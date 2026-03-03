martes 03 de marzo de 2026
    • Kicillof afirmó que se está ejecutando la presa del arroyo Pergamino y el anuncio generó malestar

    El gobernador incluyó la represa entre obras en marcha. Según el senador Rico Zini los vecinos de Pergamino no necesitan menciones en un discurso: necesitan la obra.

    3 de marzo de 2026 - 15:31
    Axel Kicillof y Juan Manuel Rico Zini. Sigue la polémica por la represa de Pergamino

    Axel Kicillof y Juan Manuel Rico Zini. Sigue la polémica por la represa de Pergamino

    LAOPINION

    El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo ante la Legislatura que la Provincia “continúa con obras” hidráulicas, entre ellas la presa del arroyo Pergamino. La afirmación generó malestar en la ciudad, donde no se conocen anuncios formales ni movimientos concretos vinculados al inicio de la obra.

    A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la medida de fuerza responde a una "alianza" entre el sindicalismo y el Ejecutivo provincial, y responsabilizó a ambos por la falta de clases en el arranque del calendario escolar.

    San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases
    Axel Kicillof y Javier Milei. Los antagonismos que definen la Argentina

    El discurso antagónico que divide a la Argentina: un tour de épicas enfrentadas

    Rico Zini

    En el discurso de apertura de sesiones ordinarias, el gobernador afirmó que “continuamos con obras” y refiere a la presa del arroyo Pergamino.

    Sin embargo, no consta en los registros oficiales un llamado a licitación ni adjudicación vigente que respalde esa afirmación. A la fecha, no se registra licitación pública abierta ni inicio formal de obra.

    Cuando se habla de “ejecución o de obra”, en términos administrativos ello implica actos concretos: expediente en curso, proceso licitatorio, presupuesto asignado, empresa adjudicataria y plazos definidos. De todo ello, solo existe una partida presupuestaria prevista.

    Los vecinos de Pergamino no necesitan menciones en un discurso: necesitan la obra. La memoria de cada inundación merece ser tratada con la seriedad y el respeto que corresponde.

    Si el Estado provincial sostiene que la obra continúa, resulta necesario que informe con claridad cuál es su situación administrativa actual, cómo será financiada y cuáles son los plazos previstos. No se trata de confrontar por confrontar, sino de exigir coherencia entre lo que se anuncia y lo que efectivamente se ejecuta.

    La mención textual en el discurso

    La referencia se produjo en el apartado “Desarrollo Federal”, cuando el mandatario enumeró intervenciones en distintas cuencas hídricas.

    Allí expresó:

    “En materia hidráulica, pese a la paralización de Nación de la parte que le corresponde, seguimos ejecutando el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado. También continuamos con obras en la cuenca del Río Luján, el Reconquista, el plan hídrico de La Plata, los desagües en la cuenca del arroyo Duppy y desagües San Francisco Las Piedras, el nodo Bragado, la presa del arroyo Pergamino, entre muchas otras.”

    La formulación ubica explícitamente a la presa dentro de obras en ejecución.

    Un tema sensible para Pergamino

    La presa del arroyo Pergamino es una obra históricamente demandada en la ciudad, especialmente después de los graves episodios de inundaciones que marcaron la última década. Su construcción es considerada estratégica para mitigar el riesgo hídrico y dar previsibilidad al desarrollo urbano.

    Sin embargo, para muchos pergaminenses el proyecto se ha transformado en “el cuento de la buena pipa”: se anuncia, se incorpora en presupuestos, se menciona en discursos oficiales, pero no se observan avances concretos en el territorio. En ese contexto, la afirmación de que la obra se estaría ejecutando reavivó cuestionamientos y dudas sobre su estado real.

    Entre el anuncio y la ejecución

    Hasta el momento no se difundieron detalles técnicos, plazos, adjudicaciones recientes ni cronogramas actualizados que permitan confirmar el grado de avance de la intervención.

    En el discurso, el gobernador enmarcó la obra dentro de una política hidráulica que —según sostuvo— continúa pese a la paralización de fondos nacionales. No obstante, la falta de información pública específica sobre la presa del arroyo Pergamino mantiene abierto el interrogante sobre si se trata de tareas preliminares, etapas administrativas o trabajos materiales ya iniciados.

    El acto culminó con el tradicional corte de cintas y la recorrida de las autoridades por las flamantes instalaciones ubicadas en Güiralde al 2100.

    Tras años de espera, inauguraron, en Pergamino, el nuevo edificio del Jardín Nº 926

    La Municipalidad de Ramallo habilitó la inscripción al programa "Acompañados", destinado a jóvenes de 14 a 35 años que busquen capacitación y herramientas para mejorar su inserción laboral.

Ramallo abre la inscripción al programa "Acompañados" para capacitación y empleo juvenil

    Ramallo abre la inscripción al programa "Acompañados" para capacitación y empleo juvenil
    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Oscar Scalbi vuelve con su espectáculo audiovisual a Florentino Teatro Bar pensado para mayores de 50.
    Música para ver: Oscar Scalbi invita a recordar desde los asaltos a los '90

    A través de un mensaje difundido en la red social X, el legislador sostuvo que la medida de fuerza responde a una “alianza” entre el sindicalismo y el Ejecutivo provincial, y responsabilizó a ambos por la falta de clases en el arranque del calendario escolar.

    San Nicolás: Manuel Passaglia cruzó a Baradel y Kicillof por el paro que frenó el inicio de clases

