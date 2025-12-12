viernes 12 de diciembre de 2025
    • San Pedro: Familias TEA reclaman al HCD por el incumplimiento de la ordenanza que prohíbe la pirotecnia

    Presentaron una nota en el HCD de San Pedro para exigir la prohibición vigente y alertar sobre los efectos que el uso de pirotecnia provoca en personas con TEA.

    12 de diciembre de 2025 - 14:00
    El Concejo Deliberante de San Pedro recibió en las últimas horas una nota formal presentada por el vecino Miguel Victorero, en representación de las familias de persoans con Trastorno del Espectro Autista (TEA)

    Google

    Familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de San Pedro expresaron su preocupación ante el uso reiterado de pirotecnia en actos escolares y bailes de egresados. A través de una nota presentada ante el Concejo Deliberante, solicitaron que se haga cumplir la ordenanza que prohíbe su comercialización y uso desde 2016.

    Incumplimiento de la Ordenanza 6212/2016 y preocupación de las familias

    El escrito fue presentado por el vecino Miguel Victorero, en representación de familias TEA, y dirigido al presidente del Concejo Deliberante, Martín Baraybar. En la nota se subraya que la utilización de artefactos pirotécnicos en los recientes cierres del ciclo lectivo contradice abiertamente la normativa municipal, vigente desde 2016. Las familias destacan que la exposición a explosiones sonoras provoca severas crisis sensoriales en personas con TEA, motivo por el cual la ordenanza se considera una herramienta de protección comunitaria.

    Un llamado a la reflexión sobre el rol de las instituciones

    Victorero aclaró que no se trata de una queja puntual sino de un llamado a la “reflexión social” ante lo que calificó como un “flagelo” que afecta directamente a un sector vulnerable. En el documento, se cuestiona especialmente la participación de instituciones educativas, clubes y empresas organizadoras de eventos en el uso de pirotecnia, remarcando la contradicción que implica infringir una normativa que ellas mismas deberían promover y respetar. “Estamos borrando con el codo lo que legislamos con la mano”, señala el mensaje.

    Expectativa por el tratamiento legislativo y pedidos de control

    La nota quedó formalmente ingresada al Concejo Deliberante y se espera que sea abordada en las próximas sesiones. Las familias TEA solicitaron que los ediles fijen una posición pública y evalúen acciones de concientización y control ante la inminencia de las fiestas de fin de año, cuando el uso de pirotecnia suele intensificarse. También pidieron que se refuercen campañas educativas para garantizar que la ordenanza se cumpla en todos los ámbitos.

