sábado 27 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rodano Automotores impulsa a Citroën en Pergamino con planes accesibles, financiación y fuerte crecimiento

    La concesionaria local de Citröen, integrante del Grupo M, consolida un 2025 en alza con más patentamientos, planes de ahorro y tasas inéditas.

    27 de diciembre de 2025 - 14:21
    Rodano Automotores consolida a Citroën como una opción accesible y confiable en Pergamino.

    Rodano Automotores consolida a Citroën como una opción accesible y confiable en Pergamino.

    RODANO AUTOMOTORES

    En un contexto económico desafiante, Rodano Automotores reafirma su posicionamiento en el mercado automotor de Pergamino. La concesionaria —que forma parte del Grupo M— se dedica a la comercialización de la marca Citroën y atraviesa un cierre de año con crecimiento sostenido, diversidad de herramientas financieras y una propuesta pensada “a medida” del cliente.

    Lee además
    Con temperaturas altas, la prevención y el cuidado cotidiano se vuelven aliados indispensables para atravesar el calor sin poner en riesgo la salud.

    Se vienen días sofocantes en Pergamino: claves para evitar golpes de calor
    El Festival de Peyrano tendrá una destacada grilla encabezada por los grupos Ahyre y Ceibo.
    Cultura y espectáculos

    El Festival Peyrano vuelve a cantar ya tiene fecha y grilla confirmada

    En diálogo con LA OPINIÓN, Leonardo Santini y Yésica Aguilar analizaron la realidad de las ventas, los modelos más buscados y los beneficios vigentes que explican el buen momento de la marca en la ciudad.

    Citröen, una marca más popular

    La renovación de la gama Citroën fue clave para ampliar el público. “La marca mutó a una marca más popular y eso nos permitió tener más llegada a la gente y tener más autos en la calle, que es lo que uno busca constantemente”, explicó Santini.

    Ese cambio se traduce en números: “Estamos cerrando un 2025 con crecimiento, tanto en patentamientos como en todas las variantes del negocio”, afirmó, sin desconocer “las dificultades propias de un país como el nuestro”.

    Citroen C3
    El Citr&ouml;en C3 es uno de los autom&oacute;viles m&aacute;s vendidos de la marca

    El Citröen C3 es uno de los automóviles más vendidos de la marca

    Tres canales de venta

    Rodano Automotores trabaja con tres canales: venta corporativa, venta convencional y plan de ahorro. Este último tomó protagonismo. “Nunca le habíamos dado la real importancia al plan de ahorro y eso nos permitió llegar a muchísima más gente”, señaló Santini.

    Aguilar detalló el diferencial: “Somos la única marca que retira con adjudicación asegurada en cuota dos. Con poco dinero, te suscribís, adjudicás y retirás el vehículo; después continuás con las cuotas mensuales”.

    Modelos y números: C3, Basalt y Berlingo

    El Citroën C3 es una de las puertas de entrada a la marca. “Está financiado al 100% y se retira en cuota dos con el 20% del valor”, explicó Aguilar. “Con 6.200.000 pesos o con tu usado llave por llave, retirás el vehículo”. La cuota ronda los 300 mil pesos.

    El Citroën Basalt —un sedán con impronta SUV— también pisa fuerte. “Tenemos financiaciones 70-30 y 80-20, cuotas de alrededor de 330 mil y retiro en cuota dos con el 20%”, detalló. “Con 6.600.000 o con tu usado, te lo llevás”.

    En utilitarios, el “caballito de batalla” es la Citroën Berlingo. “Es una herramienta fundamental para el trabajo”, subrayó Santini. “Tiene financiación 70-30 y retirás en cuota dos con el 10%; con 3.600.000 o con tu usado, te llevás el furgón”. Además, destacó su versatilidad y la posibilidad de homologarla con asientos y vidrios.

