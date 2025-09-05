viernes 05 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Torneo Pre Federal: Argentino y Comu se vuelven a ver las caras y Juventud viaja a San Nicolás

    A las 21:00, por la cuarta fecha de la Zona Norte B, el Blanco y el Cartero se enfrentarán en el “Socios Fundadores” y el Celeste visitará a Belgrano.

    5 de septiembre de 2025 - 07:00
    Argentino y Comunicaciones estarán otra vez frente a frente, esta vez en el Torneo Pre Federal.

    Argentino y Comunicaciones estarán otra vez frente a frente, esta vez en el Torneo Pre Federal.

    CLUB ARGENTINO DE PERGAMINO

    Este viernes se disputará la cuarta fecha del Torneo Pre Federal de básquetbol y los tres equipos de Pergamino tendrán acción. A partir de las 21:00 en la ciudad de San Nicolás, Juventud que viene de ganar en su última presentación jugará ante Belgrano, uno de los dos invictos que tiene la Zona Norte B.

    Lee además
    Douglas buscará en el Miguel Morales ponerle fin a la racha de seis derrotas en serie.

    Douglas recibe a Juventud Antoniana con la mira puesta en cortar la racha negativa
    El joven ciclista Santiago Gruñeiro fue recibido por el Intendente de San Nicolas, Santiago Passaglia.

    El intendente Santiago Passaglia recibió a Santiago Gruñeiro, campeón panamericano en ciclismo

    Y a la misma hora pero en Pergamino se enfrentarán los otros dos equipos pergaminenses. En el “Socios Fundadores”, Argentino recibirá a Comunicaciones en un choque de equipos que vienen de caer y ante el mismo rival; Somisa de San Nicolás, el otro invicto de la zona. El otro partido de la jornada por la Zona Norte B, Náutico de San Pedro será local ante Somisa a partir de las 21:15. En esta fecha Colón de Chivilcoy queda libre.

    Las posiciones de la Zona Norte B son lideradas por los dos equipos nicoleños, Somisa y Belgrano, con dos triunfos. Tercero se ubica Colón de Chivilcoy con dos victorias y una derrota. En la cuarta posición marcha Argentino con una victoria en tres partidos al igual que Juventud. Sexto está Comunicaciones con un triunfo y una derrota y en el fondo de la tabla se encuentra Náutico de San Pedro con tres caídas.

    tabla federal

    Lo que dejó la tercera fecha

    En la tercera fecha, disputada hace siete días, Juventud venció 63 a 61 a Náutico de San Pedro en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” y de esta manera consiguió su primer triunfo en el Pre Federal. El jugador que se destacó fue Franco Villegas con 17 puntos. En otro de los partidos, Argentino no pudo en San Nicolás contra Somisa al caer 73 a 59 y con ese resultado el “Blanco” sumó su segunda derrota. El jugador del partido fue Guillermo Romero con 18 puntos, 17 rebotes y 5 asistencias. En Chivilcoy, el duelo de invictos fue para Belgrano que derrotó 72 a 59 a Colón con una actuación estelar de Lucas Núñez, que aportó 27 puntos y 17 rebotes. Comunicaciones quedó libre.

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas recibe a Juventud Antoniana con la mira puesta en cortar la racha negativa

    El intendente Santiago Passaglia recibió a Santiago Gruñeiro, campeón panamericano en ciclismo

    Con el triunfo de Alianza de Colón ante Gimnasia finalizó la segunda del Clausura de básquetbol

    Siete medallas y tres clasificados al Nacional para Pergamino en el Provincial U20 de atletismo

    Tomás Casquero deja su marca en el Panamericano Escolar de Brasil

    Con nuevo DT, Douglas Haig tampoco pudo ganar

    Joaquín Debeljuh Taruselli superó un inicio complicado y sigue liderando el rally raid argentino

    José Rasuk se baja del TC Pista y del TC Pista Pick Up

    San Pedro: Hockey Sub 16: cinco sampedrinas llevaron a AHO al podio en el Argentino de Selecciones

    Martín Baccarelli: "Hoy corro con los que antes veía inalcanzables"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Douglas buscará en el Miguel Morales ponerle fin a la racha de seis derrotas en serie.

    Douglas recibe a Juventud Antoniana con la mira puesta en cortar la racha negativa

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Argentino y Comunicaciones estarán otra vez frente a frente, esta vez en el Torneo Pre Federal.

    Torneo Pre Federal: Argentino y Comu se vuelven a ver las caras y Juventud viaja a San Nicolás
    Douglas buscará en el Miguel Morales ponerle fin a la racha de seis derrotas en serie.

    Douglas recibe a Juventud Antoniana con la mira puesta en cortar la racha negativa

    De milagro no fue una tragedia por la violencia del impacto de la cadena de hierro contra la cabeza del hombre que estaba de gorra oscura esperando que terminara de descargar el volquete.

    Casi fue una tragedia: El extremo de la cadena de un camión de volquetes impactó contra la cabeza de un hombre

    En Junín hubo renuncias y denuncias de candidatos de La Libertad Avanza.

    Denuncias y peleas públicas agitan a La Libertad Avanza en la región

    El joven ciclista Santiago Gruñeiro fue recibido por el Intendente de San Nicolas, Santiago Passaglia.

    El intendente Santiago Passaglia recibió a Santiago Gruñeiro, campeón panamericano en ciclismo