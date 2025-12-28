Sembrando Futuro: más de 400 jóvenes de Pergamino tendieron puentes entre la escuela y el mundo laboral

En un escenario atravesado por transformaciones tecnológicas, sociales y laborales cada vez más aceleradas, acompañar a los jóvenes en la construcción de su futuro se volvió una tarea imprescindible. Con esa premisa, Sembrando Futuro se afianzó durante 2025 en Pergamino como una propuesta educativa que articula educación , mundo del trabajo y compromiso comunitario, dejando una huella concreta en cientos de estudiantes .

El programa, impulsado por Innova – Consultora en Gestión de Capital Humano, está dirigido a estudiantes de los últimos años del nivel secundario y a jóvenes universitarios que comienzan a delinear su camino profesional. A través de una metodología activa, participativa y experiencial, la iniciativa propone espacios de reflexión y aprendizaje donde los jóvenes pueden incorporar herramientas clave para enfrentar los desafíos actuales y futuros.

Entre abril y noviembre de 2025, Sembrando Futuro desplegó una intensa agenda de actividades en instituciones educativas de gestión pública y privada de la ciudad, con dos talleres centrales como ejes del programa: Habilidades claves para los próximos desafíos

Las propuestas estuvieron destinadas a estudiantes de 6º año del secundario y 7º año de escuelas técnicas, y se desarrollaron en establecimientos como ICADE, Monseñor Scalabrini, Gianelli, Escuela Agrotécnica, Escuela Industrial, Escuela Técnica N.º 2, Huerto y Colegio San Pablo.

Presencia en eventos

Además del trabajo sostenido en las aulas, el programa amplió su alcance participando en distintos espacios de vinculación educativa y productiva. Entre ellos se destacó su presencia en FARO, evento organizado entre Agroactiva y Puerto Norte, donde Sembrando Futuro fue compartido con profesionales y empresas del polo agroindustrial, en el marco de la innovación y la inteligencia artificial.

También formó parte de la ExpoEducativa, orientada a estudiantes del último tramo del secundario, donde se difundió la propuesta, se registraron instituciones interesadas en sumarse en 2026 y se dictó el taller “Creando mi futuro: el secreto para destacarme en un mundo de IA”.

Asimismo, participó de Puntos de Experiencia, una iniciativa de la UNNOBA destinada a estudiantes universitarios, con un taller especialmente diseñado para acompañar a los jóvenes en su proyección profesional.

Un impacto medible: 405 estudiantes alcanzados

El recorrido de Sembrando Futuro durante 2025 dejó resultados concretos: 405 estudiantes participaron de las distintas instancias del programa, con la interacción de más de 10 directivos y más de 20 docentes de diversas instituciones educativas.

Desde la organización resaltaron especialmente el compromiso de los jóvenes y el acompañamiento de los equipos docentes y directivos. “Nos emociona ver cómo los estudiantes se sienten parte, adquieren herramientas y se animan a pensar su futuro. Ese es nuestro mayor logro”, destacaron desde el equipo del programa.

Educación y solidaridad

Uno de los momentos más significativos del año fue la incorporación de una dimensión solidaria al programa. En cada institución visitada se impulsó una recolección de alimentos no perecederos, invitando a estudiantes y docentes a participar de una acción concreta de ayuda comunitaria.

Todo lo recolectado fue donado a la Asociación Civil Fuera del Sistema, fortaleciendo valores como la empatía, la participación social y la responsabilidad colectiva. Una experiencia que reafirma que educar también es formar ciudadanos comprometidos con su entorno.

El valor del trabajo en red

El crecimiento y alcance de Sembrando Futuro fue posible gracias al acompañamiento de una amplia red de actores del ámbito público, privado y social. Durante 2025 brindaron su apoyo organizaciones como la Cámara de Comercio de Pergamino, INTA Pergamino, AINBA, Agroactiva, Man Agro, Agsur Partes, 3STIM, La Noria, OSAM, OSDE Pergamino, LS Distribuciones, y medios de comunicación como La Opinión, Canal 4, Difusión Empresarial, Comunicación y Contenidos, junto al respaldo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la dirección del programa, Valeria Pergament agradeció a cada una de las instituciones que acompañaron la iniciativa y subrayó la importancia de construir un ecosistema que sostenga y potencie el desarrollo de los jóvenes.

Proyección 2026: seguir sembrando oportunidades

Con una experiencia sólida y resultados que avalan el recorrido, Sembrando Futuro ya comenzó a proyectar su edición 2026. “Es una oportunidad para sumar, colaborar y construir. El puente entre la escuela y el mundo profesional se fortalece con cada jornada, cada alianza y cada joven que se anima a soñar un futuro mejor”, expresó Valeria Pergament, directora de INNOVA e impulsora del programa.

Las instituciones educativas y organizaciones interesadas en sumarse a la próxima edición pueden comunicarse a [email protected]