Roblox: ¿sí o no? El juego que enfrenta opiniones cruzadas en la crianza digital

Roblox, por su dinámica colorida, veloz y multisensorial, genera un alto nivel de estimulación cerebral.

Roblox no es una moda pasajera ni un descubrimiento reciente. Lanzado en 2008 como una plataforma de contenido generado por usuarios —donde cualquiera puede diseñar y publicar sus propios juegos— alcanzó su mayor explosión durante la pandemia de 2021 y hoy registra unos 70 millones de usuarios activos diarios.

Consumo invisible de luz: alerta por el gasto fantasma que encarece la boleta

En Pergamino , esa expansión se traduce en algo tangible: cada vez más chicos, cada vez más pequeños, están conectándose a esta plataforma que funciona como un “Netflix de los videojuegos”. Así lo explica la psicóloga infantil Noelia Berón:“Roblox es una plataforma con millones de alternativas. Los chicos pueden jugar, crear, compartir y entrar en experiencias infinitas. El problema es que el consumo empieza desde edades cada vez más tempranas”.

Si bien la plataforma fue pensada para mayores de 13 años, hoy los profesionales observan un uso masivo desde primer grado.Sí: desde los 6 años.“A los 6 años ya vemos un uso muy frecuente. Y si los adultos no nos imponemos un poco, esto va a seguir bajando de edad”, advierte Berón.

Mientras algunos padres optan por regular y acompañar el uso, otros directamente deciden prohibir la plataforma. Entre ambos extremos, crece la preocupación: ¿qué efectos reales tiene Roblox en la salud mental y emocional de los chicos? ¿Cómo impacta en su conducta, su sueño, su escolaridad y su seguridad?

Live Blog Post Embed - LaOpinionPlay on Instagram: "LOS CHICOS Y LA TECNOLOGÍA En Fuera de página, hablamos con Noe Verón, psicóloga, sobre la importancia de que los adultos supervisemos el uso que los niños hacen de la tecnología, puntualmente del teléfono. Noelia Berón, psicóloga especializada en niñez. #FueraDePágina: lunes a viernes de 10 a 12 en La Opinión Play." View this post on Instagram

Por qué cuesta tanto “parar”

La psicóloga explica que toda pantalla —y Roblox especialmente, por su dinámica colorida, veloz y multisensorial— genera un alto nivel de estimulación cerebral.

“La dopamina es un neurotransmisor que produce placer inmediato. Cuando un dispositivo estimula ese circuito, el cerebro pide más. Pero en los niños, el área que permite regular ese impulso —el lóbulo prefrontal— está inmadura hasta el final de la adolescencia. Por eso no pueden frenarse solos.”

Esto significa que, aunque un niño diga “sí, voy a apagar”, llegado el momento no puede ejecutar ese límite.

“El adulto espera que el niño pueda autorregularse, pero el niño no puede. No es desobediencia: es inmadurez neurológica”, remarca Berón.

Esa falta de regulación explica por qué Roblox puede generar: alta excitación,irritabilidad al apagar,dificultad para dormir,aumento de la ansiedad,conductas impulsivas,menor tolerancia a la frustración.

“Es como si al cerebro le pusieras heroína”, grafica Berón, describiendo el nivel de impacto del estímulo dopaminérgico.

La experiencia emocional dentro del juego

Roblox no es un único juego, sino miles de mundos con reglas distintas. Algunos implican construcción y creatividad; otros, competencia y supervivencia. Esta variedad infinita hace que el niño nunca pierda el interés y quede enganchado con facilidad.

“Te mantiene atrapado. La adrenalina y la competencia generan tensión corporal y emocional. Y el niño después tiene que estudiar, ir al club, rendir en la escuela. Ese cerebro sobreestimulado rinde menos.”

Desde hace meses, docentes y familias de Pergamino notan dificultades de atención, cansancio matutino, irritabilidad y bajo rendimiento, especialmente en chicos que juegan de noche.

Roblox, socialización y riesgos

Uno de los puntos más críticos señalados por la psicóloga es que Roblox no es solo un juego, sino una comunidad donde niños interactúan con personas desconocidas.

