Ramallo suma una tasa del 2% al combustible y crece el reclamo por el uso de fondos municipales

El intendente Mauro Poletti avanzó en la implementación del nuevo Código Tributario Municipal y encendió una fuerte polémica en Ramallo al disponer la puesta en vigencia de una nueva tasa de mantenimiento vial que gravará con un 2% cada litro de combustible . Google

El Municipio de Ramallo dispuso la aplicación de una nueva tasa de mantenimiento vial que recargará un 2% el precio del combustible en todo el distrito. La medida, impulsada por el intendente Mauro Poletti, comenzará a regir desde enero y generó fuertes críticas por su impacto económico y la falta de debate previo.

Nueva tasa al combustible en Ramallo: cómo se aplicará La tasa de mantenimiento vial fue incorporada en el nuevo Código Tributario Municipal y establece un recargo del 2% sobre cada litro de nafta, gasoil y GNC expendido en las estaciones de servicio del distrito. Aunque durante el debate se había planteado como una herramienta excepcional, el Municipio confirmó que su aplicación será generalizada, tanto en el casco urbano como sobre la Ruta 9.

Impacto económico y traslado a precios Desde el sector empresario anticiparon que el incremento será trasladado de manera directa al consumidor final, encareciendo el combustible desde el 1° de enero. Esto tendrá un efecto en cadena sobre el transporte, la distribución de mercaderías y los servicios, afectando especialmente a trabajadores y comerciantes que dependen del uso diario de vehículos.

Reclamos por transparencia y control del gasto Vecinos y comerciantes advierten que el eje del conflicto no es solo la nueva tasa, sino la administración de los recursos municipales. Reclaman mayor planificación, control del gasto y mejoras en la recaudación existente antes de avanzar con nuevos tributos. La decisión del Ejecutivo reavivó el debate sobre la presión fiscal local y el destino de los fondos públicos.

