viernes 12 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Juegos Bonaerenses, la Provincia cubrió 124 de los 239 millones que costó la delegación

    La Provincia envió casi $100 millones para gastos de la delegación de San Pedro en Mar del Plata, que sumó casi 300 participantes y demandó $239 millones.

    12 de diciembre de 2025 - 16:50
    El Gobierno bonaerense oficializó el envío de fondos para saldar deudas y diferencias económicas de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025.&nbsp;

    El Gobierno bonaerense oficializó el envío de fondos para saldar deudas y diferencias económicas de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025. 

    La Opinion Semanario

    La participación de San Pedro en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 tuvo un costo total de 239 millones de pesos, de los cuales la Provincia terminó aportando 124 millones tras autorizar un refuerzo de casi 100 millones. El desembolso permite aliviar el fuerte impacto que afrontó el Municipio.

    Lee además
    El Concejo Deliberante de San Pedro recibió en las últimas horas una nota formal presentada por el vecino Miguel Victorero, en representación de las familias de persoans con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

    San Pedro: Familias TEA reclaman al HCD por el incumplimiento de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia
    San Pedro no aparece en el mapa de promociones para Navidad de la Cámara del Juguete

    San Pedro afuera del mapa nacional de promociones navideñas de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete

    Aportes provinciales y el impacto en el presupuesto local

    El Gobierno bonaerense habilitó una partida superior a los $8.511 millones para saldar deudas con los municipios por los gastos de las delegaciones que compitieron en Mar del Plata. En ese marco, San Pedro recibirá $99.821.875, que se suman a los aportes iniciales y elevan a 124 millones la asistencia total.

    El gasto final de la delegación sampedrina —que llevó a casi 300 personas— ascendió a $239,5 millones. De ese monto, $115,5 millones debieron salir de las arcas municipales. “Este dinero nos vino como anillo al dedo”, destacaron desde el Ejecutivo local al confirmarse la llegada de los fondos.

    Cómo se distribuyeron los gastos de la delegación

    Del total invertido, $178 millones fueron destinados al alojamiento, de los cuales Provincia cubrió 107 millones. Otros $61 millones correspondieron al transporte, con un aporte provincial de 17 millones. Además, se destinaron alrededor de $544 mil pesos a las viandas de comida.

    El decreto oficial establece que el objetivo del refuerzo económico es permitir que los municipios puedan solventar gastos de alojamiento, transporte y demás erogaciones operativas de la estadía en Mar del Plata. La magnitud de los gastos expuso que los cálculos iniciales quedaron lejos de las necesidades reales.

    Desempeño deportivo: San Pedro entre los mejores del interior

    San Pedro redondeó su mejor actuación en tres años con 25 medallas y se posicionó como el municipio de menos de 300 mil habitantes mejor ubicado en el medallero general, alcanzando el puesto 16.

    Las medallas doradas llegaron en acuatlón, natación, lucha olímpica, ajedrez, cocina bonaerense, taekwondo, atletismo adaptado y canotaje, entre otras disciplinas. Con 13 oros, 8 platas y 4 bronces, superó a ciudades como Pergamino, Olavarría y Baradero. Entre los nombres destacados figuran Micaela Viladomat, Valentina Boari, Ana Yeri, Naara Lezcano, Julia Pinto, Pía Elena Pacheco, Agustín López Lardito, Francisco Gutiérrez, Oriana Goitino y Lionel Milton Martínez.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Familias TEA reclaman al HCD por el incumplimiento de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia

    San Pedro afuera del mapa nacional de promociones navideñas de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete

    San Pedro: Tango en Zapatillas celebra el Día Nacional del Tango con una noche especial

    San Pedro: Espectacular exhibición de drifter en el acceso principal convocó a vecinos y turistas

    San Pedro: Cecilio Salazar alertó por la crisis municipal, "Estamos aferrados a una tabla en el medio del mar"

    San Pedro: vive sus fiestas patronales con misa, procesión y festival para toda la comunidad

    San Pedro: Mauro Eldritch desbarata sofisticado esquema de ciberdelincuentes norcoreana

    San Pedro: Paritaria municipal, reunión con sindicatos y pocas chances de mejorar el aumento del 10%

    San Pedro: Falleció el joven que estaba en terapia intensiva tras un grave accidente

    San Pedro: Paro municipal con baja adhesión expuso la crisis sindical y el endeudamiento de los trabajadores

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Villa Ramallo volvió a quedar bajo el agua. Este miércoles por la tarde, cerca de las 18:30, un violento temporal de lluvia, viento y granizo azotó la localidad con una intensidad pocas veces vista. 

    Violento temporal en Villa Ramallo: graves destrozos, anegamientos y reclamos por falta de mantenimiento

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Gobierno bonaerense oficializó el envío de fondos para saldar deudas y diferencias económicas de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025. 

    San Pedro: Juegos Bonaerenses, la Provincia cubrió 124 de los 239 millones que costó la delegación
    Casinos online sin verificación en Argentina: ¿es posible jugar de forma anónima?

    Casinos online sin verificación en Argentina: ¿es posible jugar de forma anónima?

    La carne vacuna registró un aumento cercano al 10%, lo que empujó hacia arriba el índice general.

    Inflación alimentaria en Pergamino: noviembre cerró con un alza del 2,71% impulsada por la carne vacuna

    La UP3, con 980 personas alojadas y 173.7% por encima de su cupo, continúa superando la media provincial.

    San Nicolás: Con 980 internos, la UP3 supera su cupo en casi un 174% y lidera la sobrepoblación carcelaria

    El Concejo Deliberante de San Pedro recibió en las últimas horas una nota formal presentada por el vecino Miguel Victorero, en representación de las familias de persoans con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

    San Pedro: Familias TEA reclaman al HCD por el incumplimiento de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia