Pergamino ¿cuándo volverán los bancos a su horario habitual de atención al público?

El próximo lunes 23 de marzo las entidades bancarias de la provincia de Buenos Aires retomarán su horario habitual de atención al público, que será de 10:00 a 15:00. De esta manera, finalizará el esquema especial de verano, establecido entre las 8:00 y las 13:00m que estará vigente hasta el domingo 22 de este mes.

La medida alcanza a la mayoría de los bancos que operan en territorio bonaerense, entre ellos el Banco Provincia, que volverá a su franja tradicional de atención en todas sus sucursales, salvo disposición particular en alguna dependencia.

No obstante, el lunes 23 fue establecido a nivel nacional como día no laborable con fines turísticos, lo que podría generar modificaciones en la operatoria de determinadas entidades financieras en distintos puntos del país. Si bien en la provincia de Buenos Aires el horario bancario retornará formalmente a la franja de 10:00 a 15:00, algunas sedes podrían disponer esquemas especiales o limitaciones en la atención al público.

Desde el sector financiero, y de acuerdo con lineamientos difundidos por las entidades, se recuerda que en jornadas declaradas no laborables cada institución puede definir su modalidad de funcionamiento, por lo que resulta aconsejable verificar previamente la situación particular de la sucursal donde se tenga previsto realizar trámites.

Consultar antes

En este contexto, se recomienda a los clientes consultar los canales oficiales de su banco, ya sea a través de sitios web, aplicaciones móviles o líneas telefónicas, para confirmar horarios y disponibilidad de atención presencial. Asimismo, se recuerda que continúan operativos los servicios de banca electrónica, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, herramientas que permiten efectuar la mayoría de las gestiones habituales sin necesidad de concurrir a una sucursal.

Con el regreso al horario tradicional, el sistema bancario bonaerense dejará atrás el esquema reducido implementado durante los meses de mayor temperatura, una modalidad que se repite cada verano y que busca facilitar la actividad tanto del personal como de los usuarios.