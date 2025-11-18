Berta Bonardi subcampeona en Brasil tras una gran semana

La pergaminense Berta Bonardi, ubicada en el puesto 669ª del ranking WTA, completó una semana destacada en el torneo ITF W15 de Criciúma (Brasil), donde avanzó hasta la final y quedó a un paso de lograr su primer título en el circuito ITF. Con esta actuación en tierras brasileras, la jugadora de 30 años confirmó su buen presente.
