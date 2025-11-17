Alfonso Domenech finalizó 31º en Toay y ya piensa en la última del año del TC

El Turismo Carretera afrontó su 14ª y penúltima fecha de la temporada en el Autódromo de Toay , La Pampa, y la cita estuvo atravesada por un clima cambiante. En ese contexto, el pergaminense Alfonso Domenech completó un fin de semana difícil y finalizó 31º con el Dodge Challenger del SAP Team , mientras que Christian Ledesma se llevó una emotiva victoria.

Domenech llegó a Toay con expectativas firmes: el objetivo era mejorar sus últimas presentaciones y cerrar el año en ascenso. En los entrenamientos del sábado mostró constancia, ubicándose 28º y 25º, lo que permitía proyectar una clasificación con posibilidades de meterse en la mitad del pelotón.

Pero esa ilusión cambió drásticamente cuando llegó la hora de clasificar. Mientras el primer grupo logró registrar tiempos con piso seco, el clima se tornó hostil justo cuando salía a pista el segundo grupo. La lluvia empezó a caer con fuerza y, acompañada por ráfagas de viento, obligó a suspender la actividad por más de una hora.

Cuando la categoría retornó a pista, la condición había mejorado solo parcialmente: el trazado seguía con mucha agua, generando diferencias irreversibles. Los tiempos de los grupos que debían clasificar después del parate quedaron muy lejos de los registrados por los pilotos que habían logrado girar antes del temporal. Domenech fue una de las grandes víctimas de ese desfasaje y quedó relegado al 42º puesto.

Batalló en la final

Con una posición de partida muy complicada para la tercera serie, Domenech largó 14º y entendió que era clave avanzar para aspirar a una final más favorable. Logró ascender hasta el 11º lugar,

Ya en la final, el pergaminense intentó sostener la tendencia ascendente. Desde el fondo comenzó a avanzar y llegó a disputar la 27ª posición en las vueltas iniciales. Sin embargo, el tránsito, el desgaste del auto y el ritmo global de la competencia terminaron relegándolo en la segunda mitad de la carrera. Finalmente, cruzó la meta en el 31º lugar, cerrando así un fin de semana donde el esfuerzo no alcanzó para revertir las condiciones adversas impuestas por la clasificación.

Triunfo de Ledesma

Mientras Domenech buscaba abrirse paso en el pelotón, la punta ofreció un espectáculo cargado de emoción. Christian Ledesma, con el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, volvió a ganar en el TC después de 1.527 días. El marplatense heredó la punta tras el abandono de Mariano Werner en la vuelta 13 por un problema mecánico, y desde allí ejecutó una carrera firme, sin errores y con un ritmo controlado que le permitió alcanzar su victoria número 27 en la categoría.

El triunfo tuvo un fuerte significado: Ledesma, de 49 años y con 419 carreras en el TC, es uno de los máximos referentes de la historia moderna de la categoría. Su regreso al triunfo emocionó a los fanáticos que colmaron las tribunas de Toay, especialmente a los hinchas de Chevrolet, que lo ovacionaron largamente tras una victoria construida con oficio y experiencia. El podio lo completaron Mauricio Lambiris, segundo con el Ford Mustang, y Valentín Aguirre, tercero con Chevrolet Camaro.

La definición del campeonato

Con Toay en el espejo, el Turismo Carretera se encamina a su última fecha del año, que se disputará el 7 de diciembre en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. La Copa de Oro llega al desenlace con Agustín Canapino como líder sólido con 189 puntos, seguido por Santiago Mangoni (131,5), Matías Rossi (126) y Marcos Landa (124,5). Solo esos cuatro pilotos tienen chances matemáticas, aunque Mangoni, Rossi y Landa están obligados a ganar para aspirar al título.

Para Domenech, en cambio, la misión pasa por cerrar el año de la mejor manera. Tras un fin de semana que lo dejó con sabor amargo por factores externos que condicionaron sus chances, el piloto del SAP Team ya piensa en La Plata con la intención de terminar la temporada con un resultado que refleje su esfuerzo y el trabajo de todo su equipo. El capítulo final está a la vuelta de la esquina. Domenech quiere darle un cierre positivo su primera temporada en el Turismo Carretera.