San Cayetano: una fiesta que continúa con encuentros para curar, cuidar y compartir

Se invita a participar de la actividad de este sábado que será de prevención de suicidio.

Aunque la fiesta de San Cayetano se celebró el pasado 7 de agosto, la comunidad parroquial aclaró que las actividades no han terminado. Bajo el lema “Como San Cayetano, vayamos al encuentro para curar, cuidar y compartir”, se han organizado tres encuentros especiales que comenzarán hoy y se extenderán a lo largo de tres fines de semana.

La comunidad parroquial anunció que las celebraciones patronales se extenderán durante todo agosto con actividades abiertas que abordarán problemáticas sociales como el suicidio, la violencia de género y el cuidado de la infancia.

La primera cita será este sábado, desde las 14:30, en la Plaza San José, donde se desarrollará la “Plaza Abierta de la Esperanza”, un espacio para hablar y reflexionar sobre la prevención del suicidio.

“Será un momento para encontrarnos, para preguntarnos qué nos pasa, qué respuesta podemos dar y cómo trabajar juntos para cuidar la vida”, indicaron los organizadores.

El encuentro contará con la participación de personas de espacios saludables, de los cuales la comunidad parroquial es sede desde hace varios años. La propuesta es que los asistentes se acerquen con su mate y reposera para compartir un diálogo abierto y comunitario.

En un mensaje difundido en video, el padre Aníbal Tabares expresó: “Queridas comunidades parroquiales de San Cayetano y de Cristo Rey, con todas sus capillas, amigos y todos los que formamos parte de este ser Providencia para nuestros hermanos: como desafío de la fiesta patronal, queremos invitarte a esta Plaza de la Esperanza, donde vamos a abordar la problemática del suicidio. Queremos plantearnos la problemática, pensar juntos y ser parte de la respuesta”.

Un espacio para la mujer

El segundo encuentro se desarrollará el sábado próximo, en el Puente de la Mujer (Intendente Biscayart y 25 de Mayo). Allí, la temática estará centrada en la problemática de la mujer y la violencia de género.

Participarán personas llegadas desde Buenos Aires para proponer dinámicas de música, tango y milonga como formas de expresión y encuentro, generando un espacio de reflexión y búsqueda de respuestas concretas.

Jornada para las infancias

El ciclo de actividades concluirá el último fin de semana de agosto con una jornada dedicada a las infancias, en la Plaza Ivana Crespi (Dean Funes y Florida), también desde las 14:30.

En este espacio, la comunidad trabajará sobre las preocupaciones y desafíos que implica el cuidado de los niños, generando instancias para seguir curando, cuidando, acompañando y compartiendo la vida con los más pequeños.

Un llamado a la comunidad

La propuesta de estos tres fines de semana es mucho más que la continuidad de una fiesta patronal: es una invitación a involucrarse activamente en la construcción de una comunidad que escucha, acompaña y busca respuestas ante realidades difíciles.

“Todos invitados, todos desafiados para abordar estos temas que nos preocupan y que, como comunidad, queremos abrazar y buscar caminos de acompañamiento”, concluyó el padre Tabares.

Con esta iniciativa, la fiesta de San Cayetano trasciende lo litúrgico y se transforma en un compromiso vivo de fe y acción, recordando que la devoción también se expresa en gestos concretos de amor al prójimo.