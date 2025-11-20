jueves 20 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Informaron desde Higiene Urbana cómo se prestará el servicio de recolección de residuos durante este fin de semana largo.

    20 de noviembre de 2025 - 15:49
    Informaron cómo será la recolección de residuos este fin de semana largo.

    Desde Higiene Urbana informaron cómo será el esquema de recolección de residuos durante el fin de semana largo, con el objetivo de que los vecinos puedan organizarse y colaborar con el mantenimiento de la limpieza urbana. En el área de Servicios Públicos detallaron que el servicio domiciliario funcionará con normalidad durante gran parte del fin de semana, aunque presentará algunas modificaciones puntuales debido al feriado del lunes 24.

    Lee además
    paritarias: el municipio cerro aumento y habra una gratificacion extraordinaria

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria
    Cora Tulliani vuelve a cantar en Florentino Teatro Bar este viernes.
    Cultura y espectáculos

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    El cronograma establece que tanto hoy viernes como mañana sábado la recolección domiciliaria se realizará en sus turnos habituales, es decir, con prestación diurna y nocturna. El domingo el servicio se brindará únicamente en el turno diurno, mientras que por la noche no habrá actividad. En cuanto al lunes 24, día feriado, el servicio diurno estará suspendido y sólo se llevará a cabo la recolección nocturna.

    Respecto al retiro de voluminosos, el Municipio informó que funcionará el hoy y mañana, pero no se realizará el domingo ni el lunes, por lo que se solicita a los vecinos evitar la disposición de este tipo de residuos durante ambas jornadas sin servicio.

    Recolección de residuos: A tener en cuenta

    Las autoridades recordaron la importancia de respetar los horarios establecidos para sacar los residuos y evitar que permanezcan mucho tiempo en la vía pública, lo que puede generar desorden, obstrucciones o roturas de bolsas por la acción de animales. También insistieron en la necesidad de cerrar correctamente las bolsas para prevenir derrames y mantener la higiene en calles y veredas. Asimismo, se pidió no arrojar restos de poda ni escombros con los residuos domiciliarios, ya que estos materiales deben ser gestionados exclusivamente a través del servicio de voluminosos en los días designados.

    Desde el Municipio destacaron que el cumplimiento de estas pautas permite optimizar el sistema de recolección y contribuye al cuidado del espacio público, especialmente en fechas donde aumenta la circulación de vecinos y visitantes por la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    Vagones ferroviarios: cuatro menores provocaron daños y fueron interceptados por Patrulla Urbana

    Pergamino espera lluvia inminente: llega el frente de tormenta anunciado por el Servicio Meteorológico

    Pergamino Básquet juega en casa frente a Deportivo Norte

    La mamá de Catalina Maglio reclamó justicia y apuntó a los responsables de la explosión en Rancagua

    Profundo pesar en el golf de Pergamino por la muerte del aficionado Lee Hoo Am, histórico socio del Club Sirio

    Fin de ciclo: Alfonso Domenech no seguirá en el SAP Team en el TC

    Pergamino recibe una nueva edición de la Superliga Federal Senior

    "Tu Punto de Bienestar" en Pergamino: una tarde de yoga, música, aromas y experiencias transformadoras

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones persistirán durante toda la tarde de este jueves.

    Pergamino espera lluvia inminente: llega el frente de tormenta anunciado por el Servicio Meteorológico

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El predio ubicado en zona norte funciona desde hace años como depósito judicial y se encuentra colapsado por la cantidad de autos y motos secuestrados en causas que, en muchos casos, ya cuentan con resolución.

    San Nicolás: Comienza la compactación de vehículos del depósito judicial tras 20 años de reclamos
    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Paritarias: el Municipio cerró aumento y habrá una gratificación extraordinaria

    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Cómo será la recolección de residuos durante este fin de semana

    Cora Tulliani vuelve a cantar en Florentino Teatro Bar este viernes.
    Cultura y espectáculos

    Cora Tulliani regresa a los escenarios locales tras su estadía en Suecia

    Más allá del resultado militar, aquella gesta marcó la determinación de defender la autonomía nacional.

    Día de la Soberanía Nacional: una fecha para reafirmar identidad, memoria y presente