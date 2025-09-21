De Siria a Pergamino: la historia de resiliencia y superación de Rami

Rami y su mamá, unidos por la tradición siria, en KRD Food.

Rami nació en KafrRam, un pequeño pueblo de la provincia de Homs, Siria . En 2013, la guerra lo obligó a huir de su país y refugiarse en Líbano. Dos años más tarde, tras iniciar un trámite como refugiado, Argentina le abrió las puertas. Desde 2015 vive en Pergamino , donde rehace su vida lejos del conflicto.

La voz de Rami transmite el peso de una historia atravesada por la guerra, el desarraigo y la búsqueda de un nuevo comienzo.

- ¿Cómo está la sociedad en Siria hoy en día después de la guerra?

- Lo que pasaba en Siria es una situación muy compleja. Después que se fue el régimen deal-Ásad. Hay mucha sangre en la calle y eso no se cura entre un día y otro.Lleva tiempo. Por el momento lo veo muy bien, muy bien, porque cambiamos mucho para mejor lo que es en economía, lo que es en fábrica, lo que es la gente que es seguro, pero esperamos más de eso, que vuelvan a revivir Siria.

- ¿Qué sentís cuando te enteras de noticias de Siria actualmente?

- La verdad lo que yo siento ahora actualmente por las noticias es impotencia, porque es algo, lo ves, no podemos hacer nada, lamentablemente. Eso por un lado y otro lado lo que puede ayudar es dejar de comprar a una empresa que apoya al Estado. Después, lo que yo extraño en Siria, yo sinceramente me gusta volver más a Líbano que, a Siria, porque yo viví ahí en Líbano cuando me fui de Siria, estuve en Líbano dos años. Es un país de seguro.

Diferencias culturales y adaptación

- ¿Qué diferencias y similitudes encontraste entre la cultura siria y la argentina?

- En Siria no se puede besar tu pareja en la calle. Allá es un delito por una cuestión más religiosa que ideológica. En cambio, acá en Argentina eso es normal. Lo que compartimos, lo que es el amable. La gente árabe te invita a su casa, aunque no te conozca. La hospitalidad es algo maravilloso que intento transmitir también a través de la gastronomía.

- ¿Qué costumbres sirias continuas en tu vida actual acá en Pergamino?

- Ser amable. Siempre la juntada era en mi casa.La hospitalidad es algo que valoro mucho.Yo cada día aprendo con mi hija, aprendo la paciencia, como jugar, como volver a ser niño ese rato, es sano para mí, es como para mi hija lo que comparto, es algo maravilloso.

Nacimiento del emprendimiento gastronómico

- ¿Cómo nació la idea de compartir gastronomía siria en Pergamino?

La idea siempre estaba porque yosoy el único árabe que sabía cocinar acá… Empezaba a preparar unas vianditas y salía a la calle a repartir. Trabajé una semana y lo que gané más lo que cobraba en mi trabajo anterior, dije ‘chau’, hasta ahí llegué. Me fui, presenté la renuncia y dije: ahora mi trabajo va a ser la comida.

- ¿Qué mensaje buscas dar a través de las comidas que haces?

Ser prolijo, paciente y responsable. La comida necesita su tiempo, no se puede sacar antes… eso te enseña a manejar tu tiempo, a ser paciente y dedicarle cuidado a lo que haces. En la cocina y en la vida.

Gastronomía y cultura

- ¿Crees que la gastronomía siria puede acercarse a lo que es ser argentino?

La comida árabe lleva tiempo. Cada plato tiene su propia dedicación. No se calienta ni se sirve de cualquier manera. La paciencia y la espera hacen que todo se disfrute más. Tratamos de transmitir Medio Oriente en cada plato. Traemos café de allá, especias originales.Todo se hace como en Siria: los olores, los sabores, la elaboración artesanal se nota y transporta a la gente a otro lugar.

Sobre la comida típica de Siria

- ¿Cuáles son algunos de los platos más representativos de Siria que preparas en tu restaurante?

