Romina Aranda sigue internada en terapia intensiva asistida con respirador tras más de dos meses del choque

Romina Aranda es una docente de artística que brinda clases en escuelas públicas de nivel Primario y en Centros Educativos Complementarios de la ciudad y las localidades del Partido. El día de su cumpleaños número 39 sufrió el peor accidente de su vida al chocarla un auto mientras circulaba en moto en la esquina de Emilio R. Coni y Urquiza el mediodía del jueves 11 de septiembre de 2025. Las unidades de emergencias médicas la trasladaron al Hospital San José con código rojo e ingresó a la sala de cuidados intensivos. Desde ese momento permanece internada y su nombre adquirió notoriedad pública por los pedidos de oraciones compartidos en toda la comunidad a través de redes sociales y grupos de Whatsapp.

La comunidad de Pergamino vuelve a movilizarse en apoyo a la familia de Romina Aranda , la docente de educación artística de 38 años que continúa internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San José, dependiente de un respirador y en estado crítico, a más de dos meses del violento siniestro vial que protagonizó junto a su hija en el barrio Centenario.

El accidente ocurrió el jueves 11 de septiembre, alrededor de las 12:40, en la esquina de Urquiza y Emilio R. Coni, donde una motocicleta de baja cilindrada –en la que viajaban Romina y su hija adolescente– fue embestida por un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco que circulaba por calle Urquiza en sentido sur-norte.

La violencia del impacto provocó que ambas ocupantes salieran despedidas y quedaran tendidas sobre el asfalto. Vecinos alertaron de inmediato al servicio de emergencias y, en pocos minutos, arribaron ambulancias del SAME, personal de Patrulla Urbana y móviles policiales del Comando de Pergamino.

El triage determinó un protocolo de “código rojo” para Romina, quien presentaba lesiones severas. Fue trasladada directamente a la Terapia Intensiva del Hospital San José con múltiples traumatismos: fractura de mandíbula con desplazamiento, fractura cervical y lesiones de consideración en varias zonas del cuerpo.

Su hija de 17 años también resultó herida: sufrió la fractura de un tobillo y excoriaciones, y si bien continúa en tratamiento, se encuentra fuera de peligro.

Una internación larga, difícil y con altibajos

El estado de salud de la docente ha tenido una evolución lenta, marcada por intermitencias y complicaciones propias de un cuadro tan grave. Continúa asistida con respirador mecánico, y su pronóstico sigue siendo reservado.

Durante el fin de semana, su madre, Andrea Regis, compartió un mensaje que conmovió profundamente a la comunidad. Con la frase “Día 64”, relató con crudeza y esperanza la lucha diaria de su hija, detallando los avances, las recaídas y las largas jornadas en las que el equipo médico intenta que Romina pueda tolerar horas sin asistencia respiratoria.

La mujer describió que la docente permanece consciente por momentos, abre los ojos, escucha, reacciona al entorno afectivo y recibe con emoción los gestos de acompañamiento familiar. Sin embargo, la presencia de episodios febriles, infecciones y la espera de cultivos complejos retrasan la posibilidad de avanzar hacia el tan esperado destete definitivo del respirador y hacia la resonancia que requiere su diagnóstico integral.

El testimonio de la madre finaliza con un pedido contundente: continuar con las cadenas de oración y el acompañamiento espiritual que, según afirma, sostienen a la familia en este proceso.

Investigación judicial y pericias en curso

En el lugar del hecho, la esquina permaneció cerrada más de una hora para el trabajo de Policía Científica, que realizó pericias planimétricas y secuestró los vehículos involucrados: la motocicleta Mondial Dax 70 cc y el automóvil Volkswagen Gol Trend.

La investigación está en manos de la UFI Nº 1, bajo la carátula “Lesiones graves culposas”. El conductor del auto, un joven de 22 años oriundo de Junín, fue identificado, notificado en la causa y quedó a disposición de la Justicia sin que se dispusiera su aprehensión. Las pericias mecánicas, toxicológicas y de velocidad permitirán reconstruir con precisión la dinámica del siniestro para establecer o descartar responsabilidades penales.

Un caso que reaviva el debate sobre seguridad vial

El impacto social del hecho ha sido fuerte, especialmente en el barrio Centenario, donde la familia es muy conocida. Las cadenas de oración se multiplicaron en los últimos días y decenas de vecinos mantienen una vigilia emocional constante a través de mensajes en redes sociales.

El siniestro vuelve a poner en evidencia la fragilidad de quienes circulan en moto, un medio de transporte mayoritario en los barrios de Pergamino por cuestiones de accesibilidad económica. Las estadísticas locales muestran que más de la mitad de los lesionados graves en siniestros viales son motociclistas, una tendencia que se replica en gran parte del país.

Una lucha diaria

Mientras avanza la investigación judicial, la atención de familiares, amigos y vecinos está puesta en la recuperación de Romina. Cada nueva actualización médica genera expectativa y esperanza en la comunidad.

Su estado continúa siendo crítico, pero su familia se mantiene firme, confiada y agradecida por el acompañamiento social. “Es un día a la vez. Cada día, una oportunidad de mejora”, escribió su madre. Y en esa frase se resume el espíritu que sostiene la batalla más dura: la de vivir.