martes 18 de noviembre de 2025
    Berta Bonardi subcampeona en Brasil tras una gran semana

    La tenista pergaminense sumó su tercera final en el circuito ITF y reforzó un presente que la muestra más competitiva y cerca de alcanzar su primer título.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    18 de noviembre de 2025 - 10:59
    Berta Bonardi durante la premiación en Criciúma, donde alcanzó su tercera final ITF.

    Berta Bonardi durante la premiación en Criciúma, donde alcanzó su tercera final ITF.

    @bertabonardi

    La pergaminense Berta Bonardi, ubicada en el puesto 669ª del ranking WTA, completó una semana destacada en el torneo ITF W15 de Criciúma (Brasil), donde avanzó hasta la final y quedó a un paso de lograr su primer título en el circuito ITF. Con esta actuación en tierras brasileras, la jugadora de 30 años confirmó su buen presente.

    Segunda preclasificada del certamen, Bonardi tuvo un andar sólido durante toda la semana, pero el domingo se topó con la máxima favorita, la brasileña Luiza Fullana (642ª), quien terminó imponiéndose por 7-5, 3-6 y 6-2 en un duelo de alta intensidad. Fue la tercera final ITF para Berta, que continúa sumando positivos resultados en un segundo semestre del año en el que logró recuperar posiciones en el ranking WTA.

    Berta Bonardi

    El camino a la final

    El recorrido de Bonardi hacia la final en Criciúma (sin perder sets) comenzó venciendo en la primera ronda a la brasileña Catarina Melleiro (646ª) por 6-2 y 6-0. En octavos de final derrotó a la juvenil local Clara Coura (1.347ª) por 6-4 y 6-4. En cuartos de final se impuso a la checa Sofie Hettlerova (44ª en el ranking Junior) por 7-5 y 6-4; y en las semifinales superó a la eslovaca Karolina Krajmer (1.325ª) por 6-4 y 6-3.

    Estos cuatro triunfos le permitieron instalarse nuevamente en una definición ITF, algo que ya había logrado en noviembre de 2024, cuando fue finalista del W15 de Asunción (Paraguay), instancia en la que cayó ante la sampedrina Candela Vázquez por 6-2 y 6-3. Su primera final profesional ITF se remonta a noviembre de 2022, también en un W15, disputado en Mar del Plata, con derrota frente a la alemana Luisa Meyer Auf Der Heide.

    Un año de crecimiento

    En este 2025 además de esta final en Criciúma, alcanzó dos semifinales. Dos semanas antes había llegado a esa instancia en el W35 de Neuquén, y en julio había logrado idéntica actuación en el W35 de San Pablo (Brasil), en la previa del Pergamino Open disputado en las canchas del Club de Tenis Pergamino, donde se formó.

    Ahora en Mogi das Cruzes

    Sin tiempo para descansar, Bonardi ya se encuentra enfocada en su próximo torneo: el ITF W15 de Mogi das Cruzes (Brasil), donde esta semana competirá como tercera preclasificada. Con el envión de una final reciente, la pergaminense buscará volver a ser protagonista y seguir persiguiendo su primer título en el circuito ITF. El tenis de Pergamino celebra esta final de Berta en Criciúma.

