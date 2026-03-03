Kicillof afirmó que se está ejecutando la presa del arroyo Pergamino y el anuncio generó malestar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , sostuvo ante la Legislatura que la Provincia “continúa con obras” hidráulicas, entre ellas la presa del arroyo Pergamino . La afirmación generó malestar en la ciudad, donde no se conocen anuncios formales ni movimientos concretos vinculados al inicio de la obra.

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias, el gobernador afirmó que “continuamos con obras” y refiere a la presa del arroyo Pergamino.

Sin embargo, no consta en los registros oficiales un llamado a licitación ni adjudicación vigente que respalde esa afirmación. A la fecha, no se registra licitación pública abierta ni inicio formal de obra.

Cuando se habla de “ejecución o de obra”, en términos administrativos ello implica actos concretos: expediente en curso, proceso licitatorio, presupuesto asignado, empresa adjudicataria y plazos definidos. De todo ello, solo existe una partida presupuestaria prevista.

Los vecinos de Pergamino no necesitan menciones en un discurso: necesitan la obra. La memoria de cada inundación merece ser tratada con la seriedad y el respeto que corresponde.

Si el Estado provincial sostiene que la obra continúa, resulta necesario que informe con claridad cuál es su situación administrativa actual, cómo será financiada y cuáles son los plazos previstos. No se trata de confrontar por confrontar, sino de exigir coherencia entre lo que se anuncia y lo que efectivamente se ejecuta.

La mención textual en el discurso

La referencia se produjo en el apartado “Desarrollo Federal”, cuando el mandatario enumeró intervenciones en distintas cuencas hídricas.

Allí expresó:

“En materia hidráulica, pese a la paralización de Nación de la parte que le corresponde, seguimos ejecutando el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado. También continuamos con obras en la cuenca del Río Luján, el Reconquista, el plan hídrico de La Plata, los desagües en la cuenca del arroyo Duppy y desagües San Francisco Las Piedras, el nodo Bragado, la presa del arroyo Pergamino, entre muchas otras.”

La formulación ubica explícitamente a la presa dentro de obras en ejecución.

Un tema sensible para Pergamino

La presa del arroyo Pergamino es una obra históricamente demandada en la ciudad, especialmente después de los graves episodios de inundaciones que marcaron la última década. Su construcción es considerada estratégica para mitigar el riesgo hídrico y dar previsibilidad al desarrollo urbano.

Sin embargo, para muchos pergaminenses el proyecto se ha transformado en “el cuento de la buena pipa”: se anuncia, se incorpora en presupuestos, se menciona en discursos oficiales, pero no se observan avances concretos en el territorio. En ese contexto, la afirmación de que la obra se estaría ejecutando reavivó cuestionamientos y dudas sobre su estado real.

Entre el anuncio y la ejecución

Hasta el momento no se difundieron detalles técnicos, plazos, adjudicaciones recientes ni cronogramas actualizados que permitan confirmar el grado de avance de la intervención.

En el discurso, el gobernador enmarcó la obra dentro de una política hidráulica que —según sostuvo— continúa pese a la paralización de fondos nacionales. No obstante, la falta de información pública específica sobre la presa del arroyo Pergamino mantiene abierto el interrogante sobre si se trata de tareas preliminares, etapas administrativas o trabajos materiales ya iniciados.