Tomás Casquero debutó representando al Club Argentino de Ajedrez

El ajedrecista pergaminense Tomás Casquero , de 9 años, acaba de dar un importante paso en su promisoria carrera deportiva: debutó oficialmente como jugador del Club Argentino de Ajedrez , una de las instituciones más prestigiosas y emblemáticas de Latinoamérica.

Su primera presentación con la histórica entidad porteña se produjo en el Campeonato Metropolitano Sub 10 de la Ciudad de Buenos Aires, organizado por la Federación Metropolitana de Ajedrez (FMDA), donde finalizó en el cuarto puesto, con 4,5 puntos, sobre 33 participantes.

El torneo, considerado uno de los más exigentes del calendario por su nivel competitivo, está reservado para jugadores inscriptos en la Federación Metropolitana. Se disputó en dos fines de semana consecutivos y concluyó el domingo 16. Allí, “Tomi” enfrentó a varios de los mejores talentos infantiles del país, en un certamen que suele tener un nivel comparable a la de un Campeonato Argentino por la jerarquía de los participantes. El campeón de esta edición fue Thiago Chocala.

Pese a su corta edad y a tratarse de su primer torneo vistiendo los colores del Club Argentino, Casquero mostró madurez competitiva y un rendimiento destacado. Igualó la línea del tercer puesto y, de hecho, le ganó la partida directa al jugador que finalmente completó el podio, aunque el sistema de desempate lo ubicó cuarto.

Resultados Tomi

Un paso de enorme proyección

El desembarco de Casquero en el Club Argentino de Ajedrez constituye un salto deportivo significativo. Fundado en 1905, la institución porteña es reconocida internacionalmente y alberga más de un siglo de historia ajedrecística. Fue sede del célebre match mundial Capablanca-Alekhine de 1927, organiza torneos de altísima exigencia y se ha consolidado como un centro formativo clave para generaciones de maestros argentinos. Su actividad cultural y deportiva mantiene un valor simbólico para el ajedrez nacional, y ser parte de su estructura representa un logro excepcional para cualquier jugador.

El avance de “Tomi” hacia este nuevo horizonte competitivo equivale a que un futbolista surgido en Pergamino sea incorporado por un club grande de Buenos Aires. Sin embargo, el joven seguirá representando al Club Social Pergamino en competencias locales no federativas, institución que lo vio crecer y que continúa siendo su espacio de formación cotidiana.

Un año de resultados y crecimiento

El cuarto puesto en el Metropolitano se suma a una gran temporada para Casquero. En este 2025 fue campeón argentino escolar Sub 9, obtuvo dos medallas de plata en el Sudamericano Escolar de Temuco, y logró un quinto puesto en el Panamericano Escolar de Florianópolis, donde también fue cuarto en la modalidad Blitz. Todos estos logros los consiguió siendo entrenado por el Maestro FIDE Hernán Perelman.

Además, en el Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, domina con autoridad y se encamina al título en la categoría Sub 12 tras haber ganado siete de las nueve fechas disputadas. Su actuación en el Metropolitano en Buenos Aires, sumada a este recorrido de alto vuelo, le permitió sumar experiencia en un entorno nuevo, con más presión y exigencia competitiva.

Lo que viene: Argentino Amateur

Casquero ya se prepara para un nuevo desafío: en dos semanas competirá en el Argentino Amateur, a disputarse en Villa Carlos Paz, otro torneo de nivel nacional que marcará un nuevo paso en su crecimiento dentro del ajedrez.