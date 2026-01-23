viernes 23 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Residuos y desagües tapados: refuerzan los trabajos y apelan al compromiso vecinal

    Preocupación por la gran cantidad de residuos que se retiran de los canales y desagües en Pergamino; instan a la población a evitar estas prácticas.

    23 de enero de 2026 - 17:03
    Preocupa la prsencia de residuos en canales y desagües

    En los últimos días, las cuadrillas municipales, en articulación con Defensa Civil, intensificaron los trabajos de mantenimiento, limpieza y prevención en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mitigar los efectos de las lluvias y evitar anegamientos retirando residuos. En esta oportunidad, las tareas se concentraron principalmente en la limpieza de desagües pluviales en Pergamino, en aquellos puntos críticos donde se busca impedir la acumulación de agua.

    Lee además
    Un reciente estudio impulsado por la Red Costera Bonaerense (Recobo), que incluyó un exhaustivo relevamiento en la zona ribereña de San Pedro, determinó que ocho de cada diez residuos hallados en las costas de la provincia corresponden a plásticos.

    Censo ambiental en San Pedro: casi el 80% de los residuos en la costa bonaerense son plásticos
    Los agentes de Tránsito asistieron al chofer del camión para quitar el vehículo atascado y luego le labraron la infracción correspondiente.

    Multaron al camionero que quedó atascado en pleno microcentro de Pergamino

    Un trabajo permanente

    Desde la Municipalidad informaron que estas intervenciones forman parte de un plan preventivo que se ejecuta de manera periódica, pero que se refuerza ante la previsión de lluvias intensas o luego de tormentas de magnitud. El objetivo central es garantizar el correcto escurrimiento del agua de lluvia, reducir el riesgo de inundaciones y preservar la seguridad de los vecinos. “Realizamos estos trabajos para prevenir anegamientos y asegurar la fluidez del agua en los sistemas de drenaje, lo que contribuye directamente a la tranquilidad y seguridad de la comunidad”, explicaron ayer fuentes del Municipio en diálogo con el Diario.

    No obstante, desde el Ejecutivo local volvieron a poner el foco en una problemática recurrente que dificulta estas tareas: la acumulación de residuos en la vía pública. “Está terminantemente prohibido arrojar basura en la calle. Esta es una de las principales causas de los inconvenientes que se generan en los desagües”, remarcaron, al tiempo que señalaron que, semana tras semana, los equipos municipales deben intervenir en sectores donde terrenos baldíos, veredas y en los espacios públicos se convierten en verdaderos basurales a cielo abierto.

    No tirar residuos en cualquier parte, un compromiso ciudadano

    Uno de los puntos que las autoridades consideran fundamentales para que estas acciones tengan resultados sostenidos en el tiempo es el compromiso de la ciudadanía. Evitar arrojar residuos en las márgenes del Arroyo, en desagües pluviales o en la vía pública es la forma más directa de colaborar con el mantenimiento del sistema hídrico urbano. Sin embargo, según indicaron desde el Municipio, los operarios se enfrentan de manera constante a obstrucciones provocadas por residuos descartados de manera irresponsable, que terminan bloqueando el paso del agua y agravando los efectos de las lluvias.

    Vecinos de los sectores afectados expresaron su malestar ante esta situación. “Se retira todo tipo de materiales; es una vergüenza que se contamine de esta manera un espejo de agua”, manifestaron residentes de la zona norte. En varios casos, fueron los propios vecinos quienes realizaron reclamos a través del servicio municipal 147, lo que permitió una intervención rápida por parte de las cuadrillas.

    Durante los operativos, además de ramas, alambres y restos de poda, se encontraron residuos de gran tamaño que complican seriamente las tareas. “Los materiales voluminosos obligan a utilizar maquinaria pesada de forma permanente, lo que retrasa los trabajos y aumenta los costos operativos”, explicaron desde las áreas intervinientes.

    Las autoridades también advirtieron que la responsabilidad no recae únicamente en quienes viven cerca del Arroyo o los desagües pluviales. Durante lluvias intensas, los residuos arrojados en otros puntos de la ciudad son arrastrados por el agua y terminan obstruyendo bocas de tormenta y canales pluviales, generando anegamientos en zonas alejadas del lugar donde se originó el descarte. “Es esencial no tirar basura en la vía pública ni en los espejos de agua, porque esos residuos inevitablemente terminan tapando los desagües”, subrayaron.

