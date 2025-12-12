San Pedro: Juegos Bonaerenses, la Provincia cubrió 124 de los 239 millones que costó la delegación

El Gobierno bonaerense oficializó el envío de fondos para saldar deudas y diferencias económicas de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025.

La participación de San Pedro en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025 tuvo un costo total de 239 millones de pesos, de los cuales la Provincia terminó aportando 124 millones tras autorizar un refuerzo de casi 100 millones. El desembolso permite aliviar el fuerte impacto que afrontó el Municipio.

El Gobierno bonaerense habilitó una partida superior a los $8.511 millones para saldar deudas con los municipios por los gastos de las delegaciones que compitieron en Mar del Plata . En ese marco, San Pedro recibirá $99.821.875, que se suman a los aportes iniciales y elevan a 124 millones la asistencia total.

El gasto final de la delegación sampedrina —que llevó a casi 300 personas— ascendió a $239,5 millones. De ese monto, $115,5 millones debieron salir de las arcas municipales. “Este dinero nos vino como anillo al dedo”, destacaron desde el Ejecutivo local al confirmarse la llegada de los fondos.

Del total invertido, $178 millones fueron destinados al alojamiento, de los cuales Provincia cubrió 107 millones. Otros $61 millones correspondieron al transporte, con un aporte provincial de 17 millones. Además, se destinaron alrededor de $544 mil pesos a las viandas de comida.

El decreto oficial establece que el objetivo del refuerzo económico es permitir que los municipios puedan solventar gastos de alojamiento, transporte y demás erogaciones operativas de la estadía en Mar del Plata. La magnitud de los gastos expuso que los cálculos iniciales quedaron lejos de las necesidades reales.

Desempeño deportivo: San Pedro entre los mejores del interior

San Pedro redondeó su mejor actuación en tres años con 25 medallas y se posicionó como el municipio de menos de 300 mil habitantes mejor ubicado en el medallero general, alcanzando el puesto 16.

Las medallas doradas llegaron en acuatlón, natación, lucha olímpica, ajedrez, cocina bonaerense, taekwondo, atletismo adaptado y canotaje, entre otras disciplinas. Con 13 oros, 8 platas y 4 bronces, superó a ciudades como Pergamino, Olavarría y Baradero. Entre los nombres destacados figuran Micaela Viladomat, Valentina Boari, Ana Yeri, Naara Lezcano, Julia Pinto, Pía Elena Pacheco, Agustín López Lardito, Francisco Gutiérrez, Oriana Goitino y Lionel Milton Martínez.