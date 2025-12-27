sábado 27 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo suma una tasa del 2% al combustible y crece el reclamo por el uso de fondos municipales

    En Ramallo la nueva tasa de mantenimiento vial comenzará a aplicarse en enero y se trasladará al precio final. Vecinos y comerciantes piden transparencia.

    27 de diciembre de 2025 - 10:17
    El intendente Mauro Poletti avanzó en la implementación del nuevo Código Tributario Municipal y encendió una fuerte polémica en Ramallo al disponer la puesta en vigencia de una nueva tasa de mantenimiento vial que gravará con un 2% cada litro de combustible .

    El intendente Mauro Poletti avanzó en la implementación del nuevo Código Tributario Municipal y encendió una fuerte polémica en Ramallo al disponer la puesta en vigencia de una nueva tasa de mantenimiento vial que gravará con un 2% cada litro de combustible

    .

    Google

    El Municipio de Ramallo dispuso la aplicación de una nueva tasa de mantenimiento vial que recargará un 2% el precio del combustible en todo el distrito. La medida, impulsada por el intendente Mauro Poletti, comenzará a regir desde enero y generó fuertes críticas por su impacto económico y la falta de debate previo.

    Lee además
    Apuntan al intendente Poletti y a la concejala Isarra por supuestas irregularidades en el proyecto portuario de Costa Pobre.

    Ramallo: Apuntan al intendente Poletti y a la concejala Isarra por irregularidades en un proyecto portuario
    Ghia contó que su primera gran decisión llegó muy temprano, cuando con apenas 13 años dejó Ramallo para sumarse a Vélez, experiencia que marcó su carrera.

    Juan Martín Ghia, del semillero de Ramallo al fútbol europeo: crecimiento profesional y raíces intactas

    Nueva tasa al combustible en Ramallo: cómo se aplicará

    La tasa de mantenimiento vial fue incorporada en el nuevo Código Tributario Municipal y establece un recargo del 2% sobre cada litro de nafta, gasoil y GNC expendido en las estaciones de servicio del distrito. Aunque durante el debate se había planteado como una herramienta excepcional, el Municipio confirmó que su aplicación será generalizada, tanto en el casco urbano como sobre la Ruta 9.

    Impacto económico y traslado a precios

    Desde el sector empresario anticiparon que el incremento será trasladado de manera directa al consumidor final, encareciendo el combustible desde el 1° de enero. Esto tendrá un efecto en cadena sobre el transporte, la distribución de mercaderías y los servicios, afectando especialmente a trabajadores y comerciantes que dependen del uso diario de vehículos.

    Reclamos por transparencia y control del gasto

    Vecinos y comerciantes advierten que el eje del conflicto no es solo la nueva tasa, sino la administración de los recursos municipales. Reclaman mayor planificación, control del gasto y mejoras en la recaudación existente antes de avanzar con nuevos tributos. La decisión del Ejecutivo reavivó el debate sobre la presión fiscal local y el destino de los fondos públicos.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ramallo: Apuntan al intendente Poletti y a la concejala Isarra por irregularidades en un proyecto portuario

    Juan Martín Ghia, del semillero de Ramallo al fútbol europeo: crecimiento profesional y raíces intactas

    Ramallo: Giammaria cuestionó el Presupuesto 2026 y el Código Tributario

    Ramallo: Violenta pelea entre jóvenes tras un baile de egresados generó alarma

    Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal

    Ramallo: Museo Municipal reabrió sus puertas luego de su restauración y volvió a ser un punto cultural clave

    Presupuesto 2026 en Ramallo: sube fuerte el gasto y la oposición denuncia falta de debate

    Ramallo: La Justicia ordenó frenar las obras en Costa Pobre por falta de estudios ambientales

    Ramallo: Finalizó el Curso de Elaboración de Conservas en Villa General Savio

    Formación y empleo: Ramallo egresó a la primera promoción del Curso de Electricidad Industrial

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La Secretaría de Salud presentó los resultados de la campaña de detección de sífilis realizada en el Hospital Dr. Emilio Ruffa, una iniciativa que permitió identificar que el 18% de las personas testeadas dio resultado positivo y fue confirmado mediante métodos específicos.

    San Pedro: 18% de testeos por sífilis dieron positivo en campaña de diagnóstico temprano

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Emprendedores. el segundo escalón

    Segundo escalón: cuando empezás a admirar lo que creaste

    Por Carla Agosti
    Votación Artículo 30 del Senado

    El Gobierno cerró el año con un triunfo legislativo: cómo logró aprobar el Presupuesto 2026

    El lunes el Concejo Deliberante, tras la asamblea de Mayores Contribuyentes, tratará el Presupuesto 2026, el cálculo de recursos y gastos que elevó el Gobierno para el año que viene.

    Presupuesto 2026: cómo planea gastar Salazar, intendente de San Pedro los $57 mil millones del municipio

    Sábado 27 de diciembre . Versión PDF

    La mujer intentó encadenarse en la puerta de la Fiscalía para levantar la denuncia de violencia de género contra su marido y evitar que el sujeto vaya a juicio en febrero.

    Una mujer denunció al marido por violencia de género, restableció el vínculo y reclamó que no vaya a juicio