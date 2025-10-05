Para Alejandra Morales, "vacunarse es la clave contra la Fiebre Hemorrágica Argentina"

El encuentro reunió a más de 200 profesionales sanitarios de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero, San Luis y Ciudad de Buenos Aires.

La Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) fue, durante décadas, una de las principales amenazas sanitarias de la región pampeana. Desde su aparición en la década de 1950, ha marcado a generaciones de familias rurales, dejando un fuerte impacto en la salud pública del país. Aunque la introducción de la vacuna Candid I y los avances en investigación permitieron reducir notablemente la incidencia de la enfermedad, el desafío continúa vigente.

Con ese telón de fondo, el 12 de septiembre pasado se realizó en Rosario , en el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez, la XXXIX Reunión Anual del Programa Nacional de Control de la FHA, organizada por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui” (INEVH-ANLIS Malbrán) en conjunto con el gobierno de Santa Fe .

La directora del Instituto Maiztegui , Alejandra Morales, dialogó con LA OPINIÓN sobre la relevancia de este encuentro, que reunió a más de 200 profesionales sanitarios de la provincia de Buenos Aires , Santa Fe, Córdoba , La Pampa, Santiago del Estero, San Luis y Ciudad de Buenos Aires.“El objetivo de la reunión es fortalecer el trabajo en red, intercambiar experiencias, analizar la situación en las provincias del área endémica y, sobre todo, trazar prioridades a corto, mediano y largo plazo. No es menor que estemos en la edición número 39, lo que muestra continuidad y compromiso a lo largo de los años, con el INEVH como motor de este proceso”, explicó Morales.

El encuentro comenzó con un análisis de la situación epidemiológica actual. La Dra. Anabel Sinchi presentó el informe integrado de 2024 y los casos registrados en 2025, mientras que la Mg. Julia Brignone abordó la actualización en diagnóstico laboratorial de FHA.

Por su parte, la Dra. María Laura Martín expuso los resultados de los estudios en roedores y vigilancia eco-epidemiológica, clave para comprender la dinámica de transmisión del virus Junín, agente causal de la enfermedad. Finalmente, la Mg. Carina Sen detalló los avances en vigilancia genómica, una herramienta que permite detectar variantes y comprender mejor la circulación viral.

“Las nuevas tecnologías nos están ayudando a conocer más a fondo la dinámica del virus y su comportamiento en el ambiente. Esto es fundamental para anticiparnos a posibles brotes”, subrayó Morales.

Plasma inmune: un recurso limitado

Uno de los bloques más esperados del encuentro estuvo dedicado al plasma inmune, tratamiento de elección en los casos de FHA. Las Dras. Penélope Arto y Andrea Villalba presentaron los “Lineamientos técnicos relacionados con el plasma inmune para el tratamiento de la FHA. Edición 2025”, un trabajo coordinado por el INEVH junto a la Dirección de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación.

El plasma contiene anticuerpos generados por personas que atravesaron la enfermedad y se curaron, por lo que resulta vital para salvar vidas. Sin embargo, la disponibilidad es cada vez menor.

“Al haber menos enfermos en relación a las grandes epidemias del pasado, también hay menos donantes de plasma. Por eso apelamos a la solidaridad de quienes tuvieron FHA y hoy pueden donar. Hemos conformado un equipo móvil que viaja a localidades para facilitar la donación, con profesionales entrenados que trabajan junto a los servicios de hemoterapia locales”, señaló la directora del Maiztegui.

Vacunación: la estrategia contra la Fiebre Hemorrágica Argentina

El último bloque estuvo centrado en la vacunación con Candid #1, la única vacuna efectiva contra la FHA y producida íntegramente en el Instituto Maiztegui. La Dra. Andrea Maiza y la farmacéutica Soledad Olsen presentaron los avances en producción, control y aseguramiento de calidad.

Además, se discutió la evaluación de las cantidades necesarias de vacuna para cubrir a toda la población en riesgo, así como estrategias para ampliar la cobertura en las provincias endémicas.

“Tenemos una herramienta muy efectiva para prevenir la enfermedad y es la vacuna. El plasma es un recurso finito; si más personas se vacunan, habrá menor carga de enfermedad y menor demanda de plasma”, enfatizó Morales.

El valor del trabajo en red

El encuentro también tuvo un componente político y federal. En la apertura, la titular de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones, destacó el rol protagónico del equipo de Pergamino en la lucha contra las fiebres hemorrágicas virales y el respaldo institucional para sostener las investigaciones y acciones de prevención.

Para Morales, la reunión anual representa algo más que una agenda técnica: “Aquí se renueva el compromiso de las provincias y sus autoridades sanitarias. No se trata solo de grandes nombres o funcionarios de alto nivel: cada aporte cuenta, desde el médico rural hasta los técnicos de laboratorio. La FHA sigue siendo un problema de salud pública y necesitamos de todos para sostener los logros y anticiparnos a los desafíos futuros”.