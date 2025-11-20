Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

Desde Higiene Urbana informaron cómo será el esquema de recolección de residuos durante el fin de semana largo, con el objetivo de que los vecinos puedan organizarse y colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana. En el área de Servicios Públicos detallaron que el servicio domiciliario funcionará con normalidad durante gran parte del fin de semana, aunque presentará algunas modificaciones puntuales debido al feriado del lunes 24.

El cronograma establece que tanto hoy viernes como mañana sábado la recolección domiciliaria se realizará en sus turnos habituales, es decir, con prestación diurna y nocturna. El domingo el servicio se brindará únicamente en el turno diurno, mientras que por la noche no habrá actividad. En cuanto al lunes 24, día feriado, el servicio diurno estará suspendido y sólo se llevará a cabo la recolección nocturna.

Respecto al retiro de voluminosos, el Municipio informó que funcionará el hoy y mañana, pero no se realizará el domingo ni el lunes, por lo que se solicita a los vecinos evitar la disposición de este tipo de residuos durante ambas jornadas sin servicio.

Recolección de residuos: A tener en cuenta Las autoridades recordaron la importancia de respetar los horarios establecidos para sacar los residuos y evitar que permanezcan mucho tiempo en la vía pública, lo que puede generar desorden, obstrucciones o roturas de bolsas por la acción de animales. También insistieron en la necesidad de cerrar correctamente las bolsas para prevenir derrames y mantener la higiene en calles y veredas. Asimismo, se pidió no arrojar restos de poda ni escombros con los residuos domiciliarios, ya que estos materiales deben ser gestionados exclusivamente a través del servicio de voluminosos en los días designados.

Desde el Municipio destacaron que el cumplimiento de estas pautas permite optimizar el sistema de recolección y contribuye al cuidado del espacio público, especialmente en fechas donde aumenta la circulación de vecinos y visitantes por la ciudad.

