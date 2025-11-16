Douglas ganó en Bahía Blanca y selló el pasaporte a las semifinales

El milagro para Olimpo no llegó. Tras el 5 a 0 a favor en Pergamino , Douglas salió a jugar la revancha este domingo con mucha autoridad y también se quedó con el triunfo en Bahía Blanca por 1 a 0 . Así, con un global de 6 a 0 firmó la clasificación a las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional. Su próximo rival será Atlético Rafaela , que eliminó en estos cuartos de final a Guillermo Brown de Puerto Madryn (3 a 1 en el global) y tendrá ventaja deportiva y de localía.

Si bien el Fogonero pasó algunos sobresaltos, en el balance de los 90 minutos fue superior a Olimpo y sigue avanzando en la Reválida. Manejó los ritmos del partido y cuando tuvo su chance no la desaprovechó y se llevó el triunfo con el gol convertido por Santiago Gutiérrez a los 12’ del segundo tiempo.

Cómo era de esperar, Olimpo salió con todo y en los primeros 5’ tuvo dos aproximaciones mediante Leandro Espejo, pero no tuvo precisión en el remate final. Douglas Haig salió con seriedad, cuidó la pelota cuando la tuvo en su poder y trató de buscar el arco contrario fiel a su estilo, jugando por abajo y abriendo la cancha.

A los 10’ Douglas Haig sufrió una baja muy sensible. Gonzalo Baglivo , gran figura y goleador en los últimos partidos, dejó el campo de juego por una lesión y en su lugar ingresó Lautaro Ojeda. Después de los 20' el partido entró en un pozo. Olimpo intentó pero chocó contra sus propias limitaciones, sin embargo a los 47' Mariano Mauri llegó tarde a la marca, tocó a Espejo dentro del área y el árbitro marcó penal.

Enzo Coacci ejecutó la pena máxima, pero Ezequiel Bacher se hizo gigante y tapó la pena máxima arrojándose a su palo izquierdo. De esa manera se fue el primer tiempo que tuvo un trámite discreto y dónde el Rojinegro, más allá del penal, no pasó demasiados sobresaltos.

En el complemento Olimpo siguió insistiendo pero se quedó sin ideas. Y en la primera jugada clara de contragolpe, el equipo de Sebastián Cejas liquidó el pleito. A los 11' Agustín Jara y Elián Tus manejaron el contrataque y fue el “Sapito” Gutiérrez quien definió cara a cara ante el arquero para colocar el 1 a 0.

Tras el gol, el partido estuvo detenido porque la parcialidad de Olimpo arrojó pirotecnia al campo de juego y varios simpatizantes se subieron al alambrado. Luego de más de 15', el cotejo se reanudó pero nada cambió. Douglas Haig controló el juego y finalmente se quedó con el triunfo que fue merecido ante un rival que quedó nocaut en la ida y nada pudo hacer para dar vuelta la historia en su casa.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El milagro para Olimpo no llegó. Tras el 5 a 0 a favor en Pergamino, Douglas salió a jugar la revancha este domingo con mucha autoridad y también se quedó con el triunfo en Bahía Blanca por 1 a 0. Así, con un global de 6 a 0 firmó la clasificación a las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A que otorga el segundo ascenso a la Primera Nacional. Su próximo rival será Atlético Rafaela, que eliminó en estos cuartos de final a Guillermo Brown de Puerto Madryn (3 a 1 en el global) y tendrá ventaja deportiva y de localía. Lee la nota completa en www.laopinionine.ar #douglashaig #deportes #pergamino" View this post on Instagram

OLIMPO (Bahía Blanca) 0

DOUGLAS HAIG 1

Estadio: “Roberto Carminatti”. Arbitro: Ezequiel Billone Carpio. Asistentes: José Córdoba Serale y Marcos Córdoba Guzmán. Cuarto árbitro: Mario Pascanas. Olimpo: Juan Pablo Lungarzo; Ivo Di Buo, Juan Pablo Vivas, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra; Leandro Espejo, Sebastián Fernández, Diego Ramírez, Enzo Coacci; Cristian Amarilla y Gonzalo Tarifa. DT: Mauricio Giganti. Douglas Haig: Ezequiel Bacher; Boris Magnago, Agustín Pezzi, Nicolás Bazzana, Mariano Mauri; Brian Meza y Gonzalo Baglivo; Elián Tus, Joaquín Castellano, Santiago Gutiérrez; y Muriel Orlando. DT: Sebastián Cejas. Gol: ST 12' Gutiérrez (D). Cambios: PT 10' Lautaro Ojeda por Baglivo (lesionado) (D); ST, 0' Alan Muriando por Coacci (O), 8' Agustín Jara por Orlando (D), 15' Gonzalo Vega por Vivas, Martín Prost por Tarifa (O), 33' Fabricio González por Tus, Mauro Ponce de León por Castellano y Emiliano Bogado por Gutiérrez (D). 38' Gonzalo Grova por Amarilla (O) y 46' Kevin Giménez por Di Buo (O). Amonestados: PT Bazzana (D), Ferreyra, Tarifa, Ramírez (O) y ST Di Buo (O). Incidencias: PT 48' Bacher (D) le atajó un penal a Coacci (O).