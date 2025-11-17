lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pergamino tuvo triple representación femenina en el SouthFit Challenge 2025

    Melina Martín, Melisa Borrero y Yiseth Jiménez compitieron en la categoría Scaled representando a GeoGym, que suma 4 clasificaciones a este prestigioso evento.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    17 de noviembre de 2025 - 14:26
    Melina Martín, Melisa Borrero y Yiseth Jiménez llevan años de preparación continua.

    Melina Martín, Melisa Borrero y Yiseth Jiménez llevan años de preparación continua.

    GEOGYM

    El fin de semana del 7 al 9 de noviembre, Pergamino estuvo presente en el SouthFit Challenge 2025, uno de los eventos de fitness funcional más importantes de Latinoamérica, que reunió a más de 1.000 atletas en el Parque Olímpico de Buenos Aires. La ciudad contó con tres representantes femeninas: Melina Martín, Melisa Borrero y Yiseth Jiménez, de GeoGym, quienes compitieron en la categoría Scaled tras superar la exigente clasificación virtual.

    Lee además
    Fernando Gallo y Andrés Montoto, los primeros pergaminenses en clasificar en categorías individuales.

    Fernando Gallo y Andrés Montoto compitieron en el Southfit Challenge
    Domenech batalló en un fin de semana complicado en Toay y apunta a La Plata.

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Su actuación se sumó a la de Fernando Gallo y Andrés Montoto, de One Centro de Entrenamiento, quienes compitieron en las categorías Master +50 y Master +35, respectivamente, consolidando una participación histórica para la ciudad.

    Entrenamiento y constancia

    Melina, Melisa y Yiseth llevan años de preparación continua, con rutinas que incluyen varias horas de entrenamiento diario -incluso los sábados- y un enfoque integral que combina fuerza, resistencia, levantamientos, técnica gimnástica y trabajo cardiovascular.

    Durante las tres jornadas del SouthFit Challenge, debieron afrontar múltiples pruebas de alta demanda física: carreras, arrastres, levantamientos con barra, trabajos gimnásticos y desafíos de resistencia. Cada instancia las obligó a combinar estrategia, coordinación y fortaleza mental para avanzar en una competencia que se caracteriza por su nivel internacional.

    Un semillero que sigue creciendo

    Las tres atletas entrenan en GeoGym, espacio que en los últimos años se ha consolidado como uno de los semilleros deportivos de la ciudad en materia de fitness funcional. Con cuatro clasificaciones al SouthFit Challenge, el box continúa aportando atletas al circuito competitivo y fortaleciendo una comunidad que crece año tras año.

    El paso de los cinco deportistas locales por el SouthFit Challenge no solo representa un logro personal, sino también un impulso para la disciplina en la ciudad, consolidando a Pergamino como parte activa del circuito del fitness funcional en la región.

    Temas
    Seguí leyendo

    Fernando Gallo y Andrés Montoto compitieron en el Southfit Challenge

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Douglas ganó en Bahía Blanca y selló el pasaporte a las semifinales

    Douglas Haig busca cerrar la serie en Bahía Blanca y avanzar a semifinales

    Pergamino Básquet finaliza su primera gira enfrentando a Deportivo Viedma

    Racing y Juventud afrontan un sábado clave en el Torneo Regional Amateur

    Con dos triunfos de Julia Riera, Argentina barrió a Eslovaquia

    Pergamino Básquet sale a la ruta en busca de la recuperación

    Pergamino Natación: seis meses de gestión, inclusión y crecimiento

    Básquetbol: Argentino, Comu, Gutiérrez y Sportivo Rojas al frente en los cuartos del Clausura

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Domenech batalló en un fin de semana complicado en Toay y apunta a La Plata.

    Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esta noche se disputarán a partir de las 21.30 los primeros partidos de las dos series de semifinales correspondientes a la Copa de Oro cuando jueguen Sacachispas-Somisa y Belgrano-Regatas.

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local
    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de un pequeño pero valioso cráneo fósil cuya antigüedad supera los 700.000 años. Se trata de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que habitó la región durante la Edad Ensenadense, un período clave para comprender la fauna prehistórica que vivió en esta zona del país.

    Recuperan en San Pedro un cráneo fósil de más de 700.000 años

    La explosión fue provocada por la presencia de Clorato de Potasio en los materiales utilizados para emular la erupción de un volcán en la maqueta.

    Dictaron procesamiento por la explosión de Rancagua al profesor, la directora y la inspectora del ICR

    Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido? 

    Zárate: Santiago Davio dejó de ser el DT de fútbol del CADU, el fin de un ciclo que marcó la historia del club

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento