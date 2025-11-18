Gimnasia cerró la Copa Argentina Sub 16 de voleibol con un valioso 20º puesto

El equipo femenino Sub 16 de Gimnasia y Esgrima de Pergamino concluyó este lunes su participación en la Copa Argentina de Clubes de voleibol , el certamen formativo más importante del país, que se desarrolló en Chapadmalal y reunió a 35 equipos de todo el territorio nacional. En “El Templo del Voleibol” , el conjunto dirigido por Gastón Alvarez finalizó en el 20° puesto, cerrando una experiencia de alto nivel competitivo.

La Sub 16 del Lobo había llegado a la Copa Argentina tras una destacada clasificación obtenida en la Liga Provincial Bonaerense (LiProBo), donde se consagró campeona en Coronel Vidal. En Chapadmalal, el equipo alternó triunfos y derrotas en la fase inicial, lo que lo llevó a disputar la Copa de Plata, instancia en la que completó su recorrido este lunes.

El debut fue el jueves con una caída por 1-3 ante Madrilense, aunque por la tarde el Lobo logró recuperarse con un sólido 3-0 frente a Racing de Gualeguaychú. El viernes continuó la actividad con un ajustado triunfo por 3-2 ante UNTREF. Más tarde, Gimnasia cayó por 1-3 frente a Sonder de Rosario.

Un torneo de alto nivel

Desde el club destacaron la importancia de haber competido con los mejores equipos del país: “Tras batallar con los mejores equipos de Argentina, el mens sana alcanzó la 20ª posición de 35 participantes. Excelente experiencia para estas jugadoras que representaron no solo al Club Gimnasia y Esgrima, sino también a nuestra Asociación de Voleibol y, sobre todo, a nuestra ciudad”, expresaron. Además, el plantel agradeció a “padres, sponsors, subcomisión, comisión directiva, socios y amigos” por haber hecho posible el viaje.

La Copa Argentina Sub 16 reunió a 70 clubes entre ambas ramas e incluyó 258 partidos. En la rama femenina, el campeón fue San Isidro de Córdoba, que venció en la final a Atlético Sastre. El podio lo completó Once Unidos, mientras que la Copa de Plata la ganó Parque Vélez Sarsfield y la Copa de Bronce fue para Justiniano Posse.