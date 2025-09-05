Torneo Pre Federal: Argentino y Comu se vuelven a ver las caras y Juventud viaja a San Nicolás

Argentino y Comunicaciones estarán otra vez frente a frente, esta vez en el Torneo Pre Federal. CLUB ARGENTINO DE PERGAMINO

Este viernes se disputará la cuarta fecha del Torneo Pre Federal de básquetbol y los tres equipos de Pergamino tendrán acción. A partir de las 21:00 en la ciudad de San Nicolás, Juventud que viene de ganar en su última presentación jugará ante Belgrano, uno de los dos invictos que tiene la Zona Norte B.

Y a la misma hora pero en Pergamino se enfrentarán los otros dos equipos pergaminenses. En el “Socios Fundadores”, Argentino recibirá a Comunicaciones en un choque de equipos que vienen de caer y ante el mismo rival; Somisa de San Nicolás, el otro invicto de la zona. El otro partido de la jornada por la Zona Norte B, Náutico de San Pedro será local ante Somisa a partir de las 21:15. En esta fecha Colón de Chivilcoy queda libre.

Las posiciones de la Zona Norte B son lideradas por los dos equipos nicoleños, Somisa y Belgrano, con dos triunfos. Tercero se ubica Colón de Chivilcoy con dos victorias y una derrota. En la cuarta posición marcha Argentino con una victoria en tres partidos al igual que Juventud. Sexto está Comunicaciones con un triunfo y una derrota y en el fondo de la tabla se encuentra Náutico de San Pedro con tres caídas.

tabla federal Lo que dejó la tercera fecha En la tercera fecha, disputada hace siete días, Juventud venció 63 a 61 a Náutico de San Pedro en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” y de esta manera consiguió su primer triunfo en el Pre Federal. El jugador que se destacó fue Franco Villegas con 17 puntos. En otro de los partidos, Argentino no pudo en San Nicolás contra Somisa al caer 73 a 59 y con ese resultado el “Blanco” sumó su segunda derrota. El jugador del partido fue Guillermo Romero con 18 puntos, 17 rebotes y 5 asistencias. En Chivilcoy, el duelo de invictos fue para Belgrano que derrotó 72 a 59 a Colón con una actuación estelar de Lucas Núñez, que aportó 27 puntos y 17 rebotes. Comunicaciones quedó libre.

