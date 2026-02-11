Romina Aranda requiere una rehabilitación en un instituto especializado y la familia le reclama a Ioma

Romina Aranda necesita una rehabilitación en un Instituto especializado y requiere que le cubra el tratamiento la Obra Social.

A cinco meses del siniestro vial ocurrido en Emilio R. Coni y Urquiza, la familia de Romina Aranda reclama que IOMA cumpla el fallo judicial que ordena su rehabilitación en FLENI. La joven sufrió una lesión cerebral traumática grave y cada semana sin tratamiento intensivo compromete su recuperación.

Al cumplirse cinco meses del siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta ocurrido al mediodía del jueves 11 de septiembre de 2025 en la esquina de Emilio R. Coni y Urquiza, la familia de la joven que conducía el rodado menor decidió hacer público su reclamo ante las demoras administrativas que —según denuncian— impiden el inicio de un tratamiento clave para su recuperación.

La motociclista, Romina Aranda, sufrió una lesión cerebral traumática grave a raíz del impacto y desde entonces permanece bajo tratamiento médico, en un proceso complejo que cambió por completo la vida de su entorno más cercano. Frente a este escenario, su madre, Andrea Regis, difundió un comunicado para visibilizar la situación y solicitar que se cumpla una orden judicial vinculada a la cobertura de su rehabilitación.

En el mensaje, Andrea Regis explicó que los médicos indicaron de manera urgente la necesidad de que su hija acceda a un programa de rehabilitación neurológica intensiva e interdisciplinaria, señalando al Instituto FLENI como el centro de referencia recomendado para este tipo de lesiones cerebrales complejas.

Según detalló, tras un proceso judicial que incluyó la presentación de un recurso de amparo, un juez ordenó a IOMA —obra social de la paciente— cubrir la totalidad del tratamiento en FLENI. La resolución judicial fue favorable y la derivación fue aprobada formalmente por la obra social. Sin embargo, la familia sostiene que, hasta el momento, no se concretó la comunicación efectiva con el centro de salud para coordinar el ingreso.

La madre de la joven advirtió que IOMA estaría imponiendo condiciones administrativas que no se ajustan a los requerimientos médicos establecidos por el equipo tratante y por la institución especializada, lo que genera una dilación que, en casos de lesión cerebral traumática, puede tener consecuencias irreversibles.

“En las lesiones cerebrales, cada semana sin rehabilitación intensiva significa menos posibilidades de recuperación funcional”, expresó Andrea Regis en el comunicado, donde subrayó que el tiempo es un factor determinante en este tipo de cuadros clínicos.

La familia indicó que agotó todas las instancias a su alcance: trámites administrativos, asesoramiento legal, presentación de amparo judicial y medidas cautelares. No obstante, remarcan que la implementación efectiva del fallo depende ahora de decisiones administrativas que, aseguran, se demoran mientras la paciente necesita iniciar cuanto antes su tratamiento especializado.

En ese contexto, hicieron un pedido público para que IOMA cumpla de manera inmediata con lo ordenado por la Justicia y establezca contacto formal con FLENI para garantizar el ingreso y comienzo del programa de rehabilitación neurológica intensiva.

“No estamos pidiendo un privilegio. Estamos pidiendo que se respete un fallo judicial y el derecho básico a la salud”, manifestó la madre de la joven, quien apeló a la difusión del caso para lograr que la situación se destrabe.

El reclamo se produce cuando se cumplen cinco meses del siniestro vial en Pergamino que dejó a la motociclista con graves secuelas neurológicas y a una familia atravesada por la incertidumbre y la espera de una respuesta concreta que permita avanzar en el proceso de recuperación.