“En Roblox los chicos socializan, pero no solo con sus compañeros de la escuela: con desconocidos. Y entre esos desconocidos puede haber adultos con malas intenciones.”

Investigaciones realizadas en Reino Unido —citadas por Berón— muestran cifras preocupantes:60% de los usuarios menores reciben solicitudes de amistad de desconocidos; 30% recibe mensajes incómodos; 16% recibe mensajes intimidantes o manipuladores, muchas veces ligados al intercambio de Robux, la moneda virtual de Roblox.

La lógica delictiva suele repetirse: un adulto se hace pasar por un niño, ofrece regalos dentro del juego (objetos, avatar, monedas virtuales) y, progresivamente, intenta obtener fotos o información personal.

“Eso ya es grooming. Y las consecuencias para un niño pueden ser devastadoras. Un menor de 13 años no puede procesar la sexualidad ni entender una manipulación de este tipo.”

Grooming: señales de alerta

Berón destaca la importancia de que los adultos sepan qué hacer ante un posible caso y, sobre todo, cómo reconocer las señales.

Señales tempranas de que algo no está bien: el niño quiere conectarse a altas horas de la noche, busca usar la plataforma fuera de los límites pactados, muestra irritabilidad extrema al intentar cortar, aparecen cambios de conducta: miedo, pesadillas, regresión (volver a hacerse pis), fracaso escolar, impulsividad, se esconde para conectarse, miente sobre el tiempo o sobre con quién juega.

Según Berón, estos comportamientos pueden estar asociados a que el niño está siendo amenazado por un adulto manipulador:“Si ya mordió el anzuelo y envió algo, el acosador empieza a amenazarlo: ‘si no me mandás esto, se lo digo a tu mamá’. El niño no puede salir solo de ahí.”

Qué hacer ante una sospecha

La psicóloga es contundente: “No borrar nada. No bloquear. No contestar. Guardar todo tal como está y ir directamente a la Fiscalía o al Departamento de Cibercrimen. Las fuerzas especializadas saben cómo intervenir.”

La necesidad de límites claros

Muchos padres temen poner límites estrictos para no ser “los únicos” que prohíben o regulan.

Pero Berón lo plantea con crudeza:“Si no ponés límites, lo estás dejando solo en la plaza con desconocidos. Literalmente.” Y agrega:“Los niños no necesitan padres que intenten caerles bien, necesitan adultos que los protejan. Un límite nunca es maldad: es cuidado.”

Acompañar: la única forma segura de usar Roblox

La psicóloga propone una comparación sencilla:“Uno no deja al niño tres horas en una plaza solo y se va, se queda para acompañarlo. Lo mismo ocurre en el mundo digital.”

Ese acompañamiento implica:conocer la plataforma, jugar junto al niño, activar controles parentales, ubicar la computadora en un espacio común, explicar qué es un desconocido en internet, pactar horarios y respetarlos, hablar sin miedo sobre incomodidad y secreto.

¿Prohibir o regular? La discusión instalada en Pergamino

El sondeo realizado por LA OPINIÓN revela dos posturas firmes entre las familias: Quienes regulan y acompañan, convencidos de que la tecnología es inevitable y debe ser aprendida, y quienes prohíben totalmente, priorizando reducir riesgos y preservar la salud mental.

Para Berón “se puede fomentar creatividad con bloques físicos, dibujos, juegos de patio. La pantalla es solo una herramienta más y debe controlarse su uso”.

Infancia digital: un desafío que no se soluciona solo

Roblox llegó para quedarse, y su influencia seguirá creciendo. Pero también creció —y seguirá creciendo— la necesidad de un adulto presente, informado y consciente.

“No podemos escapar de la tecnología, pero sí podemos elegir cómo acompañamos. Y en el caso de los niños, acompañar es obligatorio.”

Pergamino hoy se encuentra en un punto clave: decidir qué lugar tendrá la infancia frente a las pantallas, cómo se educa en tiempos digitales y qué tipo de presencia adulta se construye frente a un mundo que cambia más rápido que nunca.

La respuesta, como concluye Berón, no está en el miedo, sino en la presencia: “Los chicos necesitan que estemos ahí.”