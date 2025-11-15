Racing y Juventud afrontan un sábado clave en el Torneo Regional Amateur

La quinta y penúltima fecha de la Zona 9 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol pondrá este sábado en escena un capítulo determinante para los dos representantes de Pergamino . Racing , líder e invicto, buscará asegurar la clasificación directa a los octavos de final cuando visite a Argentino de Rojas . En tanto, Juventud recibirá a Defensores de Salto con el objetivo de sumar de a tres para incrementar sus chances de pelear en la última fecha por el segundo puesto, que también otorga la clasificación pero a los 16avos de final.

Los cuatro equipos arriban a este tramo final de la fase de grupos con distintos objetivos, pero con un denominador común: nada está completamente definido. Y los resultados de este sábado pueden ordenar el panorama o dejarlo más ajustado de cara a la última fecha.

El presente del Bohemio es inmejorable. Con 10 puntos sobre 12 posibles, líder absoluto e invicto, Racing llega a esta fecha con la tranquilidad que otorga su rendimiento, pero también con la responsabilidad de ratificarlo. El equipo dirigido por Eugenio Carranza acumula tres triunfos consecutivos, el último de enorme valor: el 2 a 1 ante Juventud, conseguido el domingo pasado en el estadio Carlos Morales.

En aquel encuentro, Simón Fiorito y Sebastián Illoa marcaron para el dueño de casa, mientras que Juan Ledesma descontó para el “Celeste”. El resultado no solo significó una victoria clave por lo deportivo, sino que consolidó a Racing como el equipo más regular de la zona: firme en defensa y con nombres que atraviesan un buen nivel individual.

Esta noche, desde las 20:30, Racing visitará a Argentino de Rojas, su escolta con 6 puntos. El conjunto rojense llega golpeado tras perder 4 a 1 ante Defensores de Salto, pero sabe que una victoria lo posicionaría nuevamente en la pelea por el primer puesto. El duelo será arbitrado por Nery de los Santos, de la Liga de Salto.

Para Racing, la ecuación es clara: si gana o empata, se asegura el primer puesto del grupo. Ese liderazgo le otorgaría el pasaje directo a los octavos de final, instancia reservada únicamente para los primeros de las zonas de cuatro equipos.

También es un momento propicio para la confianza del plantel. En el torneo local, Racing continúa con una campaña muy sólida. Ya con el pase a las semifinales de la Liga de Pergamino asegurado, el miércoles venció 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima como visitante, con goles de Esteban López y Gonzalo Lanche. El andar firme en ambos frentes fortalece el presente del equipo y alimenta la ilusión de un gran cierre de año.

Juventud va por los tres puntos

A las 18:00, en el estadio “Carlos Grondona”, Juventud tendrá su propia batalla: recibirá a Defensores de Salto, último del grupo con 3 unidades, en un duelo que podría marcar su continuidad o su despedida anticipada de la lucha por la clasificación.

El equipo dirigido por Adrián Antonetti viene de completar el miércoles los minutos pendientes de la segunda fecha ante el mismo rival, Defensores, partido que había sido suspendido a los 30 minutos del primer tiempo por la intensa lluvia hace dos semanas, cuando Juventud ganaba 1 a 0 (gol de Federico Enriquez). En la reanudación, el “Celeste” supo sostener la ventaja, logrando un triunfo vital que lo ubicó tercero con 4 puntos.

Juventud llega a esta quinta jornada con un margen mínimo de error. Para mantenerse en la pelea por el segundo puesto -que otorga la clasificación a los 16avos de final- debe sumar y en lo posible de a tres. El “Celeste” también estará atento al partido de más tarde entre Argentino de Rojas y Racing, ya que un triunfo del “Bohemio” podría jugar a su favor de cara a la última fecha. El encuentro será dirigido por el árbitro juninense Lautaro Martin, en un contexto donde la localía y la necesidad podrían ser factores esenciales para Juventud.