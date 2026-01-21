Grave robo y vandalismo en la Primaria 42 y Secundaria 16: destrozos y faltante de equipamiento escolar

Desde las Escuelas Primaria 42 y Secundaria 16 convocaron al Consejo Escolar, solicitando la intervención urgente de contratistas para realizar reparaciones de herrería, puertas, vidrios y medidas de seguridad, con el objetivo de restaurar lo dañado y prevenir nuevos episodios de este tipo.

Un grave hecho de robo y vandalismo en escuelas de Pergamino fue descubierto este miércoles por la mañana en el edificio que comparten la Primaria N° 42 y la Secundaria N° 16, donde delincuentes ingresaron durante la noche, causaron importantes destrozos y sustrajeron equipamiento utilizado a diario en las actividades pedagógicas.

La comunidad educativa de la Escuela Primaria 42 y la Escuela Secundaria 16, ubicadas en la intersección de avenida Barrancas del Paraná y Solís, atravesó este miércoles una situación de profundo malestar al constatar un nuevo episodio de inseguridad en establecimientos educativos de la ciudad.

Según indicaron las autoridades escolares , el ataque ocurrió durante la noche del martes o en las primeras horas de la madrugada del miércoles, cuando vándalos y ladrones forzaron aberturas, rompieron puertas y ocasionaron serios daños en distintos sectores del edificio para concretar el robo.

Al realizar el relevamiento inicial, los directivos detectaron el faltante de dos equipos de audio de gran tamaño, habitualmente utilizados en actos escolares y actividades institucionales, además de un parlante inalámbrico, micrófonos, una notebook, un proyector portátil 4K, dinero en efectivo guardado en un mueble, y elementos de uso cotidiano como una pava eléctrica y termos de la sala de maestros.

A estos robos se sumaron importantes destrozos materiales: los delincuentes ingresaron por un salón, dañaron mobiliario, forzaron y rompieron la puerta de la Dirección, y provocaron roturas de vidrios y aberturas, generando un escenario desolador al inicio de la jornada escolar.

Ante la gravedad del hecho, las directoras y secretarias de ambas instituciones dieron inmediato aviso a las autoridades correspondientes y convocaron al Consejo Escolar, solicitando la intervención urgente de contratistas para realizar reparaciones de herrería, puertas, vidrios y medidas de seguridad, con el objetivo de restaurar lo dañado y prevenir nuevos episodios de este tipo.

El hecho volvió a encender la preocupación por la seguridad en escuelas de Pergamino, un problema recurrente que no solo genera pérdidas materiales sino que también desanima al personal educativo que en estos días se encuentran planificando la mejor estrategia pedagógica para el ciclo lectivo que comienza el 1 de marzo.

La Fiscalía 6, que subroga el fiscal Fernando Pertierra, tiene a su cargo la instrucción judicial para individualizar a los autores del robo y vandalismo en las instalaciones escolares.

Alias para recibir donaciones

La Escuela debe adquirir nuevamente el equipamiento que le sustrajeron porque lo van a necesitar durante el ciclo lectivo para las actividades pedagógicas.

Por ese motivo pusieron a disposición un alias para recibir donaciones de la comunidad y lograr adquirir nuevamente lo que le sustrajeron.

Las personas interesadas en colaborar pueden donar dinero necesario para materiales al alias: Escuela42perg