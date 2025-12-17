miércoles 17 de diciembre de 2025
    • No va más: Sin el casco colocado, multa y secuestro inmediato de la moto

    Inspección General profundiza los controles de tránsito y redobla los esfuerzos en calles y avenidas de Pergamino para concientizar el uso del casco.

    17 de diciembre de 2025 - 15:05
    Otra etapa de los controles en el tránsito de Pergamino.

    Inspección General y Tránsito del Municipio profundiza los controles y refuerza los operativos en calles y avenidas de Pergamino, con especial énfasis en el uso obligatorio del casco para motociclistas.

    La Municipalidad de Pergamino, a través del área de Inspección General, intensifica operativos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con un mensaje claro y sin margen para interpretaciones: circular en moto sin casco ya no será tolerado y derivará en la aplicación de multas y el secuestro inmediato del vehículo.

    Controles en Pergamino

    La medida se enmarca en una política sostenida de prevención vial y cuidado de la vida, que busca reducir los accidentes de tránsito y, especialmente, las graves consecuencias que suelen registrarse en siniestros protagonizados por motociclistas. Desde el área remarcaron que el casco no es un accesorio opcional, sino un elemento de seguridad obligatorio que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte ante un impacto.

    En este contexto, los inspectores municipales desplegarán más operativos diarios en calles, avenidas y accesos clave de la ciudad, tanto en horarios diurnos como nocturnos, verificando el cumplimiento de la normativa vigente. Los controles alcanzan a los motociclistas que deben llevar colocado correctamente el casco homologado.

    “Sin casco no se circula más. La infracción implica multa y secuestro inmediato de la motocicleta”, señalaron desde Inspección General, al tiempo que destacaron que el objetivo principal no es recaudatorio, sino preventivo. La intención es generar conciencia y modificar conductas que, pese a las reiteradas campañas de concientización, aún persisten en la vía pública.

    Tránsito y seguridad vial

    Las estadísticas locales y provinciales reflejan que un alto porcentaje de los accidentes con lesiones graves o fatales involucran a motociclistas que no utilizaban casco al momento del impacto. Frente a este escenario, el Municipio decidió redoblar los esfuerzos y avanzar con controles más estrictos, entendiendo que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos.

    Desde la Comuna también recordaron que el casco debe estar correctamente colocado y abrochado, ya que llevarlo en el brazo, colgado del manubrio o apoyado sin sujeción no cumple ninguna función protectora y será considerado como falta.

    Finalmente, las autoridades municipales apelaron a la responsabilidad individual y colectiva de los vecinos, remarcando que respetar las normas de tránsito no solo evita sanciones, sino que protege la vida propia y la de terceros. En Pergamino, el mensaje es contundente: el uso del casco es obligatorio y su incumplimiento tendrá consecuencias inmediatas.

