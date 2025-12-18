Soledad Aita se quedó con la Estrella Dorada en la Fiesta de la Asociación Atlética

Soledad Aita con la Estrella Dorada y Helena Arbeleche con la Plateada, junto a autoridades de la AAP.

El Centro Cultural Bellas Artes fue escenario en la noche del miércoles de la Fiesta 2025 de la Asociación Atlética Pergamino (AAP), una ceremonia que reunió a deportistas, entrenadores, dirigentes y familiares para reconocer lo más destacado de la temporada.

Durante el encuentro se entregaron distinciones en 20 disciplinas y categorías -con el sistema de ternas- vinculadas al atletismo, la natación, el duatlón, el triatlón y el cicloturismo, además de menciones especiales.

El momento más esperado llegó en el cierre de la ceremonia, cuando se anunció a la ganadora del premio mayor, la Estrella Dorada , que quedó en manos de la atleta Soledad Aita , tras un año deportivo sobresaliente que la consolidó como una de las máximas referentes del atletismo pergaminense.

“Sole” Aita vivió una de sus mejores temporadas, con una regularidad y rendimiento que marcaron diferencia. Su mayor logro llegó en el debut en maratón , en Buenos Aires, donde registró 3h. 8m. 24s , estableciendo la mejor marca histórica de una pergaminense en los 42,195 kilómetros. Además, la integrante el equipo Control G Running que lidera Mariano García , tuvo destacadas actuaciones en cada una de las carreras en las que participó, como el triunfo en la general femenina en la Carrera Rosa en Pergamino (10K), el segundo puesto en el Medio Maratón “Delfo Cabrera” en Armstrong o el cuarto en los 10K Ternium en San Nicolás.

Soledad Aita junto a su entrenador Mariano García, del equipo Control G Running.

Helena Arbeleche, Estrella Plateada

Previamente, se entregó la Estrella Plateada, que fue para la nadadora Helena Arbeleche, de 13 años. Formada en el Club Gimnasia y Esgrima, tuvo una temporada brillante, con su debut internacional en la 75ª Copa España de Santiago de Chile, donde ganó una medalla de oro y una de plata. Además, en el Campeonato República de Infantiles y Menores, en San Juan se consagró campeona en 100 y 200 metros pecho (con récords de campeonato), confirmando su gran proyección.

Ternas y ganadores 2025

Las ternas y sus ganadores fueron: Atletismo adaptado, Jesús Ledesma (ganador) y Francisco Mondot; Grupo Master Masculino, Damián Perugini (ganador), Mario Charras y Pedro del Valle; Grupo Master Femenino, Elba Labbate y Maritza Uruzula (ganadora); Escuela de Atletismo (femenino), Morena Pugin (ganadora), Sara Favre y Sheila Paz; Escuela de Atletismo (masculino), Valentín Porverisani, Francisco Gutiérrez (ganador) y Ulises Lozano; Atletismo de calle: 42 K femenino, Soledad Aita (ganadora), Bárbara Bunge y Roberta Pujol; 42 K masculino, Patricio Foster (ganador), Marcos Misiewicz y Héctor Franco; 21 K masculino, Pablo Martínez, Imanol Rivelli y Nicolás Ternavassio (ganador); 21 K femenino, Mariela Delmas (ganadora), Yésica Acosta y Eugenia Zatti; 1 0 K masculino, Ivo Tapia (ganador), Martín Baccarelli y Giuliano Guerrini; 10 K femenino, Jésica Barrientos, Delfina Teixidó y Vanesa Violante (ganadora); Cicloturismo, Silvina Yanigro (ganadora), Héctor Drivet y Carlos Matijacevich; Trail (femenino), Dalma Monzón, Emilia Beyrne y Graciela Balmaceda (ganadora); Trail (masculino), Daniel Salas, Hernán Sceglio y Fernando de Pedro (ganador); Aguas abiertas (femenino), Laura Jalil, Carina Valentini (ganadora) y Silvina Cabrini; Aguas abiertas (masculino), Emanuel Cottet, Daniel Russo (ganador) y Eduardo Calandri; Natación Federados, Helena Arbeleche (ganadora), Federica González y Frida Toriano; Duatlón, Sebastián Ramírez, Santiago Rosales y Lautaro Ponce (ganador); Triatlón femenino, Rina Fay, Mercedes Renzi y Brenda Bernard (ganadora); Triatlón masculino, Claudio Fanucci (ganador), Juan Martin Digilio y Leonardo Peralta.

Menciones especiales

Se distinguió al profesor Roberto Vitale, entrenador y referente histórico del atletismo pergaminense, con 47 años dedicados a la formación deportiva y una extensa trayectoria de logros. También recibieron menciones Darío Quarati y Lucía Zurdo, por su aporte al desarrollo del atletismo y el alto rendimiento.

Fueron reconocidos los equipos de postas de atletismo integrados por Valentín Porverisani, Sheila Paz, Ivo Balmaceda, Sara Favre, Simón Arce, Emilia Peluffo, Ulises Lozano, Julieta Giavarini y Segundo Sánchez Granel. En canotaje, la mención fue para Milo Ricci, del Club Náutico Pergamino. En natación, se destacó a Regina Garetti, Julia Castiñeira y Juanse Nieto, por su compromiso y desempeño en competencias locales, regionales y provinciales.