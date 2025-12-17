miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Ramallo reabre el Museo Hércules Rabagliati y cierra el año de talleres municipales

    Tras una restauración integral, el Museo Municipal de Ramallo reabre este viernes con visitas guiadas y propuestas culturales.

    17 de diciembre de 2025 - 14:09
    Luego de un arduo trabajo de restauración del Museo Municipal, este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la reapertura de un lugar histórico de Ramallo: el Museo Hércules Rabagliati.

    Luego de un arduo trabajo de restauración del Museo Municipal, este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la reapertura de un lugar histórico de Ramallo: el Museo Hércules Rabagliati.

    Ramallo Ciudad

    Luego de meses de trabajo, el Municipio de Ramallo concretará este viernes 19 de diciembre la reapertura del Museo Hércules Rabagliati, un espacio clave del patrimonio local. La jornada comenzará a las 18 en la plaza José María Bustos con el cierre de talleres deportivos y continuará desde las 19 con actividades culturales.

    Lee además
    El presidente de Ternium Argentina, Martín Berardi, cuestionó la presión fiscal municipal en Ramallo y advirtió sobre el impacto de las tasas locales en la industria y el empleo.

    Ternium alerta por las tasas municipales en Ramallo: "Terminamos el año muy complicados"
    El futbolista ramallense Federico Castro visitó los estudios de Radio Meta FM 94.1 y dejó definiciones sobre su presente, su última temporada en Patronato de Paraná

    El jugador fútbol de Ramallo, Federico Castro y el alivio de volver a jugar

    Reapertura del Museo Hércules Rabagliati en Ramallo

    La puesta en valor del Museo Municipal permitió recuperar un edificio emblemático para la historia y la identidad de Ramallo. Tras el proceso de restauración, el espacio volverá a recibir a vecinos y visitantes con una propuesta renovada que busca fortalecer el vínculo de la comunidad con su patrimonio cultural.

    El acto protocolar está previsto para las 19 horas y contará con la participación de autoridades, referentes culturales y público en general. Uno de los momentos destacados será la visita guiada a cargo de la museóloga Elsa Machado, quien brindará detalles sobre la historia del museo y las tareas realizadas para su recuperación.

    Cierre de talleres municipales y actividades en la plaza

    Desde las 18, la plaza José María Bustos será escenario del cierre de los talleres municipales de deporte, una instancia que reúne a participantes, docentes y familias que formaron parte de las actividades durante el año. Este cierre busca poner en valor el trabajo sostenido de los espacios de formación y recreación impulsados por el municipio.

    La jornada también incluirá el cierre de talleres culturales, como tango a cargo de Julián Guevara, canto municipal dirigido por Mariano Lencina, danzas de Villa General Savio y de Ramallo, además de lecturas de poemas a cargo de Sebastián Montivero y Mía Sabielski.

    Propuestas culturales, literatura y ballet para toda la comunidad

    El cronograma cultural se completará con la presentación del Movimiento Literario Libellula y la actuación del Ballet Renacer, que aportará un cierre artístico a la jornada. Además, estará presente la Biblioteca Móvil, con más de 2000 libros disponibles para intercambio, canje por productos regionales o adquisición a precios accesibles.

    Con esta propuesta integral, Ramallo celebra la recuperación de un espacio histórico y el cierre de un año de trabajo en talleres municipales, reafirmando su compromiso con la cultura, el deporte y la participación comunitaria.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ternium alerta por las tasas municipales en Ramallo: "Terminamos el año muy complicados"

    El jugador fútbol de Ramallo, Federico Castro y el alivio de volver a jugar

    San Nicolás: Prefectura intensifica controles de alcoholemia y narcolemia en las aguas nicoleñas

    San Nicolás: Regatas avanzó a semifinales en la Copa Nicoleña tras vencer por penales a San Martín

    Ramallo: Poletti avanza con un nuevo gabinete en medio de deudas, críticas y presión vecinal

    Ramallo avanza con nuevas obras en la costa y apuesta al turismo para la próxima temporada

    San Pedro: El laboratorio del Hospital Privado SADIV logró su primera acreditación en calidad

    Escándalo en el Concejo Deliberante de San Pedro: Ferrari denunció penalmente a Rivas por una agresión física

    San Pedro: Fernanda Sendón asumió un nuevo mandato al frente de FEB

    Provincia confirmó quitas de subsidios y un nuevo esquema para la tarifa social

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El presidente de Ternium Argentina, Martín Berardi, cuestionó la presión fiscal municipal en Ramallo y advirtió sobre el impacto de las tasas locales en la industria y el empleo.

    Ternium alerta por las tasas municipales en Ramallo: "Terminamos el año muy complicados"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Luego de un arduo trabajo de restauración del Museo Municipal, este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la reapertura de un lugar histórico de Ramallo: el Museo Hércules Rabagliati.

    Ramallo reabre el Museo Hércules Rabagliati y cierra el año de talleres municipales
    La sobre exposición solar provoca un daño acumulativo en la salud de la piel.
    Salud y bienestar

    Verano, exposición al sol e índice UV: cómo afecta a la salud y por qué hay días de alto riesgo

    La tendencia de cambiar o directamente no pagarlo se ha incrementado en los últimos meses. Esto genera un peligro muy grande para el que conduce sin seguro”, sostienen las aseguradoras.

    Crece la mudanza de pólizas de seguros contra todo riesgo a sólo responsabilidad civil

    Este avance abre la puerta a nuevas soluciones ecológicas y al diseño de espacios más confortables y eficientes.

    El material que aísla el calor y podría transformar la arquitectura sostenible

    Desde el inicio de la campaña, en septiembre pasado, personas de entre 15 y 59 años continúan acercándose al vacunatorio del Hospital San Felipe para aplicarse la vacuna contra el dengue, tras el turno otorgado por el Ministerio de Salud.

    En San Nicolás ya se aplicaron más de 1.600 dosis de la vacuna contra el dengue