San Nicolás: Autoconvocados de IOMA anuncian retención de tareas por salarios, pagos y atención

"Retención de tareas al IOMA, en todas las delegaciones, por los empleados, afiliados y prestadores"; esa es la consigna que dieron a conocer los trabajadores autoconvocados de la delegación IOMA San Nicolás.

Trabajadores autoconvocados de IOMA confirmaron una retención de tareas para el lunes 19 de enero en San Nicolás y en distintas delegaciones bonaerenses. La protesta incluirá presencia en los lugares de trabajo, pero sin atención al público, y apunta a visibilizar reclamos salariales, falencias edilicias y demoras en pagos a prestadores.

Reclamo salarial y falta de respuestas oficiales Según explicó Ariel Burgardt, trabajador de la delegación local, los salarios son insuficientes para sostener la estructura de la obra social. Además, denunció descuentos sin explicación y la ausencia de directivos, que no visitan la sede desde hace más de un año, lo que profundiza el malestar interno.

Problemas edilicios, tecnológicos y de insumos en IOMA Los autoconvocados señalaron graves deficiencias en infraestructura, fallas eléctricas y falta de conectividad. A esto se suma la escasez de insumos básicos y equipamiento, en un contexto donde todos los trámites fueron digitalizados, lo que dificulta la atención diaria a afiliados.

Pagos atrasados a prestadores y continuidad del conflicto Otro eje central del reclamo es el retraso en los pagos a prestadores, algunos con deudas desde octubre. Los trabajadores adelantaron que la medida del 19 de enero no será aislada y convocaron a otras delegaciones, afiliados y prestadores a sumarse al reclamo en toda la provincia.