- Tenemos los niños envueltos, faláfel, kibbe, las sfijas y los shawarmas. Cada plato es diferente y lleva mucho tiempo. Por ejemplo, los kipes y los niños envueltos se hacen uno por uno. Lleva su proceso, su tiempo, no es rápido. Todo es fresco y recién hecho.

- ¿Qué diferencia hay entre los platos que haces acá y cómo se hacen en Siria?

- Los kipes y las sfijas se hacen diferente. En Siria las sfijas se hacen abiertas y con carne picada, sin cebolla ni grasa. Acá se hacen rectangulares y cocidas con limón. Los shawarmas los cocinamos con los condimentos originales traídos de Siria, así se mantiene el sabor auténtico.

- ¿Qué importancia tiene para vos mantener la autenticidad de los sabores?

-Traemos todos los condimentos de Siria, usamos especias originales… todo se hace artesanalmente y recién hecho. Queremos que la gente sienta el sabor original, que no hace falta viajar para probarlo. Acá se puede venir y disfrutar de Medio Oriente en Pergamino.

- ¿Qué mensaje querés transmitir a través de la comida siria?

Mostrar nuestra cultura, nuestra historia. Cada plato tiene generaciones de tradición. Es un legado que quiero compartir con todos. Además, enseña paciencia y dedicación, algo que se aplica en la cocina y en la vida.

- ¿Cómo es el proceso de preparación de los platos típicos?

- Es muy elaborado. Desde cortar y condimentar la carne, hasta amasar los kipes uno por uno. Mi mamá me ayuda con los postres, como los baklavas, pero la preparación de los platos principales lleva tiempo y dedicación. Cada paso es importante para que quede perfecto.

- ¿Qué valor tiene para vos mostrar a través de los sabores tu cultura?

- La cultura siria tiene muchos años en gastronomía. Los platos se transmiten de generación en generación. Me enorgullece y me alegra llevar nuestra cultura a diferentes lugares del mundo y presentarla como se hace originalmente.

Aprendizajes y resiliencia

- ¿Qué aprendizajes personales te dejó este recorrido desde que viniste desde Siria hasta hoy?

Es un cambio de vida radical. Tuve que aprender a valorar lo que tengo, tener paciencia y proyectar las cosas. Yo estaba solo, nadie me respaldaba, entonces aprendí a ser responsable de mis acciones y a no cometer errores por imprudencia. Antes de estarme seguro, no doy el paso para adelante.

- ¿Cómo fue adaptarte al idioma español?

Llegué sordo y mudo, no hablaba ni una palabra. Como un niño, tardé un tiempo para empezar a expresarme. Escuchaba música, preguntaba el significado de las palabras y muchos amigos me ayudaron. Me corrigieron y así pude mejorar mi idioma.

Mensaje a la comunidad

- ¿Qué le quisieras decir a alguien que desconoce lo que es ser migrante o refugiado?

Cuando tratas a una persona refugiada, ya está pidiendo auxilio. Al acercarse a nuestra cultura y gastronomía, van a encontrar hospitalidad, sabores únicos y experiencias diferentes que no se arrepentirán de probar. El argentino no discrimina, te hace sentir seguro, te abraza y te invita a comer.

KRD Food es un espacio de cultura, sabor y familia.

- ¿Algo más que quieras agregar sobre tu experiencia en estos últimos años?

La cocina me enseñó paciencia, disciplina y a ser responsable. En la cocina y en la vida. Llevar nuestra cultura siria a través de la gastronomía es un orgullo y un legado que quiero transmitir a todos los que vienen a mi restaurante

La historia de Rami es la historia de resiliencia, esfuerzo y amor por las raíces. Desde Siria hasta Pergamino, su viaje como refugiado se transformó en un legado de sabores, paciencia y cultura. Cada plato que sirve En KRD Food, ubicado en avenida Liniers 957 no es solo comida, sino un puente entre mundos: entre la tradición milenaria de Medio Oriente y la calidez de la gente argentina que lo recibió.