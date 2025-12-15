martes 16 de diciembre de 2025
    • Murió un joven de 25 años tras el choque de dos motos en avenida Ameghino y Chilavert

    En la tarde de este lunes los conductores de dos motocicletas colisionaron y la sobreviviente, una adolescente de 17 años, fue trasladada al Hospital San José.

    15 de diciembre de 2025 - 20:53
    La sobreviviente del fatal siniestro vial, con severos traumatismos, fue trasladada al Hospital “San José”.

    La sobreviviente del fatal siniestro vial, con severos traumatismos, fue trasladada al Hospital "San José".

    La motocicleta Rouser 200 roja que conducía la víctima fatal del siniestro vial.

    La motocicleta Rouser 200 roja que conducía la víctima fatal del siniestro vial.

    LA OPINION

    Un joven de 25 años murió en la tarde de este lunes tras protagonizar un violento choque entre dos motocicletas en la esquina de avenida Ameghino y Chilavert, en la zona norte de la ciudad de Pergamino. El siniestro vial generó una profunda conmoción en el barrio y motivó un amplio despliegue policial y sanitario.

    La víctima fatal fue identificada como Francisco Garbini, quien circulaba al mando de una motocicleta Rouser de 200 centímetros cúbicos. Por causas que son materia de investigación, el rodado que conducía colisionó con otra motocicleta, Keller 110cc, guiada por una adolescente de 17 años.

    Francisco Garbini
    Francisco Garbini.

    Francisco Garbini.

    El impacto entre la motocicleta Rouser 200 roja de Garbini y la moto Keller 110 de la adolescente de 17 se produjo alrededor de las 17:00 de este lunes en inmediaciones de avenida Ameghino al 1.800.

    Como consecuencia del impacto, Garbini salió despedido violentamente sobre la calzada y sufrió traumatismos de extrema gravedad, que resultaron irreversibles. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el joven falleció a raíz de las lesiones sufridas en el lugar del hecho.

    Sobreviviente del fatal siniestro vial

    En tanto, la conductora del otro rodado involucrado fue asistida por personal médico del SAME y trasladada en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos “San José”, donde quedó internada con lesiones de consideración, aunque fuera de peligro, según se indicó de manera preliminar.

    Tras el siniestro, efectivos del Comando de Patrulla preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos, mientras que especialistas de Policía Científica realizaron las pericias accidentológicas de rigor, orientadas a establecer la mecánica del choque y las responsabilidades en el hecho.

    La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó radicada en la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo del fiscal Horacio Oldani, en razón de la edad de la conductora involucrada. La investigación continuará con la incorporación de informes médicos, periciales y eventuales testimonios que permitan esclarecer las circunstancias en las que se produjo el trágico accidente.

    Adolescente trasladada en cordón sanitario

    La adolescente de 17 años fue trasladada en una ambulancia de Same y dos patrullas municipales custodiaron el traslado con prioridad uno con un cordón sanitario por los severos traumatismos sufridos.

