Sebastián Cejas confirmó su continuidad en Douglas con un mensaje de gratitud

A mitad de semana, Sebastián “Terremoto” Cejas publicó en sus redes sociales un mensaje que funcionó como balance, agradecimiento y, sobre todo, declaración de continuidad. Tras tomar al equipo en su peor momento futbolístico y llevarlo hasta las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A , el entrenador dejó en claro que el camino recién comienza.

En el texto, Cejas destacó el tránsito emocional y competitivo de estos meses: “Fueron de esos meses que te pusieron a prueba, de los que se sienten en la cabeza y en el corazón. Nos costó, sí… pero supimos levantarnos, y paso a paso nos fuimos metiendo entre los que pelean hasta el final”.

El DT agradeció especialmente a los jugadores por el compromiso y la entrega; a los dirigentes, por el acompañamiento “silencioso, por estar cuando las cosas arden.”; y a los hinchas, por sostener al equipo. Dirigiéndose a los estos últimos, publicó: “A los que se identifican con nuestro juego, con nuestra actitud, a los que alentaron incluso cuando el camino se hacía cuesta arriba…gracias por hacernos sentir que no estábamos solos”.

Cejas también dejó un mensaje hacia el interior del club, reconociendo el trabajo de quienes no siempre aparecen en primer plano -colaboradores, empleados, utileros, personal de mantenimiento-. “A cada persona que trabaja todos los días por el club, los que mantienen la cancha, los que colaboran sin pedir nada, los que hacen ese trabajo que no siempre se ve, pero que es esencial para que todo funcione”, destacó.

Y subrayó que lo conseguido es una base sólida para lo que viene: “Hoy podemos decir que construimos una base firme, una identidad que emociona y que nos marca el rumbo. Lo que viene nos necesita a todos. Jugadores, dirigentes, hinchas”.

El cierre, directo y revelador, fue leído por la hinchada como una confirmación: “Cerramos un año que nos enseñó y nos hizo crecer, y dejamos abierto un mensaje: lo que viene va a ser mucho mejor. Porque lo vamos a construir juntos”.

Un proyecto que se afianza

El mensaje de “Terremoto” Cejas se alinea con lo que expresó días atrás en una extensa entrevista en el programa La Gloria o Devoto en La Opinión Play, donde reafirmó su intención de darle continuidad al proceso y su deseo personal de “hacer historia en Douglas”.

Tras la eliminación ante Atlético Rafaela -dos derrotas por 2 a 1, 4-2 en el resultado global- el DT entrerriano no se quedó en el resultado, sino en el camino recorrido. Desde su llegada en plena crisis del equipo, con seis derrotas consecutivas y un equipo desorientado, transformó al Rojinegro en un conjunto competitivo y con identidad, capaz de recuperar autoestima y juego. “La actitud fue clave para revertir momentos difíciles”, dijo sobre el resurgimiento. “Cuando perdés el miedo a equivocarte y seguís intentando, te vuelve”, agregó.

Fortalecer sin romper: el plan

Cejas fue claro: el Douglas Haig que viene no necesita una revolución, sino ajustes quirúrgicos. “Se fortalecerán dos o tres sectores, pero muy puntuales”, sostuvo. La idea es sostener la base que funcionó, sumar a la pretemporada a ocho juveniles del club y construir desde la identidad que ya enamoró al hincha.

“Muchos jugadores que eran de seis puntos pasaron a ser de ocho”, dijo, destacando la evolución individual dentro del funcionamiento colectivo. Además, valoró el respaldo dirigencial, clave para un proyecto a largo plazo: “Para planificar necesitás respaldo y continuidad. Si empezás todos los años desde cero, no funciona”.

En el mundo Douglas, la ilusión de cara al 2026 tiene bases concretas: un equipo revitalizado, un estilo consolidado, una camada de juveniles lista para dar el salto y un club decidido a acompañar el proceso. Cejas lo resume con una frase que ya se repite entre los hinchas: “Queremos construir algo que perdure en el tiempo”.

El mensaje publicado esta semana dejó otra certeza: “Terremoto” seguirá al mando, y Douglas Haig buscará que el 2026 sea el año en el que el proyecto, finalmente, empiece a dar sus grandes frutos.

Primeras novedades para 2026

Las primeras bajas que se perfilan para la próxima temporada serían las de Emiliano Bogado, Muriel Orlando y el arquero Ezequiel Bacher. En la entrevista mencionada con La Gloria o Devoto en La Opinión Play, Cejas adelantó que la base del plantel se mantendrá en un 80% y que buscarán reforzar algunos puestos para potenciar lo construido. Por otra parte, la pretemporada comenzaría en la última semana de enero, teniendo en cuenta que el Torneo Federal A arrancará en marzo.