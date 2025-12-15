lunes 15 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Esperanza para el ex Vea, entregan el local el 22 de diciembre y buscan reabrir un supermercado

    Tras el cierre definitivo del Vea, en San Pedro, Cencosud devolverá el edificio a sus propietarios. Avanzan gestiones para que otra cadena se instale.

    15 de diciembre de 2025 - 10:20
    Tras el cierre del supermercado, la empresa Cencosud entregará la llave a los propietarios del edificio, que buscan empresas que quieran reabrir un comercio similar en el lugar.

    Tras el cierre del supermercado, la empresa Cencosud entregará la llave a los propietarios del edificio, que buscan empresas que quieran reabrir un comercio similar en el lugar.

    La Opinion Semanario

    Luego de casi dos meses de incertidumbre tras el cierre del supermercado Vea, comienza a abrirse una expectativa concreta para el futuro del emblemático local. El próximo lunes 22 de diciembre, la empresa Cencosud hará entrega formal del edificio a sus propietarios, que ya trabajan para reactivar la actividad comercial.

    La confirmación fue realizada a La Opinión por Daniel Cayetano Grosso, presidente del directorio de Desarrolladora San Pedro S. A., firma propietaria del inmueble donde funcionó el supermercado hasta fines de octubre. La devolución del edificio marca el cierre de una etapa y el inicio de una nueva instancia de negociaciones.

    El local ocupa una media manzana estratégica comprendida por las calles Miguel Porta, Balcarce e Ituzaingó, un punto clave para el movimiento comercial de la zona. Desde el cierre, vecinos y comerciantes cercanos manifestaron su preocupación por el impacto urbano y económico que generó la persiana baja del Vea.

    Entrega del edificio y cierre definitivo de la etapa Cencosud

    Tras la salida del supermercado, representantes de Cencosud realizaron el retiro de mercadería, equipamiento y otros elementos junto a proveedores, dejando el inmueble en condiciones de ser devuelto. Con la entrega formal prevista para el 22 de diciembre, la empresa finalizará su vínculo operativo con el lugar.

    Desde la desarrolladora propietaria indicaron que este paso administrativo es fundamental para avanzar con definiciones concretas sobre el futuro del predio, que por su tamaño y ubicación resulta atractivo para distintas firmas del sector comercial.

    Preocupación vecinal por el impacto urbano del local cerrado

    Durante las últimas semanas, el estado de inactividad del edificio generó inquietud entre vecinos de la zona, que alertaron sobre el deterioro visual y el riesgo de abandono prolongado. El movimiento constante que generaba el supermercado era considerado un factor de seguridad y dinamismo para el barrio.

    En ese contexto, la posibilidad de una pronta reapertura aparece como una señal positiva, no solo desde lo económico, sino también desde lo social y urbano, al recuperar un espacio de alto tránsito cotidiano.

    Buscan otra cadena de supermercados y priorizar a los ex empleados

    El objetivo central de Desarrolladora San Pedro S. A. es que otra firma supermercadista se haga cargo del inmueble y habilite una boca comercial de características similares a las que tenía el Vea. Según trascendió, ya existen contactos preliminares con empresas del rubro.

    Uno de los puntos destacados del plan es la intención de que la futura operadora priorice la contratación de los trabajadores que fueron despedidos tras el cierre del supermercado, una condición que genera expectativa entre los ex empleados y sus familias.

    Aunque todavía no hay anuncios oficiales sobre qué empresa podría instalarse, la entrega del local representa el primer paso concreto para que el histórico espacio comercial vuelva a encender sus luces y recupere su rol en la vida cotidiana del barrio.

