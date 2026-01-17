San Nicolás: Autoconvocados de IOMA anuncian retención de tareas por salarios, pagos y atención

Trabajadores autoconvocados de IOMA confirmaron una retención de tareas para el lunes 19 de enero en San Nicolás y en distintas delegaciones bonaerenses. La protesta incluirá presencia en los lugares de trabajo, pero sin atención al público, y apunta a visibilizar reclamos salariales, falencias edilicias y demoras en pagos a prestadores.
Reclamo salarial y falta de respuestas oficiales
Según explicó Ariel Burgardt, trabajador de la delegación local, los salarios son insuficientes para sostener la estructura de la obra social. Además, denunció descuentos sin explicación y la ausencia de directivos, que no visitan la sede desde hace más de un año, lo que profundiza el malestar interno.
Problemas edilicios, tecnológicos y de insumos en IOMA
Los autoconvocados señalaron graves deficiencias en infraestructura, fallas eléctricas y falta de conectividad. A esto se suma la escasez de insumos básicos y equipamiento, en un contexto donde todos los trámites fueron digitalizados, lo que dificulta la atención diaria a afiliados.
Pagos atrasados a prestadores y continuidad del conflicto
Otro eje central del reclamo es el retraso en los pagos a prestadores, algunos con deudas desde octubre. Los trabajadores adelantaron que la medida del 19 de enero no será aislada y convocaron a otras delegaciones, afiliados y prestadores a sumarse al reclamo en toda la provincia.