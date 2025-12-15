San Pedro: Hallazgo histórico, descubren un fósil de perezoso gigante de la era Ensenadense en Bajo del Tala

Un importante hallazgo paleontológico se registró en el barrio Campodónico, en la zona de Bajo del Tala notisanpedro.info

Un significativo hallazgo paleontológico se produjo cerca de San Pedro, en el barrio Campodónico, en la zona de Bajo del Tala, cuando un vecino descubrió un húmero fósil de perezoso gigante. El resto, correspondiente a un animal extinto que habitó la región durante la edad Ensenadense, fue rescatado y analizado por especialistas.

Descubrimiento casual en una zona rural de Bajo del Tala cerca de San Pedro El hallazgo fue realizado por Felipe López mientras llevaba adelante tareas cotidianas vinculadas al traslado de ganado. Al notar un hueso que afloraba en la base de una barranca, dio aviso inmediato a su esposa y luego al Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico de San Pedro, que intervino para su extracción y preservación.

Un fósil clave de los perezosos milodontinos Tras su preparación en el museo, los investigadores determinaron que el resto pertenece a un perezoso terrestre de la familia Mylodontidae. Se trataba de un animal de gran porte, con piel gruesa reforzada por osificaciones y poderosas garras, similar a géneros extintos como Glossotherium, Lestodon y Mylodon.

La importancia científica del período Ensenadense El Dr. Luciano Brambilla, investigador de la Universidad Nacional de Rosario y colaborador del museo, subrayó que los perezosos milodontinos del período Ensenadense están escasamente representados en el registro fósil. Cada nuevo resto aporta información valiosa, como ocurrió años atrás con el hallazgo que permitió identificar la especie Archaeomylodon sampedrinensis, bautizada en honor a la ciudad.

