Sirio Libanés gritó campeón: alcanzó su primer título de hockey masculino

hocSirio Libanés logró semanas atrás una consagración histórica al quedarse con el título de Primera División Masculina de la Asociación de Hockey del Oeste de Buenos Aires ( AHO ), tras vencer en la final a Náutico de San Pedro por 2 a 1 .

El partido decisivo se disputó en la cancha sintética de la Ciudad Deportiva y marcó el primer campeonato de la institución en caballeros, coronando una campaña invicta.

El festejo tuvo un valor especial por el escenario y el contexto. Jugar la final en casa, con familiares, amigos y toda la comunidad del hockey siríaco, le dio a la definición un marco emotivo que quedará grabado en la memoria del club. El equipo cerró el torneo sin derrotas . En la Primera Fase ganó todos sus encuentros, con la única excepción de un empate frente a Náutico de San Pedro, rival al que volvería a enfrentar en la final. En las semifinales , disputadas en Chivilcoy, Sirio Libanés mostró solidez para imponerse 2 a 0 ante Gimnasia y Esgrima de Pergamino , dando un paso decisivo rumbo al título.

Leonel Sare y Luciano Susin pasaron por el programa Fuera de Página en La Opinión Play.

Embed

Un proceso que dio sus frutos

Entrevistado en el programa Fuera de Página de La Opinión Play, el director técnico Luciano Susin destacó el camino recorrido por el hockey masculino del club y remarcó que el campeonato es la consecuencia de un proceso sostenido en el tiempo.

“Gracias a Dios se nos dio. Este es un proceso que arrancó el masculino en Sirio hace cuatro años. El primer año quedamos en cuartos de final. Al año siguiente perdimos la final contra Náutico de San Pedro de visitante. En 2024 terminamos terceros y este año nos consagramos campeones invictos”, expresó.

Susin explicó que el crecimiento fue colectivo y no solo deportivo: “Yo creo que hay mucha responsabilidad mancomunada para lograrlo desde la dirigencia hacia abajo, al grupo de trabajo que se formó, se sumaron chicas del club con mucha experiencia, se sumó ‘Martu’ Jorge que tiene mucha experiencia en hockey, estuvo jugando en Rosario y este año se incorporó al staff del profes”.

Además, puso el foco en el grupo humano que conforma el plantel: “Es un grupo muy solidario. Tenemos jugadores que son de Junín, de Capitán Sarmiento y viajan a Pergamino para jugar, chicos de acá que si bien no podemos entrenar todos juntos comprenden cuál es la idea y qué es lo que buscamos como grupo y se consolida desde ahí formar un lindo grupo deportivo. Después los resultados terminan siendo una consecuencia de todas esas cosas”.

El entrenador también recordó los golpes sufridos en temporadas anteriores como un factor clave para la madurez del equipo: “Dolió bastante la final que perdimos con Náutico hace dos años y que el año pasado habíamos terminado primeros en la Fase Regular con mucha diferencia de puntos y sin embargo perdimos la semifinal. Todo eso sumado dio que tengamos más solidez este año”.

Sirio campeón El DT Luciano Susin, el arquero Marcos Rubial y el capitán Leonel Sare durante los festejos. HOCKEY SIRIO LIBANES

La voz del capitán

También en Fuera de Página, el capitán del equipo campeón, Leonel Sare, remarcó lo especial que resultó lograr el título en el club. “La verdad que es muy lindo. Yo estuve desde un poquito antes que ‘Lucho’ (Susin) en el club y siempre habíamos estado cerca, competimos muy bien y siempre tuvimos la oportunidad de llegar a instancias finales, pero nunca nos habíamos podido consagrar. Muy contentos de que se nos haya dado”, expresó.

Sare, que además cumple funciones como entrenador dentro de la estructura del club, explicó su rol: “Yo también soy entrenador del femenino, tengo las categorías inferiores y el ser técnico me ayudó también a poder ser el entrenador dentro de la cancha, seguir lo que ‘Lucho’ plantea y poder continuarlo dentro”.

Sobre el hecho de haber definido el torneo en Pergamino, agregó: “Haberlo conseguido en nuestro club, con toda la gente, con la familia del hockey, fue un momento muy lindo y seguro es un recuerdo que no vamos a olvidar nunca”.

Sirio

Una final inolvidable

El capitán también relató cómo se vivió la final desde adentro del campo de juego. “Empezamos perdiendo 1 a 0 y con Náutico siempre ha sido una batalla. Empezar perdiendo no es sencillo, pero pudimos ir mejorando cuarto a cuarto y corrigiendo situaciones del juego”, contó.

Y añadió: “Cuando logramos empatar el partido en el segundo cuarto todo fue más liviano. Después, cuando metimos el 2 a 1 en el tercer cuarto, el partido se rompió un poco. En el último cuarto fue como una película, hasta el último segundo defendiendo un córner corto. Por suerte lo defendimos y terminó ahí”.

Un plantel que hizo historia

El plantel campeón de Sirio Libanés estuvo integrado por Leonel Sare (capitán), Ramón Bayley, Marcos Rubial, Fernando Beyrne, Facundo Rodenas, Benjamín Boyero, Santiago Navarro, Martín Ortiz, Tomás Nader, Pablo Ferreira, Walter Belardo, Marcos Orellano, Mariano Rodríguez, Miguel Benítez, Leandro Castañares, Augusto Anacareto, Adolfo Zambrano y Santiago Turín.

La consagración no solo significó un título, sino también la confirmación de un proyecto en crecimiento. Sirio Libanés cerró la temporada de manera inmejorable: campeón, invicto, de local y con un logro que marca un antes y un después para el hockey masculino de la entidad.