    Usados sin restricciones y más opciones de financiación

    Un punto valorado por los clientes es la toma de usados. “Aceptamos usados de todas las marcas y de todos los años; no hay restricciones”, aclaró Aguilar. Hoy, muchos clientes “encaran el cero entregando su vehículo y luego continúan con las cuotas”.

    En venta convencional, Rodano ofrece “tasa cero a 36 meses”, una herramienta poco habitual en el mercado actual. También hay “tasa cero para usados a 12 meses”, con alternativas en 18 y 24 meses.

    Posventa oficial y financiación para servicios

    Como concesionario oficial, Rodano Automotores brinda posventa integral Citroën: services, chapa y pintura y atención de unidades de todos los años. “Un vehículo en garantía debe mantener el servicio oficial”, recordó Santini. Para facilitarlo, hay “seis cuotas sin interés para todos los servicios y descuentos por pago contado”.

    El mensaje es claro: “Invitamos a la gente a consultar siempre en un concesionario oficial; muchas veces se llevan sorpresas positivas con los precios y las opciones”.

    Acompañamiento y fidelización

    La filosofía comercial se apoya en el acompañamiento. “Armamos un traje a medida”, coincidieron. Desde la consulta inicial hasta el recambio futuro, el objetivo es fidelizar: “Al cliente lo fidelizás después de venderle el auto, acompañándolo en todo el proceso”.

    Horarios y contacto

    Rodano Automotores atiende de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00, y los sábados de 8:30 a 12:00.

    Más información y consultas: Instagram @rodanoautomotores.

    Con una gama renovada, planes de ahorro con retiro temprano, tasas competitivas y un posventa sólido, Rodano Automotores consolida a Citroën como una opción accesible y confiable para quienes buscan su próximo vehículo en Pergamino.

    Temas
    Seguí leyendo

    Se vienen días sofocantes en Pergamino: claves para evitar golpes de calor

    El Festival Peyrano vuelve a cantar ya tiene fecha y grilla confirmada

    Pelea entre dos mujeres en pleno microcentro generó tensión en la víspera de Nochebuena

    Con el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, la trilogía hizo historia en el cine mundial

    Pergamino: permanentes trabajos sobre higiene urbana, clave en esta época de año

    Paul Rudd y Jack Black regresan a los cines con Anaconda

    Pergamino recibió la Navidad sin incidentes y con un amplio despliegue de controles de seguridad

    Madrugada de Navidad sin casos graves en el Hospital San José de Pergamino

    Alcohol Cero: múltiples positivos en Navidad y un caso extremo de 2,62 de alcoholemia en Pergamino

    Alacranes: refuerzan las medidas de prevención ante el aumento de casos en los meses de calor

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Con temperaturas altas, la prevención y el cuidado cotidiano se vuelven aliados indispensables para atravesar el calor sin poner en riesgo la salud.

    Se vienen días sofocantes en Pergamino: claves para evitar golpes de calor

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La Rueda Beach se alista para la temporada de verano con acceso al público.

    La Rueda Beach San Pedro: cuánto cuesta ingresar en su primera temporada de verano abierta al público
    Rodano Automotores consolida a Citroën como una opción accesible y confiable en Pergamino.

    Rodano Automotores impulsa a Citroën en Pergamino con planes accesibles, financiación y fuerte crecimiento

    Se medirán hoy desde las 17.00 en el estadio “Héctor Ramos” de Gral. Rojo con el objetivo de finalizar el año con un título.  Si se registra un empate al cabo de los 90 minutos, habrá penales.

    Club Regatas de San Nicolás y La Emilia definen el campeón en General Rojo

    Con temperaturas altas, la prevención y el cuidado cotidiano se vuelven aliados indispensables para atravesar el calor sin poner en riesgo la salud.

    Se vienen días sofocantes en Pergamino: claves para evitar golpes de calor

    Emprendedores. el segundo escalón

    Segundo escalón: cuando empezás a admirar lo que creaste