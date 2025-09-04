jueves 04 de septiembre de 2025
    • El intendente Santiago Passaglia recibió a Santiago Gruñeiro, campeón panamericano en ciclismo

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, recibió al ciclista Santiago Gruñeiro, ganador del oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

    4 de septiembre de 2025 - 20:00
    El joven ciclista Santiago Gruñeiro fue recibido por el Intendente de San Nicolas, Santiago Passaglia.

    El joven ciclista Santiago Gruñeiro fue recibido por el Intendente de San Nicolas, Santiago Passaglia.

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, recibió en su despacho a Santiago Gruñeiro, ciclista nicoleño que obtuvo la medalla de oro en ciclismo pista en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay. Durante el encuentro, el joven deportista compartió con el mandatario local detalles de su experiencia internacional y el camino que lo llevó a subirse a lo más alto del podio.

    La palabra del joven ciclista nicoleño ante el intendente

    “Muchas gracias por recibirme porque significa mucho el reconocimiento de parte de la ciudad, entonces es hermoso”, expresó Gruñeiro. Además, destacó que para practicar ciclismo de alto rendimiento es fundamental estar bien “física y psicológicamente”.

    El pedalista también obtuvo una medalla de plata en modalidad grupal A4, lo que reafirma su gran presente deportivo. De cara al futuro, señaló que este año competirá en el Campeonato Argentino y que, hacia 2026, buscará formar parte del seleccionado nacional y participar en torneos europeos.

    Passaglia felicitó al joven y lo alentó a seguir entrenando: “Metele que te voy a estar siguiendo”, le dijo al cierre del encuentro.

