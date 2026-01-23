Residuos y desagües tapados: refuerzan los trabajos y apelan al compromiso vecinal

En los últimos días, las cuadrillas municipales, en articulación con Defensa Civil , intensificaron los trabajos de mantenimiento, limpieza y prevención en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de las lluvias y evitar anegamientos retirando residuos. En esta oportunidad, las tareas se concentraron principalmente en la limpieza de desagües pluviales en Pergamino , en aquellos puntos críticos donde se busca impedir la acumulación de agua.

Desde la Municipalidad informaron que estas intervenciones forman parte de un plan preventivo que se ejecuta de manera periódica, pero que se refuerza ante la previsión de lluvias intensas o luego de tormentas de magnitud. El objetivo central es garantizar el correcto escurrimiento del agua de lluvia, reducir el riesgo de inundaciones y preservar la seguridad de los vecinos. “Realizamos estos trabajos para prevenir anegamientos y asegurar la fluidez del agua en los sistemas de drenaje, lo que contribuye directamente a la tranquilidad y seguridad de la comunidad”, explicaron ayer fuentes del Municipio en diálogo con el Diario.

No obstante, desde el Ejecutivo local volvieron a poner el foco en una problemática recurrente que dificulta estas tareas: la acumulación de residuos en la vía pública. “Está terminantemente prohibido arrojar basura en la calle. Esta es una de las principales causas de los inconvenientes que se generan en los desagües”, remarcaron, al tiempo que señalaron que, semana tras semana, los equipos municipales deben intervenir en sectores donde terrenos baldíos, veredas y en los espacios públicos se convierten en verdaderos basurales a cielo abierto.

Uno de los puntos que las autoridades consideran fundamentales para que estas acciones tengan resultados sostenidos en el tiempo es el compromiso de la ciudadanía. Evitar arrojar residuos en las márgenes del Arroyo, en desagües pluviales o en la vía pública es la forma más directa de colaborar con el mantenimiento del sistema hídrico urbano. Sin embargo, según indicaron desde el Municipio, los operarios se enfrentan de manera constante a obstrucciones provocadas por residuos descartados de manera irresponsable, que terminan bloqueando el paso del agua y agravando los efectos de las lluvias.

Vecinos de los sectores afectados expresaron su malestar ante esta situación. “Se retira todo tipo de materiales; es una vergüenza que se contamine de esta manera un espejo de agua”, manifestaron residentes de la zona norte. En varios casos, fueron los propios vecinos quienes realizaron reclamos a través del servicio municipal 147, lo que permitió una intervención rápida por parte de las cuadrillas.

Durante los operativos, además de ramas, alambres y restos de poda, se encontraron residuos de gran tamaño que complican seriamente las tareas. “Los materiales voluminosos obligan a utilizar maquinaria pesada de forma permanente, lo que retrasa los trabajos y aumenta los costos operativos”, explicaron desde las áreas intervinientes.

Las autoridades también advirtieron que la responsabilidad no recae únicamente en quienes viven cerca del Arroyo o los desagües pluviales. Durante lluvias intensas, los residuos arrojados en otros puntos de la ciudad son arrastrados por el agua y terminan obstruyendo bocas de tormenta y canales pluviales, generando anegamientos en zonas alejadas del lugar donde se originó el descarte. “Es esencial no tirar basura en la vía pública ni en los espejos de agua, porque esos residuos inevitablemente terminan tapando los desagües”, subrayaron.

Desidia e impacto ambiental

La situación expone una problemática más profunda vinculada a la falta de conciencia ambiental de algunos sectores de la población. El arrojo de residuos en calles de tierra, terrenos alejados o espacios públicos no solo afecta el funcionamiento de los sistemas de drenaje, sino que también genera un daño ambiental significativo. Desde el área de Higiene Urbana aseguraron que tanto la recolección domiciliaria como la de residuos voluminosos se realiza de acuerdo con los cronogramas establecidos en cada barrio. “El servicio funciona correctamente. Es fundamental que los vecinos respeten los días y horarios de recolección para evitar que los residuos terminen en lugares indebidos”, indicaron.

En este contexto, el Municipio volvió a insistir en la importancia de la correcta clasificación de los residuos, una práctica clave para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sistema de reciclaje. Los contenedores azules están destinados exclusivamente a papel y cartón; los naranjas a botellas PET, que luego son trasladadas al Taller Protegido; y los amarillos a latas, aluminio, vidrio y otros plásticos que no forman parte del circuito PET.

Cuidar Pergamino

Desde el programa ambiental “Actuá en Verde” remarcaron que una clasificación incorrecta genera demoras y dificulta el trabajo de separación. “Cuando los residuos se mezclan, se pierde tiempo y se reduce la eficacia del sistema. Es importante prestar atención a las indicaciones”, advirtieron. También señalaron que, en muchos casos, se arrojan materiales que no son reciclables, aun con buenas intenciones. “Recomendamos leer las etiquetas de los envases. Incorporar elementos que no pueden reciclarse termina perjudicando el proceso”, explicaron.

En los últimos años, Pergamino ha avanzado de manera significativa en la gestión integral de residuos. La incorporación de contenedores verdes en gran parte de la ciudad permitió reemplazar los antiguos canastos ubicados en las veredas y optimizar la recolección. Actualmente, cada cuadra cuenta con contenedores compartidos, lo que contribuye a una ciudad más limpia, ordenada y con mejores condiciones sanitarias.