón Alvarez finalizó en el 20° puesto, cerrando una experiencia de alto nivel competitivo.

    Lee además
    Tomás Casquero durante el Campeonato Metropolitano Sub 10 que finalizó el domingo.

    Tomás Casquero debutó representando al Club Argentino de Ajedrez
    Berta Bonardi durante la premiación en Criciúma, donde alcanzó su tercera final ITF.

    Berta Bonardi subcampeona en Brasil tras una gran semana

    La Sub 16 del Lobo había llegado a la Copa Argentina tras una destacada clasificación obtenida en la Liga Provincial Bonaerense (LiProBo), donde se consagró campeona en Coronel Vidal. En Chapadmalal, el equipo alternó triunfos y derrotas en la fase inicial, lo que lo llevó a disputar la Copa de Plata, instancia en la que completó su recorrido este lunes.

    El debut fue el jueves con una caída por 1-3 ante Madrilense, aunque por la tarde el Lobo logró recuperarse con un sólido 3-0 frente a Racing de Gualeguaychú. El viernes continuó la actividad con un ajustado triunfo por 3-2 ante UNTREF. Más tarde, Gimnasia cayó por 1-3 frente a Sonder de Rosario.

    GEP Sub 16 voleibol 2

    Plantel y cuerpo técnico

    El plantel estuvo integrado por: María Savignano (capitana), Julieta Pratissoli, Delfina Bichara, Delfina Doyen, Martina Russo, Valentina Conti, Catalina Muñoz, Pilar Acuña, Josefina Obregón, Agustina Marini, Marlene Roca, Gianna Giacopetti, Juana Fossa y Julia Obelar. Auxiliar de la delegación: “Pachi” Acuña.

    Un torneo de alto nivel

    Desde el club destacaron la importancia de haber competido con los mejores equipos del país: “Tras batallar con los mejores equipos de Argentina, el mens sana alcanzó la 20ª posición de 35 participantes. Excelente experiencia para estas jugadoras que representaron no solo al Club Gimnasia y Esgrima, sino también a nuestra Asociación de Voleibol y, sobre todo, a nuestra ciudad”, expresaron. Además, el plantel agradeció a “padres, sponsors, subcomisión, comisión directiva, socios y amigos” por haber hecho posible el viaje.

    La Copa Argentina Sub 16 reunió a 70 clubes entre ambas ramas e incluyó 258 partidos. En la rama femenina, el campeón fue San Isidro de Córdoba, que venció en la final a Atlético Sastre. El podio lo completó Once Unidos, mientras que la Copa de Plata la ganó Parque Vélez Sarsfield y la Copa de Bronce fue para Justiniano Posse.

    Temas
    Seguí leyendo

    Tomás Casquero debutó representando al Club Argentino de Ajedrez

    Berta Bonardi subcampeona en Brasil tras una gran semana

    Douglas Haig celebra 107 años de historia, pasión y pertenencia

    Pergamino tuvo triple representación femenina en el SouthFit Challenge 2025

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Douglas ganó en Bahía Blanca y selló el pasaporte a las semifinales

    Douglas Haig busca cerrar la serie en Bahía Blanca y avanzar a semifinales

    Pergamino Básquet finaliza su primera gira enfrentando a Deportivo Viedma

    Racing y Juventud afrontan un sábado clave en el Torneo Regional Amateur

    Con dos triunfos de Julia Riera, Argentina barrió a Eslovaquia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Día histórico en Rosario con 10.000 hinchas que coparon el estadio de Newells Old Boys en la previa del ascenso. video

    Douglas Haig celebra 107 años de historia, pasión y pertenencia

    Por Lucía Armanino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Coro Polifónico Municipal de Pergamino continúan con las celebraciones por su 60° aniversario.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Polifónico Municipal celebra este jueves sus 60 años con un concierto conmemorativo
    Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres y Luis Caputo

    El Gobierno elimina retenciones al petróleo y Chubut celebra un acuerdo "histórico" para la industria

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    Plazas Dávila y 9 de Julio se siguen renovando: instalaron la nueva luminaria LED

    La edición 2025 ya tiene nueva fecha: sábado 22 de noviembre a las 22:00, nuevamente en el Autódromo San Nicolás. Las entradas compradas mantienen su validez sin trámites adicionales. Para quienes no puedan asistir, se habilitó un formulario de devolución a través del enlace difundido por la organización.

    San Nicolás: La Fiesta de Disfraces confirmó la reprogramación tras el temporal

    Tomás Casquero durante el Campeonato Metropolitano Sub 10 que finalizó el domingo.

    Tomás Casquero debutó representando al Club Argentino de Ajedrez