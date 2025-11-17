Pergamino tuvo triple representación femenina en el SouthFit Challenge 2025

El fin de semana del 7 al 9 de noviembre, Pergamino estuvo presente en el SouthFit Challenge 2025 , uno de los eventos de fitness funcional más importantes de Latinoamérica , que reunió a más de 1.000 atletas en el Parque Olímpico de Buenos Aires. La ciudad contó con tres representantes femeninas: Melina Martín, Melisa Borrero y Yiseth Jiménez , de GeoGym, quienes compitieron en la categoría Scaled tras superar la exigente clasificación virtual.

Su actuación se sumó a la de Fernando Gallo y Andrés Montoto , de One Centro de Entrenamiento, quienes compitieron en las categorías Master +50 y Master +35, respectivamente, consolidando una participación histórica para la ciudad.

Melina, Melisa y Yiseth llevan años de preparación continua, con rutinas que incluyen varias horas de entrenamiento diario -incluso los sábados- y un enfoque integral que combina fuerza, resistencia, levantamientos, técnica gimnástica y trabajo cardiovascular.

Durante las tres jornadas del SouthFit Challenge, debieron afrontar múltiples pruebas de alta demanda física: carreras, arrastres, levantamientos con barra, trabajos gimnásticos y desafíos de resistencia. Cada instancia las obligó a combinar estrategia, coordinación y fortaleza mental para avanzar en una competencia que se caracteriza por su nivel internacional.

Un semillero que sigue creciendo

Las tres atletas entrenan en GeoGym, espacio que en los últimos años se ha consolidado como uno de los semilleros deportivos de la ciudad en materia de fitness funcional. Con cuatro clasificaciones al SouthFit Challenge, el box continúa aportando atletas al circuito competitivo y fortaleciendo una comunidad que crece año tras año.

El paso de los cinco deportistas locales por el SouthFit Challenge no solo representa un logro personal, sino también un impulso para la disciplina en la ciudad, consolidando a Pergamino como parte activa del circuito del fitness funcional en la región.