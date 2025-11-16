domingo 16 de noviembre de 2025
    • Pergamino Básquet finaliza su primera gira enfrentando a Deportivo Viedma

    El equipo de la ciudad afronta su cuarto partido en la Liga Argentina 2025/26 con el objetivo de recuperarse luego de la derrota del viernes en Bahía Blanca.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    16 de noviembre de 2025 - 07:10
    Juan Martín Bello en acción en la derrota de Pergamino Básquet ante Villa Mitre.

    PRENSA VILLA MITRE

    PRENSA VILLA MITRE

    Pergamino Básquet afrontará este domingo, desde las 21:30 en el “Angel Cayetano Arias”, el último desafío de su primera gira por el Sur en la Liga Argentina 2025/2026. En Viedma, el equipo dirigido por Federico Díaz intentará recuperarse de la derrota sufrida el viernes en Bahía Blanca y sumar un triunfo que le permita equilibrar su arranque de temporada, todavía en etapa de construcción y ajustes. Será el cuarto partido del equipo de la ciudad en este nuevo torneo, el segundo fuera de casa, y una buena oportunidad para medir la capacidad de respuesta del plantel.

    Luego del tropiezo ante Lanús, Pergamino Básquet visita este viernes a Villa Mitre.

    Pergamino Básquet sale a la ruta en busca de la recuperación
    Pergamino Básquet no pudo repetir la actuación del debut frente a Lanús.

    Pergamino Básquet no pudo con Lanús en el "Dorado Merlo"

    La temporada comenzó con Pergamino Básquet jugando ante su gente. Primero, con un auspicioso triunfo ante Centenario de Venado Tuerto (96 a 88); luego, con la caída ante Lanús (90 a 66), La gira se inició en Bahía Blanca, donde el equipo buscaba reencontrarse con la victoria, pero se topó con un Villa Mitre sólido, intenso y efectivo en los momentos claves. Con esos antecedentes, el cierre en Viedma tendrá un valor especial: será un examen para medir temple, capacidad de reacción y madurez competitiva en una etapa de plena reconfiguración del plantel.

    La derrota en Bahía Blanca

    El encuentro del viernes ante Villa Mitre terminó dejando sensaciones mezcladas. Pergamino Básquet mostró carácter para intentar competir hasta el final, pero también evidenció dificultades para sostener la intensidad defensiva y la claridad ofensiva durante los 40 minutos.

    El 90 a 75 final reflejó la superioridad del equipo bahiense, que contó con una gran noche de su dupla más confiable: Federico Harina (22 puntos) y Franco Pennacchiotti (20). Ambos marcaron el camino desde el inicio, aprovechando su jerarquía y la consistencia de un equipo que, pese a estar en plena formación, mantiene la base y la identidad de temporadas anteriores.

    Pergamino Básquet, en tanto, arrancó con variantes defensivas y un goleo repartido, pero le costó encontrar fluidez. En el complemento, Villa Mitre leyó mejor la defensa, encontró espacios y amplió rápidamente la ventaja a doble dígito, un margen que manejó hasta el cierre.

    Aún así, el equipo de Federico Díaz dejó una imagen combativa, intentando presionar en la primera línea, acelerar posesiones y reducir distancias. En el plano individual, Nicolás Rodríguez (15 puntos) fue el máximo anotador del conjunto pergaminense, acompañado por Tomás Quinteros (13) y el canadiense Emanual Shepherd (12), este último mostrando nuevamente su potencia en la pintura.

    La derrota dejó al equipo con un registro de 1-2 en su arranque de temporada, y con la necesidad de ajustar detalles que resultan decisivos en esta Liga Argentina.

    Deportivo Viedma viene de perder

    Deportivo Viedma no llega en su mejor momento: acumula una victoria y tres derrotas, y viene de perder el martes como local por 91 a 79 ante Deportivo Norte de Armstrong, en un partido donde volvió a mostrar irregularidad defensiva y dificultades para cerrarlo. Sin embargo, el equipo rionegrino suele hacerse fuerte en casa y deberá buscar una reacción para no quedar relegado en la tabla de la Conferencia Sur. Para Pergamino Básquet, esto significa un duelo de cuidado: Viedma presiona, corre, propone intensidad en los rebotes y necesita ganar.

    tabla basquet

    Pergamino ante otro desafío

    Más allá de los nombres propios, Pergamino Básquet afronta esta gira con el objetivo de reencontrar su identidad. En el triunfo ante Centenario se vio un equipo dinámico, agresivo y con variantes, pero las derrotas ante Lanús y Villa Mitre expusieron desajustes. Federico Díaz continúa trabajando en la integración de Emanual Shepherd, quien se mostró como una pieza valiosa en la pintura y en el rebote, y de Jonatan Slider, un jugador clave para el liderazgo y la toma de decisiones.

    Esta exigente gira sirve como laboratorio para evaluar el nivel real del equipo, ajustar roles y consolidar una química que será determinante a lo largo de una temporada extensa y competitiva.

