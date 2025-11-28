Recolección de residuos voluminosos: así será el cronograma de diciembre

El cronograma de recolección de residuos voluminosos del mes que viene esta confirmado y es un servicio gratuito que permite a los vecinos disponer adecuadamente de elementos en desuso provenientes de patios, techos o terrazas.

Durante la primera semana del mes, del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, la recolección se llevará adelante en la Zona 1. En este sector se incluyen los barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe, José Hernández y La Rural. La segunda semana, del lunes 8 al jueves 12, será el turno de la Zona 2, que abarca los barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo ubicado desde Vélez Sarsfield hacia el este.

En la tercera semana, del lunes 15 al viernes 19 de diciembre, el servicio se desarrollará en la Zona 3, integrada por los barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora del Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat y Martín Illia —desde Avenida de Mayo hacia el norte—, además de un sector del Centro comprendido entre Avenida de Mayo y Alsina.

Finalmente, la cuarta semana se cumplirá del martes 22 al viernes 26 de diciembre en la Zona 4, que incluye los barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas, un sector del Centro ubicado entre Avenida de Mayo e Intendente Biscayart y el barrio Aeroclub.

Recolección de residuos voluminosos

La recolección se realiza de lunes a viernes, durante la tarde. Para una correcta disposición, se recomienda que las ramas y restos verdes se coloquen en la vereda, embolsados o atados en pequeños fardos, sin superar un metro cúbico —lo que equivale aproximadamente a seis bolsas de consorcio—. En el caso de los escombros, deben depositarse en bolsas resistentes de hasta diez kilos cada una, mientras que los residuos voluminosos deben disponerse sin elementos cortantes o que representen riesgos para el personal municipal.

Asimismo, se sugiere a los vecinos sacar los residuos durante el fin de semana previo a la recolección o en los primeros días de la semana que corresponda a su zona. También se recuerda que es posible dar aviso al 147 para facilitar la organización de los equipos municipales y optimizar el servicio en toda la ciudad.