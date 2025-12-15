Choque con fuga en Villa Ramallo: buscan a conductor que dejó herido a motociclista

lunes 15 de diciembre de 2025
    Un motociclista resultó con lesiones leves tras un accidente en Villa Ramallo. La policía investiga al conductor que abandonó el lugar del siniestro.

    Un motociclista resultó con lesiones leves tras un choque con fuga en Villa Ramallo. El conductor del automóvil abandonó el lugar y es intensamente buscado.

    Un accidente de tránsito con fuga ocurrió en Villa Ramallo, donde un automóvil colisionó contra una motocicleta Honda CBX 250. El conductor del vehículo se dio a la fuga, mientras el motociclista de 28 años sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital local. La policía inició un operativo para localizar al responsable.

    Detalles del choque en Villa Ramallo

    El siniestro se produjo en la intersección de Dr. Bonfiglio y Ginocchio, cuando la motocicleta impactó contra un Ford Focus. Tras el choque, el conductor del automóvil abandonó el lugar, generando la intervención inmediata de la policía local y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

    Atención médica y estado del motociclista

    El motociclista fue trasladado al hospital de Villa Ramallo, donde recibió atención médica. Según los profesionales de salud, las lesiones fueron de carácter leve y el paciente se encuentra fuera de peligro, lo que permitió descartar complicaciones graves tras el impacto.

    Investigación y búsqueda del conductor prófugo

    La Ayudantía Fiscal de Ramallo tomó intervención en la causa y convocó a Policía Científica para realizar pericias accidentológicas. En paralelo, continúan las tareas investigativas para identificar al conductor prófugo, quien podría enfrentar cargos por abandono del lugar del accidente según la normativa vigente.

