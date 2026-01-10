San Nicolás, entre los concejos más austeros del país: gastar apenas $4426 por habitante en 2025

El Concejo Deliberante nicoleño funcionó en 2025 con un presupuesto de $742.741.567. Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás de los Arroyos

El Concejo Deliberante de San Nicolás volvió a destacarse a nivel nacional por su bajo costo de funcionamiento. De acuerdo con un relevamiento realizado por la Fundación Libertad y el CISE, durante 2025 el gasto por habitante fue de apenas $4426, una cifra muy inferior al promedio nacional y a la de otros municipios comparables.

San Nicolás y el ranking nacional de gasto legislativo El estudio analizó el funcionamiento de los concejos deliberantes de 76 ciudades de todo el país durante 2025. En ese universo, San Nicolás se posicionó como el tercer concejo más austero, con un presupuesto total de $742 millones, lo que implicó un costo anual aproximado de $37 millones por concejal, muy por debajo de los valores registrados en otros distritos.

El costo por habitante, muy por debajo del promedio país Uno de los indicadores más relevantes del informe es el gasto anual por habitante, calculado en base a los datos del Censo 2022. Mientras el promedio nacional alcanzó los $14.709 por persona, San Nicolás registró apenas $4426, una cifra que surge de dividir el presupuesto del Concejo por los 167.824 habitantes del partido.

Fuerte disparidad entre municipios argentinos El relevamiento también evidenció grandes diferencias entre jurisdicciones. Ciudades como Ushuaia, Río Gallegos y Río Grande superaron los $80 mil por habitante, mientras que otras como Comandante Fernández, Santiago del Estero y La Matanza mostraron gastos muy bajos. En ese contexto, San Nicolás se consolida como un caso destacado de austeridad y eficiencia en la gestión legislativa local.

Compartí esta nota en redes sociales:





