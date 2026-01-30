La recolección de residuos voluminosos tiene listo el cronograma de febrero

Durante febrero continuará el servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos , una prestación pensada para facilitar a los vecinos la correcta disposición de cacharros, muebles en desuso y restos verdes provenientes de patios, techos y terrazas. Esta iniciativa forma parte de las políticas municipales orientadas a mejorar la higiene urbana, prevenir la formación de micro basurales y promover el compromiso ciudadano con el cuidado del espacio público.

Desde el Municipio se solicita expresamente no arrojar este tipo de residuos en terrenos baldíos, plazas, parques o espacios comunes, ya que estas prácticas generan focos de contaminación, afectan el paisaje urbano y perjudican la calidad de vida de la comunidad. En este sentido, se remarcó la importancia de la colaboración de todos los vecinos para mantener una ciudad más limpia, ordenada y saludable.

El cronograma de recolección para febrero se encuentra organizado por zonas y se desarrollará de lunes a viernes, en horario vespertino. Entre el lunes 2 y el viernes 6, el servicio abarcará los barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe y José Hernández. Posteriormente, entre el lunes 9 y el viernes 13, los trabajos continuarán en los barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo comprendido desde Vélez Sarsfield hacia el este.

Durante la semana del lunes 18 al viernes 20 de febrero, la recolección se realizará en los barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat, Martín Illiam desde avenida de Mayo hacia el norte. y en una parte del área céntrica comprendida entre Avenida de Mayo y Alsina.

Finalmente, entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero, el servicio llegará a los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Aero Club, Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas y a otra franja del centro delimitada entre Avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

Con cuidado para preservar la seguridad de los trabajadores

Desde el área correspondiente se brindaron una serie de recomendaciones para asegurar una correcta disposición de los residuos y facilitar el trabajo del personal municipal. Los restos verdes y ramas deben colocarse sobre la vereda, preferentemente embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen aproximado de un metro cúbico, equivalente a seis bolsas de consorcio. En el caso de los escombros, se indicó que deben disponerse en bolsas resistentes, con un peso máximo de diez kilos cada una. Los residuos voluminosos, como muebles y cacharros, deben ubicarse tomando los recaudos necesarios para evitar accidentes, procurando que no presenten clavos sobresalientes, puntas ni bordes cortantes.

Asimismo, se recomienda sacar los residuos a la vereda durante el fin de semana previo o en los primeros días correspondientes a cada zona y dar aviso a través de la línea 147, lo que permite una mejor organización del servicio y optimiza los recorridos. Desde la Municipalidad reiteraron que el cumplimiento de estas pautas es fundamental para garantizar la eficacia del operativo y seguir construyendo, entre todos, una ciudad más limpia y ordenada.