Treinta años de entrega y servicio a Rotary: emotivo homenaje a Sergio Múgica

Se honró la trayectoria de Sergio Múgica, un referente del servicio rotario con más de 30 años de compromiso ininterrumpido.

En la sede de Jujuy y Llordén del Rotary Club Pergamino Cruce se vivió una jornada profundamente emotiva, donde familiares, amigos y compañeros rotarios se reunieron para honrar la trayectoria de Sergio Múgica, un referente del servicio rotario con más de 30 años de compromiso ininterrumpido.

La ceremonia incluyó palabras alusivas, un recorrido audiovisual por sus múltiples proyectos y un cálido mensaje del propio homenajeado, visiblemente conmovido por las muestras de afecto.

Uno de los momentos centrales fue la intervención de Mónica Ramírez, presidenta del Comité de Imagen Pública, quien dedicó un mensaje que sintetizó la esencia del homenaje: “Hoy tengo el inmenso honor y la emoción de dedicar unas palabras a un gran compañero, Sergio Múgica, quien cumple más de 30 años de servicio rotario. Decir ‘treinta años’ puede parecer una cifra, pero detrás de ella hay una vida de compromiso, amistad y entrega desinteresada”.

Ramírez destacó la constancia, humildad y solidaridad de Múgica, atributos que —según expresó— “han dejado una huella imborrable en cada proyecto, en cada reunión y en cada gesto”.

Un ejemplo que inspira

El reconocimiento puso en valor el aporte de Múgica desde su regreso a Pergamino, donde rápidamente se integró al Club Rotario Pergamino Cruce y se convirtió en un pilar dentro de la organización. Siempre dispuesto a servir, aportar ideas y fortalecer vínculos, encarnó plenamente el ideal rotario de “Dar de sí antes de pensar en sí”.

La gobernadora Susana Espósito hizo llegar sus felicitaciones, y el Distrito 4895 otorgó una distinción especial que coronó la celebración.

Un legado que perdura

El acto concluyó con un mensaje de agradecimiento a todos los que hicieron posible la jornada, y con una reflexión compartida: la vida y el compromiso de Sergio Múgica recuerdan que el liderazgo genuino se ejerce con humildad, constancia y servicio.

La comunidad rotaria celebró no solo a un socio ejemplar, sino a una persona cuya entrega continúa inspirando a nuevas generaciones a seguir su huella transformadora.