miércoles 11 de febrero de 2026
    • Atropellaron a un ciclista en Pergamino y piden mayor respeto y prudencia hacia quienes circulan en bicicleta

    El deportista fue embestido por un automovilista cuando regresaba de entrenar por una bicisenda.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    11 de febrero de 2026 - 10:16
    El ciclista volvía de entrenar del circuito El Panorámico y en la esquina de avenida Almafuerte y Ramón Raimundo lo atropelló un vehículo.

    El ciclista volvía de entrenar del circuito El Panorámico y en la esquina de avenida Almafuerte y Ramón Raimundo lo atropelló un vehículo.

    LA OPINION

    Un ciclista fue atropellado por un automovilista mientras regresaba de entrenar en Pergamino y el hecho volvió a encender el debate sobre la seguridad vial y el respeto hacia quienes circulan en bicicleta. El deportista sufrió golpes, pero se encuentra fuera de peligro, según informaron sus familiares.

    La Secretaría de Servicios Públicos de Pergamino continúa con su intervenciones en Quinta Mastrángelo, 12 de Octubre, Güemes, La Guadalupe y San Martín.

    Servicios Públicos de Pergamino: Intensos trabajos para mejorar los barrios de nuestra ciudad
    Romina Aranda necesita una rehabilitación en un Instituto especializado y requiere que le cubra el tratamiento la Obra Social.

    Romina Aranda requiere una rehabilitación en un instituto especializado y la familia le reclama a Ioma

    El siniestro vial ocurrió cuando el deportista circulaba por una bicisenda y, al cruzar una calle, fue embestido por un automóvil que intentó girar a la izquierda para ingresar a una arteria en sentido contrario. De acuerdo al testimonio difundido por su hermano, Nahuel Romero, el conductor realizó una maniobra indebida que terminó impactando de manera violenta contra el ciclista.

    El ciclista volvía de entrenar en el circuito El Panorámico

    El ciclista volvía de entrenar del circuito El Panorámico y en la esquina de avenida Almafuerte y Ramón Raimundo lo atropelló un vehículo.

    “Venía por la bicisenda, al cruzar una calle, por el bulevar venía un auto y se tira a doblar a la izquierda para querer tomar una calle que le era contramano. Lo embiste muy fuerte”, relató en redes sociales el familiar, quien compartió imágenes del momento posterior al choque, donde se observa al deportista siendo asistido por personal del Same.

    atropellaron-a-un-ciclista-Pergamino-001-blur

    El impacto fue de tal magnitud que, según describió, la víctima golpeó con la cabeza contra el parabrisas del vehículo, que terminó dañado. El uso del casco protector fue determinante para evitar consecuencias más graves. Además, el ciclista llevaba indumentaria con colores refractarios y de alta visibilidad, lo que —según la familia— refuerza el llamado de atención hacia la conducta del automovilista.

    Tras el choque, una ambulancia del Same acudió al lugar y trasladó al ciclista para su evaluación médica. Afortunadamente, pese a la violencia del impacto, no sufrió lesiones de gravedad.

    atropellaron-a-un-ciclista-Pergamino-002

    El hecho reaviva la preocupación por la seguridad vial en Pergamino y la necesidad de reforzar el respeto hacia los ciclistas, quienes comparten la vía pública con vehículos de mayor porte y velocidad. En los últimos años, el uso de la bicicleta como medio de transporte y entrenamiento deportivo creció de manera sostenida en la ciudad, lo que también exige mayor responsabilidad por parte de todos los conductores.

    Desde el entorno del deportista insistieron en la importancia de extremar la prudencia al volante. “Presten atención cuando manejan y respeten al ciclista”, expresaron en el mensaje que rápidamente generó repercusión y muestras de apoyo en redes sociales.

    El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de cumplir con las normas de tránsito, respetar las bicisendas y priorizar la seguridad de los usuarios más vulnerables de la vía pública, como ciclistas y peatones.

    Siniestro vial

    atropellaron-a-un-ciclista-Pergamino-003-blur

    El siniestro vial ocurrió el martes a las 21:00 en bulevar Almafuerte y Ramón Raimundo, donde un automóvil Renault Logan conducido por un hombre de 85 años colisionó con una bicicleta de carrera manejada por un adolescente de 13. El menor fue trasladado al Hospital San José y se encuentra en buen estado de salud.

