miércoles 03 de septiembre de 2025
    • Con el triunfo de Alianza de Colón ante Gimnasia finalizó la segunda del Clausura de básquetbol

    Además, en la fecha 2 del torneo de la APB, ganaron Sportivo Rojas, Argentino y Comunicaciones. El Blanco lidera la Zona A y Comu es puntero en la B.

    3 de septiembre de 2025 - 14:13
    Alianza de Colón sumó ante Gimnasia su segundo triunfo en el Clausura de la APB.

    Alianza de Colón sumó ante Gimnasia su segundo triunfo en el Clausura de la APB.

    CLUB ALIANZA COLON BA

    La segunda fecha del Torneo Clausura de la Asociación Pergaminense de Básquetbol (APB) llegó a su fin en la noche de este martes, con el partido en el que Alianza de Colón derrotó de local a Gimnasia y Esgrima por 87 a 81. En Las Aguilas sobresalió Federico Dayer, quien anotó 28 puntos.

    La jornada había comenzado en la noche del viernes con el triunfo de Sportivo Rojas sobre Sports 65 a 56, en condición de visitante. El equipo “Tricolor” sumó tres refuerzos para dar pelea en el segundo torneo de la temporada: Dante Loguzzo, proveniente de 9 de Julio de Junín; Rafael Giraudo, que viene de ser campeón con San Martín de Junín; y la vuelta de Aimar Chemile, que fue parte del equipo que el año pasado logró el subcampeonato. Este último se destacó en la victoria ante Sports anotando 18 puntos.

    La jornada continuó con dos encuentros el lunes por la noche. En Colón, Argentino derrotó a Círculo Italiano por 97 a 70 y se recuperó de la caída ante Juventud. Los puntos altos del partido fueron Dago Sacoscki con 24 puntos y Juan Tomás Musachio con 23 (7 triples), ambos del “Blanco” que tuvo como técnico a Pablo Carnevale debido a que Francisco Colombo está de vacaciones.

    En simultáneo, Comunicaciones derrotó de visitante a Sirio Libanés por 69 a 49. El goleador del encuentro fue Juan Ignacio Morales con 16 puntos, pero no alcanzó para que “La Mancha Roja” pudiera quedarse con la victoria.

    Argentino y Comu, punteros

    La Zona A tiene como líder a Argentino (por diferencia de puntos), seguido por Sports, ambos con un triunfo y una derrota. Tercero marcha Juventud con una sola victoria al igual que Sportivo Rojas, que ocupa la cuarta posición y quinto está Círculo Italiano de Colón con dos derrotas.

    En la Zona B primero se ubica Comunicaciones con dos triunfos, al igual que el segundo que es Alianza de Colón. Tercero marcha Sirio Libanés con dos derrotas y en la cuarta y quinta posición se encuentran Ricardo Gutiérrez de Arrecifes y Gimnasia y Esgrima de Pergamino con una derrota cada uno.

