Rodano Automotores impulsa a Citroën en Pergamino con planes accesibles, financiación y fuerte crecimiento

Rodano Automotores consolida a Citroën como una opción accesible y confiable en Pergamino.

En un contexto económico desafiante, Rodano Automotores reafirma su posicionamiento en el mercado automotor de Pergamino . La concesionaria —que forma parte del Grupo M— se dedica a la comercialización de la marca Citroën y atraviesa un cierre de año con crecimiento sostenido, diversidad de herramientas financieras y una propuesta pensada “a medida” del cliente.

En diálogo con LA OPINIÓN, Leonardo Santini y Yésica Aguilar analizaron la realidad de las ventas, los modelos más buscados y los beneficios vigentes que explican el buen momento de la marca en la ciudad.

La renovación de la gama Citroën fue clave para ampliar el público. “La marca mutó a una marca más popular y eso nos permitió tener más llegada a la gente y tener más autos en la calle, que es lo que uno busca constantemente”, explicó Santini.

Ese cambio se traduce en números: “Estamos cerrando un 2025 con crecimiento, tanto en patentamientos como en todas las variantes del negocio”, afirmó, sin desconocer “las dificultades propias de un país como el nuestro”.

Citroen C3 El Citröen C3 es uno de los automóviles más vendidos de la marca RODANO AUTOMOTORES

Tres canales de venta

Rodano Automotores trabaja con tres canales: venta corporativa, venta convencional y plan de ahorro. Este último tomó protagonismo. “Nunca le habíamos dado la real importancia al plan de ahorro y eso nos permitió llegar a muchísima más gente”, señaló Santini.

Aguilar detalló el diferencial: “Somos la única marca que retira con adjudicación asegurada en cuota dos. Con poco dinero, te suscribís, adjudicás y retirás el vehículo; después continuás con las cuotas mensuales”.

Modelos y números: C3, Basalt y Berlingo

El Citroën C3 es una de las puertas de entrada a la marca. “Está financiado al 100% y se retira en cuota dos con el 20% del valor”, explicó Aguilar. “Con 6.200.000 pesos o con tu usado llave por llave, retirás el vehículo”. La cuota ronda los 300 mil pesos.

El Citroën Basalt —un sedán con impronta SUV— también pisa fuerte. “Tenemos financiaciones 70-30 y 80-20, cuotas de alrededor de 330 mil y retiro en cuota dos con el 20%”, detalló. “Con 6.600.000 o con tu usado, te lo llevás”.

En utilitarios, el “caballito de batalla” es la Citroën Berlingo. “Es una herramienta fundamental para el trabajo”, subrayó Santini. “Tiene financiación 70-30 y retirás en cuota dos con el 10%; con 3.600.000 o con tu usado, te llevás el furgón”. Además, destacó su versatilidad y la posibilidad de homologarla con asientos y vidrios.

Usados sin restricciones y más opciones de financiación

Un punto valorado por los clientes es la toma de usados. “Aceptamos usados de todas las marcas y de todos los años; no hay restricciones”, aclaró Aguilar. Hoy, muchos clientes “encaran el cero entregando su vehículo y luego continúan con las cuotas”.

En venta convencional, Rodano ofrece “tasa cero a 36 meses”, una herramienta poco habitual en el mercado actual. También hay “tasa cero para usados a 12 meses”, con alternativas en 18 y 24 meses.

Posventa oficial y financiación para servicios

Como concesionario oficial, Rodano Automotores brinda posventa integral Citroën: services, chapa y pintura y atención de unidades de todos los años. “Un vehículo en garantía debe mantener el servicio oficial”, recordó Santini. Para facilitarlo, hay “seis cuotas sin interés para todos los servicios y descuentos por pago contado”.

El mensaje es claro: “Invitamos a la gente a consultar siempre en un concesionario oficial; muchas veces se llevan sorpresas positivas con los precios y las opciones”.

Acompañamiento y fidelización

La filosofía comercial se apoya en el acompañamiento. “Armamos un traje a medida”, coincidieron. Desde la consulta inicial hasta el recambio futuro, el objetivo es fidelizar: “Al cliente lo fidelizás después de venderle el auto, acompañándolo en todo el proceso”.

Horarios y contacto

Rodano Automotores atiende de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00, y los sábados de 8:30 a 12:00.

Más información y consultas: Instagram @rodanoautomotores.

Con una gama renovada, planes de ahorro con retiro temprano, tasas competitivas y un posventa sólido, Rodano Automotores consolida a Citroën como una opción accesible y confiable para quienes buscan su próximo vehículo en Pergamino.