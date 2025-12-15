Condenaron a cuatro años de prisión e impusieron una multa millonaria a vendedor de drogas al menudeo

La camioneta Toyota Hilux que le incautaron en el operativo policial que terminó con su detención.

Un sujeto, con domicilio en la localidad de Urquiza, fue condenado a cuatro años de prisión y le impusieron una multa millonaria tras la realización de un juicio abreviado en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes al menudeo.

La sentencia incluyó, además, la imposición de una multa de elevado monto económico, al quedar acreditados los delitos de comercialización de drogas y tenencia de estupefacientes con fines de venta.

El fallo puso fin a una causa que demandó varios meses de investigación y que permitió desbaratar una estructura dedicada al narcomenudeo, con conexiones fuera de la ciudad y puntos de distribución locales.

La pesquisa se inició a partir de un procedimiento realizado en la vía pública, durante el cual se secuestró una importante cantidad de clorhidrato de cocaína , junto con otros elementos considerados de interés para la causa. A partir de ese operativo, la Oficina Coordinadora de Estupefacientes, a cargo del fiscal Juan Tomás Godoy, impulsó las actuaciones tendientes al esclarecimiento del hecho.

En ese contexto, el equipo conformado por fiscales, instructores judiciales especializados en delitos vinculados a drogas y personal policial del área específica desarrolló una tarea exhaustiva de análisis del material secuestrado, además de llevar adelante diversas diligencias ordenadas a los agentes de campo.

Las medidas investigativas incluyeron varios meses de escuchas telefónicas, que permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización, identificar al principal investigado con domicilio en la localidad de Urquiza, establecer el vínculo con un proveedor radicado en la zona de San Isidro y detectar los distintos puntos de venta en la ciudad.

El trabajo coordinado entre la Fiscalía y los efectivos del área de Drogas Ilícitas derivó en la ejecución de órdenes de allanamiento, durante las cuales se logró el secuestro de una importante cantidad de cocaína, una suma millonaria de dinero en moneda nacional y dólares, balanzas de precisión, una pick up Toyota Hilux cero kilómetro de alta gama, una máquina contadora de billetes y diversos dispositivos tecnológicos, como teléfonos celulares, una tablet y una notebook, entre otros elementos probatorios.

El juicio y la condena

Concluida la etapa de Investigación Penal Preparatoria y reunidos los elementos necesarios para sostener la imputación, el fiscal Godoy elevó la causa a juicio. El expediente recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal presidido por el juez Guillermo Burrone.

Tras el análisis minucioso del material probatorio reunido durante la investigación y en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el magistrado dictó sentencia condenatoria contra el principal imputado, imponiéndole una pena de cuatro años de prisión efectiva y una multa de carácter millonario.

Desde el ámbito judicial destacaron que la resolución refleja el peso de las pruebas recolectadas y el trabajo articulado entre la Fiscalía y las fuerzas policiales especializadas, orientado a combatir la comercialización de estupefacientes y el narcomenudeo en la región.