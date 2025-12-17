Ramallo reabre el Museo Hércules Rabagliati y cierra el año de talleres municipales

Luego de un arduo trabajo de restauración del Museo Municipal, este viernes 19 de diciembre se llevará a cabo la reapertura de un lugar histórico de Ramallo: el Museo Hércules Rabagliati.

Luego de meses de trabajo, el Municipio de Ramallo concretará este viernes 19 de diciembre la reapertura del Museo Hércules Rabagliati, un espacio clave del patrimonio local. La jornada comenzará a las 18 en la plaza José María Bustos con el cierre de talleres deportivos y continuará desde las 19 con actividades culturales.

La puesta en valor del Museo Municipal permitió recuperar un edificio emblemático para la historia y la identidad de Ramallo. Tras el proceso de restauración, el espacio volverá a recibir a vecinos y visitantes con una propuesta renovada que busca fortalecer el vínculo de la comunidad con su patrimonio cultural.

El acto protocolar está previsto para las 19 horas y contará con la participación de autoridades, referentes culturales y público en general. Uno de los momentos destacados será la visita guiada a cargo de la museóloga Elsa Machado, quien brindará detalles sobre la historia del museo y las tareas realizadas para su recuperación.

Desde las 18, la plaza José María Bustos será escenario del cierre de los talleres municipales de deporte, una instancia que reúne a participantes, docentes y familias que formaron parte de las actividades durante el año. Este cierre busca poner en valor el trabajo sostenido de los espacios de formación y recreación impulsados por el municipio.

La jornada también incluirá el cierre de talleres culturales, como tango a cargo de Julián Guevara, canto municipal dirigido por Mariano Lencina, danzas de Villa General Savio y de Ramallo, además de lecturas de poemas a cargo de Sebastián Montivero y Mía Sabielski.

El cronograma cultural se completará con la presentación del Movimiento Literario Libellula y la actuación del Ballet Renacer, que aportará un cierre artístico a la jornada. Además, estará presente la Biblioteca Móvil, con más de 2000 libros disponibles para intercambio, canje por productos regionales o adquisición a precios accesibles.

Con esta propuesta integral, Ramallo celebra la recuperación de un espacio histórico y el cierre de un año de trabajo en talleres municipales, reafirmando su compromiso con la cultura, el deporte y la participación comunitaria.