Le dieron arresto domiciliario a motociclista detenido por atropellar haciendo Willy en la ciudad de Colón

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de Pergamino resolvió hacer lugar al pedido de morigeración de la detención en favor de Guido Tomás Ruiz, el joven de 18 años de la ciudad de Colón que quedó preso por atropellar a una mujer adulta mayor haciendo Willy en el centro colonense.

La medida concedida es la de arresto domiciliario con control de pulsera de monitoreo electrónico, tal como lo requirió el abogado defensor, Agustín Zandrino.

La decisión permite a Ruiz abandonar la Unidad Penal 49 de Junín, donde se encontraba alojado, para cumplir la coerción en la vivienda de su padre, Mariano Alberto Ruiz, sita en calle 58 N° 624 entre 13 y 14 de Colón.

La medida de morigeración fue solicitada por el defensor particular, Agustín Zandrino, y contó con el consentimiento de la agente fiscal Magdalena Brandt. El arresto domiciliario, bajo control electrónico por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, fue considerado adecuado para neutralizar los peligros procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación que se tuvieron en cuenta al dictarse la prisión preventiva el 11 de noviembre de 2025.

Entre los factores considerados para atenuar la coerción se destacó que Ruiz no registra antecedentes penales condenatorios y posee residencia fija. Además, un informe socio ambiental mostró que el imputado cuenta con un grupo familiar contenedor (su padre y madrastra) con ingresos adecuados, dispuestos a recibirlo y acompañarlo.

Los testimonios ofrecidos por la defensa dieron cuenta del buen concepto que se tiene de Ruiz y de su responsabilidad para cumplir las mandas impuestas.

El padre del imputado, Mariano Alberto Ruiz, asumirá el rol de tutor y deberá prestar una caución juratoria de carácter personal, obligándose a informar al Juzgado y a la Fiscalía cualquier incumplimiento del arresto domiciliario por parte de su hijo.

El nombre de Guido Ruiz trascendió porque fue víctima de un ataque a la salida de un boliche de Colón en junio.

El siniestro vial

Guido Tomás Ruiz está imputado por Homicidio (con dolo eventual) en grado de tentativa, en concurso con prueba ilegal de velocidad.

El hecho ocurrió el domingo 26 de octubre de 2025 a las 19:55 horas en la ciudad de Colón. Ruiz, al mando de una motocicleta Keller 110 c.c. sin la habilitación competente para conducir, circulaba por calle 47 en dirección a Bv. 17, del centro colonense. Al llegar a la esquina céntrica el joven realizó una maniobra "altamente riesgosa" conocida como "Willy" (conducir en una sola rueda) a muy alta velocidad y sin visión frontal. A pesar de ser una zona de paseo concurrida y poseer sendas peatonales, Ruiz continuó con total desprecio por las consecuencias, embistiendo a la señora Miriam Bailen, de 74 años.

La víctima, Miriam Bailen, sufrió lesiones de carácter grave y con riesgo de vida, incluyendo traumatismo de parrilla costal múltiple, neumotórax y hemotórax derecho, y contusión pulmonar.

Adicionalmente, un informe pericial de la División Química Legal de San Nicolás determinó que la muestra de sangre del motociclista arrojó presencia de vestigios de estupefacientes.

Ruiz fue aprehendido en el lugar de los hechos. Al momento de su declaración indagatoria, manifestó que cruzó con el semáforo en verde y que el único error fue hacer "Willy", asegurando que no se fue en ningún momento y se quedó hasta que lo aprehendió la policía. Sin embargo, testigos habían señalado haberlo visto pasar varias veces por la zona realizando la maniobra a alta velocidad, y uno de ellos declaró que Ruiz levantó la moto después del impacto, dando la impresión de que "se quiso ir".

Víctima de un intento de homicidio

Meses antes de protagonizar ese grave siniestro vial el joven Guido Ruiz fue víctima de un intento de homicidio cuando lo atacaron tres sujetos a la salida de un boliche.

El hecho se produjo en la madrugada del domingo 15 de junio de este año, en una zona céntrica de la ciudad de Colón, a pocos metros de un boliche bailable. Guido Ruiz, de 17 años, fue emboscado y golpeado con violencia por al menos tres jóvenes que, según la investigación, lo atacaron en grupo, sin que mediara una confrontación previa directa con todos ellos.

El adolescente fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado a un centro de mayor complejidad. Las lesiones craneales que sufrió pusieron en riesgo su vida y aún no se conoce con certeza si quedarán secuelas neurológicas o cognitivas permanentes. Desde el primer momento, su familia y allegados reclamaron justicia y se manifestaron públicamente para visibilizar el caso, que generó una gran empatía en la comunidad colonense.