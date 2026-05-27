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    • Una joven de 28 años sufrió una descompensación letal y murió mientras conducía en la ruta 32

    La víctima sufrió un aparente problema de salud mientras manejaba un Honda City por la ruta 32. El auto despistó hacia la banquina y falleció en el lugar.

    27 de mayo de 2026 - 18:15
    Aparentemente la joven murió por la descompensación letal sufrida mientras conducía el automóvil Honda City en la ruta provincial 32 en la tarde de este miércoles.

    Aparentemente la joven murió por la descompensación letal sufrida mientras conducía el automóvil Honda City en la ruta provincial 32 en la tarde de este miércoles.

    LA OPINION

    Una joven de 28 años murió este miércoles por la tarde en la Ruta Provincial 32, en jurisdicción de Pergamino, luego de sufrir una aparente descompensación mientras conducía un automóvil que terminó despistando hacia la banquina. La Justicia investiga las causas del fallecimiento, aunque las primeras hipótesis apuntan a un problema de salud preexistente.

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    Despiste en la ruta 32

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    El dramático episodio ocurrió alrededor de las 15:00 de este miércoles en el kilómetro 171 de la Ruta Provincial 32, en el tramo que une Pergamino con Rosario, a la altura del sector donde antiguamente atravesaba la cinta asfáltica el tendido ferroviario de la ex línea de trenes Belgrano.

    De acuerdo con la información oficial suministrada por el Departamento Operativo Zona Vial VIII Junín y personal del Destacamento Vial El Socorro, la víctima conducía un automóvil Honda City cuando, por motivos que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo y terminó despistando hacia la banquina.

    La conductora fue identificada como Magalí Pelourson, de 28 años, domiciliada en la localidad de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino.

    Muerte por descompensación

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    Las primeras actuaciones indican que la joven habría sufrido una descompensación o episodio vinculado a una enfermedad preexistente mientras manejaba, situación que derivó en la pérdida de control del automóvil.

    Fuentes policiales señalaron que no hubo participación de terceros ni colisión con otros vehículos, por lo que las pericias iniciales orientan la investigación hacia una causal médica o muerte natural.

    Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, la joven ya había fallecido como consecuencia del cuadro sufrido mientras circulaba por la ruta.

    Investigación judicial

    Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Tercera de Pergamino con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial Pergamino.

    Personal policial preservó el sector para permitir las tareas periciales y posteriormente la circulación vehicular fue normalizada sin interrupciones prolongadas sobre la Ruta Provincial 32.

    Las autoridades judiciales aguardaban los resultados de los estudios médicos y periciales complementarios para determinar oficialmente las causas del fallecimiento.

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