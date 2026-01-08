jueves 08 de enero de 2026
    • Ramallo: vecinos de la zona arenera denuncian abandono y ausencia de controles municipales

    En Ramallo residentes advierten por el tránsito constante de camiones con arena, el polvo, el deterioro de calles y la falta de respuestas del Municipio.

    8 de enero de 2026 - 15:20
    Un grupo de vecinos de la ciudad de Ramallo volvió a alzar la voz ante una situación que aseguran se ha vuelto insostenible.

    Un grupo de vecinos de la ciudad de Ramallo volvió a alzar la voz ante una situación que aseguran se ha vuelto insostenible.

    El Norte

    Vecinos de la zona arenera de Ramallo volvieron a manifestar su preocupación por una situación que aseguran se agravó con el paso del tiempo. Denuncian falta de controles municipales, circulación permanente de camiones cargados con arena y un deterioro progresivo de las calles, además de la ausencia de respuestas concretas por parte del Ejecutivo local.

    Tránsito de camiones y problemas de salud en la zona arenera

    Según relataron los vecinos, a toda hora del día y también durante la noche circulan camiones rebalsados de arena y a alta velocidad. Esta situación genera densas nubes de polvo que afectan la respiración y la calidad de vida, especialmente en niños y adultos mayores, convirtiendo la vida cotidiana en un problema permanente.

    Falta de mantenimiento y suspensión del servicio de riego

    Al intenso tránsito pesado se suma el marcado deterioro de las calles, que no reciben mantenimiento pese al uso constante. Los vecinos también cuestionaron la suspensión del servicio de regador municipal, que permitía mitigar la polvareda. Aseguran que el servicio fue interrumpido por falta de pago a proveedores, dejando a la zona sin ningún alivio.

    Reclamos al Municipio y advertencia de medidas vecinales

    En una carta de lectores, los residentes indicaron que realizaron numerosos reclamos formales e informales sin obtener soluciones. También denunciaron la ausencia de controles de peso e inspecciones a los camiones, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Ante la falta de respuestas, advirtieron que podrían tomar medidas por su cuenta si la situación no se resuelve de manera urgente.

