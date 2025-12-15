San Pedro: Hospital Privado Sadiv realizó una jornada de actualización médica sobre Amiloidosis hATTR

El Hospital Privado Sadiv llevó a cabo una jornada interna de actualización profesional centrada en la Amiloidosis por Transtiretina hereditaria (hATTR), una enfermedad considerada poco frecuente. notisanpedro.info

El Hospital Privado Sadiv desarrolló una jornada interna de actualización médica dedicada a la Amiloidosis por Transtiretina hereditaria (hATTR), una patología poco frecuente y de diagnóstico complejo. El encuentro buscó fortalecer el abordaje integral de la enfermedad, promover la detección temprana y actualizar a los profesionales sobre los avances terapéuticos más recientes.

Jornada médica sobre Amiloidosis hATTR en Sadiv La actividad se realizó en el auditorio del hospital y fue organizada en conjunto con el Laboratorio Medison. Durante el encuentro se analizaron los principales aspectos de la hATTR, incluyendo su fisiopatología, los desafíos para su diagnóstico oportuno y las alternativas terapéuticas actualmente disponibles.

Avances en diagnóstico y terapias genéticas Uno de los ejes centrales de la capacitación estuvo puesto en los avances en terapias genéticas, que representan una de las estrategias más innovadoras para el tratamiento de esta enfermedad hereditaria. Los especialistas destacaron la importancia de identificar la patología en etapas tempranas para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Trabajo multidisciplinario y formación continua Las disertaciones estuvieron a cargo del Dr. Esteban Calabrese, especialista en Neurología y enfermedades neuromusculares, y de la Dra. Gisela Streteiberger, cardióloga del Hospital El Cruce. Ambos coincidieron en que el trabajo coordinado entre distintas especialidades es clave para optimizar el tratamiento. Desde Sadiv remarcaron que estas jornadas forman parte de su política de formación continua y mejora de la calidad asistencial.

Compartí esta nota en redes sociales:





