viernes 29 de agosto de 2025
    • Sports-Deportivo Acevedo, un duelo por la punta de la Primera B del fútbol local

    El Azul pondrá en juego a las 15:30 su liderazgo en el Torneo Clausura del ascenso de la Liga de Fútbol de Pergamino. Recibirá a uno de sus dos escoltas.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    29 de agosto de 2025 - 19:30
    Sports pondrá en juego esta tarde su liderazgo frente a Deportivo Acevedo.

    CLUB SPORTS PERGAMINO

    El Torneo Clausura de Primera B (no tuvo actividad el pasado fin de semana) tendrá este sábado a las 15:30 un duelo entre Sports y Deportivo Acevedo, líder y uno de los dos escoltas, en la continuidad de la sexta fecha. Sports, que marcha primero con 11 unidades, será local y viene de vencer como visitante a Sirio Libanés por 1 a 0, en un partido que le permitió consolidarse como el equipo más regular del torneo. Con tres victorias y dos empates, el Azul solo recibió dos goles en contra en cinco partidos.

    Lee además
    Juventud se tomó revancha ante Argentino de la derrota del viernes en el Pre Federal.

    Juventud le cortó la racha ganadora a Argentino en el inicio del Clausura de la APB
    seguridad vial en la escuela: controles permanentes y amplia cobertura de transito

    Seguridad vial en la escuela: controles permanentes y amplía cobertura de tránsito

    Del otro lado, Deportivo Acevedo tampoco afloja. La fecha pasada se impuso como local por 2 a 0 frente a Argentino de Rancagua, en un encuentro que confirmó su positivo presente. Con 9 puntos en cuatro partidos es uno de los escoltas de Sports junto a José Hernández, pero con un dato no menor: tiene un partido menos que el puntero. De ganar este sábado, no solo le quitará el liderazgo al “Azul”, sino que lo hará con un encuentro menos disputado. Este choque, además de ser decisivo para las posiciones, puede empezar a perfilar al principal candidato al ascenso directo.

    Se completa el domingo

    El resto de la programación de la Primera B se desarrollará este domingo. A las 15:30, Provincial recibirá a Viajantes a puertas cerradas. Ambos tienen 7 puntos y están bien posicionados, aunque llegan con realidades distintas: Provincial empató 0 a 0 frente a Progresista Guerrico en su último compromiso, mientras que Viajantes, que había empezado el torneo con buenos resultados, cayó como local ante Juventud Obrera y necesita recuperar terreno.

    Y a las 16:00, Argentino de Rancagua será local ante José Hernández, que acumula 9 puntos en cuatro partidos y quiere aprovechar el duelo directo entre Sports y Acevedo para recuperar la cima. Argentino de Rancagua, por su parte, todavía no ganó en el torneo y solo tiene un punto, producto de un empate.

    La Primera A seguirá el domingo

    La séptima fecha de la Primera A, la segunda de la rueda de interzonales, también presenta cruces interesantes. El grueso de la jornada en la máxima categoría se disputará este domingo. A las 16:00, Juventud, líder invicto de la Zona 2 con 14 puntos, visitará a Gimnasia y Esgrima. El “Lobo”, segundo en la Zona 1, viene de igualar 2 a 2 frente a Argentino de Alfonzo y sabe que una victoria ante el puntero puede impulsarlo de cara a lo que viene.

    También este domingo, a las 15:00, Círculo recibirá a San José. El equipo de Arroyo Dulce cayó 4 a 0 ante Juventud en la jornada anterior y necesita recuperarse para mantenerse en carrera. San José, por su parte, buscará un resultado que lo saque del fondo de la tabla de posiciones de la Zona 2.

    A las 15:30, Tráfico's será local ante Leandro N. Alem. Ambos equipos llegan con necesidades: el equipo del barrio 12 de Octubre suma 6 unidades y necesita escalar en la Zona 2, mientras que Tráfico's solo tiene un punto y está necesitado de sumar para salir del último lugar.

    Por último, a las 16:00, El Socorro recibirá a Argentino de Alfonzo en un duelo que promete goles. El local empató 1 a 1 con Leandro N. Alem el fin de semana pasado, mientras que el “Chacarero” está segundo en su zona y quiere seguir siendo protagonista.