    Desidia e impacto ambiental

    La situación expone una problemática más profunda vinculada a la falta de conciencia ambiental de algunos sectores de la población. El arrojo de residuos en calles de tierra, terrenos alejados o espacios públicos no solo afecta el funcionamiento de los sistemas de drenaje, sino que también genera un daño ambiental significativo. Desde el área de Higiene Urbana aseguraron que tanto la recolección domiciliaria como la de residuos voluminosos se realiza de acuerdo con los cronogramas establecidos en cada barrio. “El servicio funciona correctamente. Es fundamental que los vecinos respeten los días y horarios de recolección para evitar que los residuos terminen en lugares indebidos”, indicaron.

    En este contexto, el Municipio volvió a insistir en la importancia de la correcta clasificación de los residuos, una práctica clave para reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del sistema de reciclaje. Los contenedores azules están destinados exclusivamente a papel y cartón; los naranjas a botellas PET, que luego son trasladadas al Taller Protegido; y los amarillos a latas, aluminio, vidrio y otros plásticos que no forman parte del circuito PET.

    Cuidar Pergamino

    Desde el programa ambiental “Actuá en Verde” remarcaron que una clasificación incorrecta genera demoras y dificulta el trabajo de separación. “Cuando los residuos se mezclan, se pierde tiempo y se reduce la eficacia del sistema. Es importante prestar atención a las indicaciones”, advirtieron. También señalaron que, en muchos casos, se arrojan materiales que no son reciclables, aun con buenas intenciones. “Recomendamos leer las etiquetas de los envases. Incorporar elementos que no pueden reciclarse termina perjudicando el proceso”, explicaron.

    En los últimos años, Pergamino ha avanzado de manera significativa en la gestión integral de residuos. La incorporación de contenedores verdes en gran parte de la ciudad permitió reemplazar los antiguos canastos ubicados en las veredas y optimizar la recolección. Actualmente, cada cuadra cuenta con contenedores compartidos, lo que contribuye a una ciudad más limpia, ordenada y con mejores condiciones sanitarias.

    Temas
    Seguí leyendo

    Censo ambiental en San Pedro: casi el 80% de los residuos en la costa bonaerense son plásticos

    Multaron al camionero que quedó atascado en pleno microcentro de Pergamino

    En vacaciones, los espectáculos vuelven a encender el fin de semana en Pergamino

    Sin piedad, la película que explora los límites de la IA, se estrena en Cinema Pergamino

    Un agente de Tránsito tomó el volante y logró destrabar un camión atascado casi una hora en el microcentro

    Un camión con semirremolque quedó atascado en pleno microcentro y generó demoras en el tránsito

    Telecom Argentina y Banco Macro se unen para impulsar la digitalización de los servicios financieros

    Mujeres en Viaje +60: una experiencia transformadora en el Caribe pensada para viajar acompañadas

    Luisina Chapero, talento pergaminense en la apertura del Festival Nacional de Folklore de Cosquín

    Turismo sustentable: bicicleteada al atardecer en Mariano Benítez

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los agentes de Tránsito asistieron al chofer del camión para quitar el vehículo atascado y luego le labraron la infracción correspondiente.

    Multaron al camionero que quedó atascado en pleno microcentro de Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los Policías secuestraron varias plantas de cannabis sativa, marihuana compactada y otros elementos considerados de interés para la investigación.

    Allanamiento por drogas en barrio Otero: secuestraron más de cuatro kilos de cannabis y vinculan al morador
    Desde el viernes 23 de enero, la ciudad desplegará una agenda recreativa y cultural con un concurso de pesca, un festival de rock y propuestas gratuitas para toda la familia, con epicentro en el Paseo Viva el Río y el parador municipal.

    Ramallo propone un fin de semana en la costa con pesca, rock y actividades culturales

    El próximo martes concluye el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Veran.

    San Pedro cierra el ciclo 2026 de Escuelas Abiertas en Verano con un acto oficial

    Verano y alimentos: reforzaron los cuidados para prevenir enfermedades e intoxicaciones

    Verano y alimentos: reforzaron los cuidados para prevenir enfermedades e intoxicaciones

    Residuos y desagües tapados: refuerzan los trabajos y apelan al compromiso vecinal

    Residuos y desagües tapados: refuerzan los trabajos y apelan al compromiso vecinal